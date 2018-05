Drentweder Blutspende wird zum Biker-Treffen

Drentwede - Der Zusammenhalt unter Motorradfahrern wird großgeschrieben. Sie sind dafür bekannt, dass sie für Gleichgesinnte eintreten und sich auch für andere Menschen einsetzen. Auf diese Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung baut der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in seiner aktuellen Sommerkampagne „Biker“. Offenbar mit Erfolg, wie das jüngste Beispiel in Drentwede zeigt. Die dortige Blutspende hat sich am Donnerstag zu einem kleinen Treffen für Motorradfreunde entwickelt.

Vor der Gemeinschaftshalle am Sportplatz standen bereits am frühen Nachmittag mehrere schwere Maschinen und zogen die Blicke der Besucher auf sich, darunter eine BMW GS 1200 Adventure. Besitzer der Reiseenduro: Udo Krogmann aus Vechta. Er hatte bis dato noch nie Blut gespendet, sich aber durch die außergewöhnliche Werbeaktion angesprochen gefühlt: „Wenn es nicht für Biker gewesen wäre, wäre ich auch nicht hingegangen.“

Auf den Termin in Drentwede aufmerksam gemacht hatte ihn seine Frau Monika. Sie arbeitet als Krankenschwester im St. Marienhospital in Vechta, wo es regelmäßig zu Begegnungen mit Dr. Constanze Dieke kommt, die seit einiger Zeit in ihrer Heimatgemeinde Drentwede für die ärztliche Untersuchung der Blutspender verantwortlich zeichnet. Da liegt es auf der Hand, dass unter den Kollegen in der Klinik auch über die Spendetermine gesprochen wird.

Und weil der Aderlass in der Gemeinschaft einfach mehr Spaß macht, setzte sich Krogmanns Schwager, Burkhard Schumacher, am Donnerstag ebenfalls auf seinen Bock. Für ihn war die Sache kein Neuland. Er hatte sich schon fast 30 Mal anzapfen lassen und wusste aus seiner früheren Erfahrung im Rettungsdienst der Malteser über die Bedeutung der Blutspenden. „Ich kenne die Problematik“, sagte der Vechtaer und spielte damit auf die Situation von verletzten Auto- und Motorradfahrern an.

Ein tragischer Verkehrsunfall war auch der Grund, warum sich der DRK-Ortsverein Drentwede an der landesweiten Kampagne des Blutspendedienstes beteiligte. „Wir widmen die Aktion einem Motorradfahrer, der vor einem Jahr verunglückt ist“, erklärte Vorsitzende Anne Dieke. Die Resonanz auf den Aufruf war beeindruckend. Etwa 20 Motorradfahrer aus der Region, gut zu erkennen an Lederkombis und Helmen, stellten sich in den Dienst der guten Sache.

Es ließen sich insgesamt 135 Männer und Frauen, darunter elf Erstspender, anzapfen. Sie konnten sich an einem reichhaltigen Büffet stärken, das diesmal durch Spezialitäten vom Grill bereichert wurde. Da griffen auch die beiden Biker aus Vechta, die von ihren Ehefrauen Monika und Lisa begleitet wurden, gerne zu.

sp