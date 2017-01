Grundschullehrerin Ruth Kramer geht in Ruhestand

Drentwede - Von Sabine Nölker. „Viele Jahre gehen zu Ende“ – Mit diesem Lied verabschiedeten sich die Mädchen und Jungen der Grundschule von ihrer Lehrerin Ruth Kramer. Nach fast 43 Jahren im Schuldienst, davon 38 Jahre in Drentwede, nahm die beliebte Pädagogin aus Twistringerin Abschied. Bewegende Worte und Tränen säumten den Weg in den Ruhestand.

Es war eine riesige Überraschung für Ruth Kramer, als sie am Donnerstagabend das Gasthaus Schütte betrat und ihre Schüler sah. Im Flur zum Saal standen die Mädchen und Jungen mit Rosen Spalier, im Saal warteten Kollegen und Eltern. Die Elternvertreter der dritten Klasse, Nicole Schwichtenberg und Anna Bode, hatten die Veranstaltung organisiert. Nur Kramers Töchter Sandra und Nadine waren eingeweiht.

„Sie, als Urgestein der Drentweder Schule, einfach mal so in den Ruhestand schicken, das geht irgendwie nicht“, begann Bode ihre Laudatio, nachdem der Chor das Lied „Freunde wie wir“ unter der Leitung von Lehrerin Kathrin Peinz vorgetragen hatte. Über Jahrzehnte habe sich die scheidende Mitarbeiterin für die Schule eingesetzt und viel erreicht, stellte die Elternvertreterin fest. „Es war vielleicht nicht nur ein Job für sie, sondern auch ein bisschen ihr Leben“.

Für die Kinder waren die vergangenen Wochen sehr aufregend gewesen, denn keiner sollte sich bei der Planung der geheimen Feier verplappern. Die Überraschung war geglückt. „Es sind wirklich alle gekommen“, freute sich die Elternvertreterin. Neben Schülern und Eltern waren auch Bürgermeister Theo Amelung und Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers sowie Abordnungen des Fördervereins „Junges Drentwede“ und des Kindergartens „Arche Noah“ gekommen. „Das zeigt doch, wie wichtig Sie allen sind“, meinte Bode in Richtung Kramer.

Dem konnte Bürgermeister Theo Amelung nur zustimmen. Ebenso die Leiterin der Grundschule Barnstorf-Drentwede, Inge Beimel, die in Richtung Kramer erklärte: „Du wirst an allen Ecken fehlen“. Immerhin war Kramer früher drei Jahre lang kommissarische Leiterin in Drentwede und bis zum Eintritt in den Ruhestand kommissarische Konrektorin der Grundschule.

Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit dürfte es wohl nur wenige Drentweder geben, die in den vergangenen fast 40 Jahren nicht bei Ruth Kramer rechnen, schreiben oder lesen gelernt haben. „Jetzt geht mein letztes Stück Kindheit“, bestätigte Anja Melloh vom Verein „Junges Drentwede“. Nicht nur sie selbst, auch ihre Söhne seien von Kramer unterrichtet worden, berichtete die Mutter.

Wie die Pädagogin aus Twistringen, inzwischen selbst dreifache Großmutter, mit dem Dorf verknüpft ist, hoben alle Redner des Abends hervor. Ob die Verantwortung für die Altpapiersammlung, die Einrichtung einer Bücherei für die Schüler oder der enge Kontakt zu den örtlichen Vereinen: Ihr Engagement hat Spuren hinterlassen. „Du hast alles immer mit Herzblut gemacht: Es war nicht einfach ihr Beruf, sondern ihre Berufung“, stellte Schulleiterin Beimel fest.

Die Drittklässler richteten persönliche Worte an ihre Lehrerin: „Du warst toll“, sagte Jonas. „Ich wünsche dir ein fröhliches und langes Leben“, schloss sich Jaron an. Und Linus meinte: „Viel Spaß und ein tolles Leben als Rentnerin“. Dass bei dem Abschiedslied auf der Bühne einige der Kinder anfingen zu weinen, bewies, wie emotional auch sie vom Abschied betroffen sind.

„Ich bin so überrascht, ich kann gar nicht viel sagen“, erklärte die Lehrerin. Sie freute sich über die lobenden Worte und auch die Gutscheine, die sich bei der Neugestaltung ihres Gartens auszahlen dürften.

Die „heißgeliebte Kaffeetrinkerin und leidenschaftliche Puzzlerin“, wie Manuela Wagner ihre Kollegin nannte, bekam auch ein Buch, wie es Kramer für ihre unzähligen Kinder bei deren Abschied gestaltet hat. Darin hat sich jedes Kind mit einem kurzen Brief und einem Foto verewigt. Ein Geschenk, das die künftige Ruheständlerin bestimmt oft aus der Schublade holen wird.