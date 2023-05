Drittmittel sichern vierten Ganztag für Grundschulen der Samtgemeinde Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Über Drittmittel sollen künftig pädagogische Mitarbeiter an den Grundschulen eingesetzt werden.

Barnstorfs Schulausschuss empfiehlt die Aufstockung des Grundschulbudgets, damit mehr pädagogische Mitarbeiter eingestellt werden können, um den vierten Ganztag in den drei Grundschulen der Samtgemeinde sicherzustellen. Der Haken: Die Mittel sind befristet, somit auch die Verträge der Mitarbeiter.

Barnstorf – Gar nicht so einfach mit dem Ganztag in den drei Grundschulen der Samtgemeinde Barnstorf – insbesondere der vierte Tag bereitet Probleme. Es fehlt schlicht an Personal, um dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Deswegen hat sich der Schulausschuss jetzt in seiner jüngsten Sitzung mit einer Möglichkeit befasst, die dieses Problem lösen könnte. Stichwort: Drittmittel. Allerdings hat das Ganze auch einen Haken.

Alle Grundschulen sind zunächst verpflichtet, den Unterricht am Vormittag sicherzustellen. Das geht laut Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung bei der Barnstorfer Verwaltung, allerdings zulasten der Ganztagsbetreuung. Die Gründe: Lehrermangel und fehlende pädagogische Mitarbeiter, die aus Finanzmitteln, die das Land Niedersachsen zur Verfügung stellt, nicht vollumfänglich bezahlt werden können. Das gilt zumindest für die Grundschulen Eydelstedt und Drebber.

Die Folge: Die Grundschule Eydelstedt hat angekündigt, den vierten Ganztag ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr anzubieten. „Er ist einfach nicht mehr durchzuführen“, erklärt Brüning. Es gebe nicht ausreichend pädagogische Mitarbeiter an dieser Schule. Aber auch die Grundschule Drebber musste ihr Ganztagsangebot im Januar 2022 und Dezember 2023 bereits einmal reduzieren. Die Grundschule Barnstorf bietet aktuell seit den Osterferien und bis zu den Sommerferien nur eine Notbetreuung am vierten Ganztag für berufstätige Eltern an.

Budget aller drei Grundschulen wird aufgestockt

Um den vierten Ganztag an den Grundschulen in der Samtgemeinde aber auf Dauer sicherzustellen, führte die Verwaltung ein Gespräch mit allen drei Schulleiterinnen und der zuständigen Schuldezernentin, um eine Lösung zu finden. Dabei kam heraus, dass die Samtgemeinde Barnstorf das Budget aller drei Grundschulen um ein Drittel der Landesmittel aus dem eigenen Haushalt aufstocken wird.

Bereits 2015 hatte die Politik eine ähnliche Regelung beschlossen. Allerdings durften die Schulen ihr Guthaben seinerzeit am Ende eines Kalenderjahres nur zu 90 Prozent in das darauffolgende Jahr übertragen. Das ist jetzt anders. Das Land Niedersachsen hat entschieden, dass nunmehr 100 Prozent des Budgets übertragen werden können, sodass die frühere Verzögerung der Aufstockung wegfallen kann.

Außerdem reichte das Landesbudget für die Grundschule Barnstorf bisher immer aus, sodass die Samtgemeinde dieses Budget nicht aufstockte. Das soll sich nun, weil alle Schulausschussmitglieder dafür stimmten, dass alle drei Grundschulen eine Aufstockung in Höhe von einem Drittel der Landesmittel erhalten sollen. Für das Jahr 2023 wären das für Barnstorf etwa 7 000 Euro, für Drebber etwa 6 500 Euro und für Eydelstedt etwa 6 000 Euro. Diese Beträge ergeben sich anhand der Kinder, die in den jeweiligen Schulen am Ganztag teilnehmen.

Befristete Mittel, befristete Verträge

„Wenn wir die Mittel so aufstocken, dann kann der vierte Ganztag gewährleistet werden“, sagte Frauke Brüning. Denn so könne das Personal an pädagogischen Mitarbeitern wie das Budget aufgestockt werden. Aber jetzt kommt der Haken: „Das Problem ist, dass es befristete Mittel sind. Deswegen können die Mitarbeiter auch nur befristete Verträge erhalten“, so Brüning. Die Verträge dürfen nicht länger als zwei Jahre laufen.

Für die drei Grundschulen der Samtgemeinde bedeutet das allerdings, dass ihre pädagogischen Mitarbeiter regelmäßig wechseln müssten. Henrike Geißler, Leiterin der Barnstorfer Grundschule, erklärte die Rechtsgrundlage: „Man darf diese Mitarbeiter ab dem zweiten Vertrag nur noch unbefristet einstellen und nicht aus Drittmitteln bezahlen.“ Die Aufstockung des Budgets erfolge allerdings aus Drittmitteln von der Samtgemeinde.

Vom Vorgehen ist das eine totale Katastrophe. Ich darf eine Person für zwei Jahre einstellen, aber darf sie danach nicht weiter beschäftigen. Dann arbeite ich jemanden ein. Und nach zwei Jahren kommt jemand Neues, den ich wieder einarbeiten muss.

Damit entsteht für die Grundschulen eine Art Dilemma. Einerseits retten die zusätzlichen Gelder den vierten Ganztag in der Samtgemeinde Barnstorf, andererseits herrscht ein ständiger Personalwechsel. „Vom Vorgehen ist das eine totale Katastrophe“, meinte Nora Diering, Grundschulleiterin in Eydelstedt. „Ich darf eine Person für zwei Jahre einstellen, aber darf sie danach nicht weiter beschäftigen. Dann arbeite ich jemanden ein. Und nach zwei Jahren kommt jemand Neues, den ich wieder einarbeiten muss.“

Befristete Verträge als geringeres Übel betrachtet

In den befristeten Verträgen für die pädagogischen Mitarbeiter an den Schulen sahen auch die Politiker im Ausschuss ein Problem, betrachteten es aber als geringeres Übel als ein fehlendes Ganztagsangebot am vierten Tag. „Wir würden die Befristungen in Kauf nehmen“, sagte Geißler stellvertretend für die Grundschulen.

So empfahl der komplette Schulausschuss, das Landesbudget mit Haushaltsmitteln der Samtgemeinde Barnstorf aufzustocken.