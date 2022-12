Drentwede senkt rückwirkend den Hebesatz für die Gewerbesteuer

+ © Jannick Ripking Betriebe aus Drentwede müssen durch die Senkung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer weniger Geld an die Gemeinde zahlen. © Jannick Ripking

Die Gemeinde Drentwede hat einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Der Grund sind erhöhte Gewerbesteuereinnahmen und die damit verbundene Senkung des Hebesatzes.

Drentwede – Gute Nachrichten für alle Gewerbebetriebe aus Drentwede: Der Gemeinderat hat während seiner jüngsten Sitzung am Montagabend die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes beschlossen – rückwirkend zum 1. Januar 2022 um zehn Prozentpunkte auf 380 Prozent. Möglich geworden ist dieser Beschluss durch deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen als ursprünglich angenommen. In Zahlen: Statt bei kalkulierten 350 000 Euro liegen die Gewerbesteuereinnahmen der Kommune jetzt bei 620 000 Euro. Also 270 000 Euro mehr als geplant.

„Das Einkommen der Gemeinde Drentwede ist vor allem im vierten Quartal dieses Jahres deutlich gestiegen“, erklärte Kämmerin Gudrun Schruth dem Rat. „Diese positive Entwicklung basiert hauptsächlich auf Nachzahlungen aus dem Jahr 2020.“ Das habe zur Folge, dass Drentwede mit einem Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2022 gehen wird. „Bisher war mit einem Fehlbetrag gerechnet worden“, kommentierte Schruth. Aus einem Minus in Höhe von 86 300 Euro ist ein Plus in Höhe von 158 000 Euro geworden.

Dadurch ist es der Gemeinde möglich geworden, den Gewerbesteuerhebesatz zu senken. Von kalkulierten 390 Prozent auf 380 Prozent für das gesamte Jahr 2022. Eine Hebesatzsenkung ist per Gesetz bis zum letzten Tag des Jahres rückwirkend zum 1. Januar möglich. Davon machte der Gemeinderat jetzt durch einen entsprechenden einstimmigen Beschluss Gebrauch. Hätte der Rat den Hebesatz erhöhen wollen, wäre dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen. Das hätte bis spätestens 30 Juni geschehen müssen.

Was sind Hebesätze? Durch Hebesätze können Gemeinden das Gewerbesteuer- und das Grundsteueraufkommen selbstständig beeinflussen. Je höher der Hebesatz, desto höher die Steuerschuld der Betroffenen. Für die Gewerbesteuer gilt in Deutschland ein Mindesthebesatz in Höhe von 200 Prozent. Bei der Grundsteuer existiert kein Mindestsatz. Eine Änderung der Hebesätze ist immer ein zweischneidiges Schwert: Erhöht eine Gemeinde den Gewerbesteuerhebesatz beispielsweise, dann kann sie höhere Steuereinnahmen generieren und einplanen, macht sich im Umkehrschluss aber möglicherweise für Gewerbetreibende unattraktiv, sofern im Umland geringere Hebesätze festgelegt sind. Verringert sich der Hebesatz einer Gemeinde, erhöht das die Attraktivität für Betriebe, die Einnahmen fallen allerdings geringer aus.

Der abgesenkte Hebesatz entlastet die Betriebe aus Drentwede, indem sie weniger Gewerbesteuern an die Gemeinde zahlen müssen. Durch das insgesamt erhöhte Steueraufkommen kann Drentwede die Senkung des Hebesatzes im Jahr 2022 laut Gudrun Schruth trotzdem problemlos auffangen. „Der Haushalt ist ausgeglichen“, sagte die Kämmerin.

Diese Informationen kamen natürlich gut bei den Ratsmitgliedern an. „Nachzahlungen sind immer erfreulich“, meinte Horst Niemann von der SPD zu den höheren Einnahmen. „Ich bin froh, dass wir jetzt da angekommen sind, wo wir am Anfang des Jahres gern gewesen wären“, ergänzte Frank Uhlhorn von der Wählergemeinschaft Drentwede.

„Schon mein Vorgänger hat gesagt: ,Am Ende sieht es häufig besser aus als am Anfang“, sagte Drentwedes Bürgermeister Dirk Meinecke zum Nachtragshaushalt. Er erklärte jedoch auch: „Wir fahren auf Sicht.“ Ein zu forsches Senken des Hebesatzes sei daher das falsche Signal. Er sagte: „Vorsichtiges Handeln macht in diesem Fall einfach Sinn.“ Auch Kämmerin Schruth appellierte dazu, die Entwicklungen der kommenden Jahre im Auge zu behalten. „Die Karten werden 2023 noch einmal neu gemischt“, sagte sie. Dabei verwies sie auch auf die Samtgemeinde-Umlage, die sich in Anbetracht der allgemeinen Energiekrise und Kostensteigerung für alle Mitgliedsgemeinden in den kommenden Jahren erhöhen könnte.