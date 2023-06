Drebber und die Kita-Situation: Ein altes Problem klopft an die Tür

Von: Carsten Sander

Kinder spielen hinter dem Gemeindehaus in Jacobidrebber. Ende August 2024 ist es laut Kirchengemeinde vorbei mit der Übergangslösung. © Sander

Der Kita-Neubau in Drebber lässt auf sich warten. Zwar ist eine Lösung offenbar nicht mehr fern, doch eine Frist, die die Kirchengemeinde setzt, wird nicht zu halten sein: Ende August 2024 hätte die Kirche gerne die als Übergangslösung zur Verfügung gestellten Räume zurück. Ein altes Problem klopft somit an der Tür: Wohin dann mit den Kindern? Dass es keine Lösung gibt, animiert die Kirchengemeinde zur Kritik an der Samtgemeinde. Es knirscht.

Drebber – Unruhe kommt auf in Drebber. Aber es geht – ausnahmsweise, möchte man sagen – nicht um Gewerbegebiete oder Petitionen, sondern um die Kinderbetreuung vor Ort. Derzeit wird sie unter anderem von einer Übergangslösung in einem Bereich des Gemeindehauses in Jacobidrebber getragen. Dort wurde vor einem Jahr die „Kita Trebere“ eingerichtet. Aber damit wird Ende August 2024 Schluss sein, wie im neuesten Gemeindebrief bekräftigt wird. Die Räumlichkeiten können nicht länger zur Verfügung gestellt werden. Damit erhöht sich der Druck auf die Samtgemeinde Barnstorf, endlich den schon lange geplanten Neubau einer Kindertagesstätte mit zwei Gruppen zu realisieren.

Während im kirchlichen Gemeindebrief Kritik an der Verwaltung geübt wird, bittet Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm als deren Chef um noch etwas Geduld. Hinsichtlich des Grundstücks, auf dem die neue Kita entstehen soll, hofft er, „in Kürze eine positive Entscheidung mitteilen zu können“.

Dabei geht es weiterhin um das Grundstück in direkter Nachbarschaft zum Sportplatz. Dieser Standort war von Anfang an im Gespräch – und weil dort schon Abgrenzungen markiert und Bodenanalysen durchgeführt worden waren, ging die Kirchengemeinde von einem zeitnahen Baustart aus. Nun heißt es: „An die Stelle von Hoffnung ist für uns Ernüchterung getreten.“ Denn zum einen sei nichts passiert, zum anderen gab es Informationen, dass die Samtgemeinde nach alternativen Grundstücken suche. Stimmt auch, erklärt Alexander Grimm auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Doch kein anderes Grundstück habe sich als so geeignet erwiesen, wie das am Sportplatz (siehe Info-Kasten). Für eben diese Fläche würde die Samtgemeinde als Träger der Jugendhilfe „aktuell noch Verhandlungen“ führen. Diese befänden sich aber im fortgeschrittenen Stadium. Grimm: „Erste Grundrisse wurden bereits erarbeitet und eine Baugenehmigung beantragt.“ Heißt: Wenn auch die letzten rechtlichen Hürden aus dem Weg geräumt sind – Grimm spricht etwas nebulös von „berechtigten Fragen aus der Nachbarschaft“, die noch im Raum stünden – , geht’s los. „Wenn eine Einigung erzielt ist, werden wir die Baugenehmigung einholen und schnellstens starten.“

Die Kita Trebere war und ist in der Not eine Hilfe. © Sander

Aber egal wie schnell: Bis Ende August 2024 wird der Neubau wohl nicht bezugsfertig sein. „Das ist in diesen Zeiten schwer zu realisieren“, glaubt Alexander Grimm. Heißt: Ein altes Problem, das nur durch das Entgegenkommen der Kirchengemeinde Jacobidrebber vorübergehend gelöst ist, klopft wieder an die Tür des Samtgemeindebürgermeisters. Er bittet die Kirchengemeinde deshalb um „ein weiteres Entgegenkommen bis zur Realisierung eines Neubaus“ und habe dies in einem „sehr konstruktiven Gespräch“ mit Pastor Rainer Hoffmann und dem Kirchenvorstand auch schon persönlich getan.

Doch die Kirchengemeinden Mariendrebber und Jacobidrebber betonen im Gemeindebrief, dass das eigene aktive Gemeindeleben durch die Überlassung der Räumlichkeiten „bereits jetzt in vielen Bereichen an seine Grenzen gestoßen“ sei. Der abgegebene Platz fehlt schlicht und einfach. Man sieht sich folglich „nicht in der Lage, unsere Räumlichkeiten längerfristig, über den 31. August 2024 hinaus, zur Verfügung stellen zu können. Wir leisten gern unseren Anteil für die Familien in unseren Gemeinden, bitten aber um Verständnis, dass auch wir an unsere Grenzen des Machbaren stoßen.“ Die nur eine Gruppe umfassende Kita „Trebere“ war im Sommer 2022 im Gemeindehaus Jacobidrebber installiert worden, um die überlaufene Kita „Thriburi“ in Drebber zu entlasten und benötigte zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen.

Nach Lage der Dinge muss im kommenden Sommer also eine weitere, neue Übergangslösung gefunden werden. Im Gemeindebrief wird gegenüber den politisch Verantwortlichen die Forderung formuliert, „kurzfristig klare Perspektiven zu entwickeln“. Als Erwiderung verweist Alexander Grimm auf den in Planung befindlichen Kita-Neubau („Wir arbeiten mit Hochdruck daran“) als „klarste Perspektive“. Die Unterbringung im Pfarrhaus werde eine Übergangslösung bleiben. „Und ich möchte betonen, dass wir der Kirchengemeinde Jacobidrebber sehr dankbar für ihr Engagement sind“, so der Samtgemeindebürgermeister.