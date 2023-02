Drebber setzt auf LED-Technik: Konzept zur Umrüstung aller Straßenlaternen in Auftrag gegeben

Von: Jannick Ripking

Der Unterschied ist deutlich: In Drebber leuchten die Laternen – teilweise sogar an derselben Straße – nicht nur unterschiedlich hell, sondern auch in verschiedenen Farben. © Jannick Ripking

Der Gemeinderat von Drebber lässt ein Konzept für die Umrüstung aller Straßenlaternen auf LED-Technik erstellen. Dieses Konzept könnte als Vorlage für die anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Barnstorf dienen.

Drebber – Drebber wird Geld ausgeben, um später welches einsparen zu können: Nach den geänderten Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung zum Senken des Energieverbrauchs (wir berichteten), hat der Gemeinderat die Verwaltung jetzt einstimmig damit beauftragt, ein Konzept zum Austausch veralteter Leuchtkörper in Straßenlaternen durch LED-Technik zu erarbeiten. Vorausgegangen war ein Antrag von Björn Drebbermüller, den er während der jüngsten Ratssitzung vorstellte.

„Unser Klimakontingent ist endlich. Deswegen müssen wir dort etwas tun, wo wir selbst etwas tun können“, erklärte der CDU-Politiker seine Beweggründe für den Antrag. Die vollständige Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Straßenlaternen gehöre dazu, so Drebbermüller. Daher sei es wichtig, den aktuellen Bestand der Straßenbeleuchtung aufzunehmen, um überhaupt ein Konzept für den kompletten Austausch durch LED-Beleuchtung erstellen zu können.

Das Konzept soll eine Kostenermittlung für die Umrüstung und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung enthalten. Für Drebbermüller steht außer Frage, dass sich moderne Leuchtkörper mittelfristig rentieren werden: „LED hat einen geringen Stromverbrauch.“ Auf Grundlage des Konzeptes sei es in Zukunft möglich, einen Investitionsfahrplan für die kommenden Jahre zu erstellen. Die LED-Umrüstung habe zwei Vorteile: „Zum einen dient es dem Klimaschutz“, sagte Drebbermüller. Zum anderen entlaste der geringere Verbrauch die zukünftigen Haushalte der Gemeinde.

Dennoch kostet die Umstellung zunächst erst einmal Geld. Auch die Erstellung des Konzeptes muss bezahlt werden. Dafür hat der Gemeinderat direkt 7 500 Euro in den aktuellen Haushalt 2023 aufgenommen. Zusätzlich sollen mögliche Förderprogramme im Auge behalten werden, um die Kosten möglichst gering zu halten.

„Wir sind schon an der Sache dran“, kommentierte Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm stellvertretend für die Verwaltung. „Aber ich finde es gut, dass du den Antrag gestellt hast“, sagte er anschließend in Richtung Drebbermüller.

So ist aus einer formlosen Idee ein politischer Auftrag geworden. Grimm bat jedoch um Zeit in der Angelegenheit: „Für das Konzept ist ein Fachplaner notwendig.“ Dennoch strebt er an, zur nächsten Gemeinderatssitzung in Drebber eine entsprechende Beschlussvorlage auf die Tagesordnung zu setzen.

Dabei könnte Drebbermüllers Antrag eine Vorreiterrolle in der gesamten Samtgemeinde zukommen. Alexander Grimm sagte: „Möglicherweise setzen wir das Konzept auch für die anderen Mitgliedsgemeinden um. Das ist ja durchaus sinnvoll“. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Drentwede, Eydelstedt und Barnstorf nachziehen werden.

Bis das Konzept fertig ist, sollen bereits ab sofort alle defekten Lampen in Drebber durch moderne LED-Leuchtkörper ersetzt werden.