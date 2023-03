Rentner aus Drebber missachtet Tierhaltungsverbot

Teilen

Vor dem Amtsgericht musste sich ein Katzenhalter aus Drebber wegen Missachtung eines Tierhaltungsverbotes verantworten. © janssen

Ein Rentner aus Drebber ist vom Amtsgericht Diepholz zu einer empfindlicher Geldbuße verurteilt. Er hielt fünf Katzen auf seinem Anwesen und hat damit gegen ein auferlegtes Tierhaltungsverbot verstoßen.

Drebber – Weil ein 81-jähriger Rentner aus Drebber, Ortsteil Felstehausen, entgegen eines verhängten Tierhaltungsverbotes trotzdem mehrere Katzen auf seinem Anwesen hielt, wurde er vom Amtsgericht Diepholz zu einer Geldbuße in Höhe von 1 000 Euro verurteilt.

Nach einem entsprechenden Hinweis erfolgte am 28. April vergangenen Jahres die Durchsuchung des Anwesens des Betroffenen, an der neben Polizeibeamten und Mitarbeitern des Veterinäramtes auch Angestellte des Tierschutzhofes Dickel teilnahmen. Im Wohnhaus wurde eine Katze festgestellt, in einem als „Katzenhaus“ betitelten Nebengebäude befanden sich weitere vier Katzen. Alle Tiere wurden in die Obhut des Tierschutzhofes übergeben.

Der an sich klare Sachverhalt wurde von dem Betroffenen im Rahmen der Beweisaufnahme allerdings vollständig anders dargestellt. Für keine der Katzen habe er eine Halterfunktion gehabt. Die im Haus angetroffene Katze habe seiner Mieterin gehört, an die er mit einem mündlichen Mietvertrag zwei Zimmer im Haus vermietet habe. Seine Mieterin habe sich um die Katze gekümmert, er habe keine Verantwortung für das Tier gehabt. Die anderen vier Katzen habe ein Bekannter auf das Anwesen gebracht. Diesem habe er erlaubt, die Katzen in einem Katzenhaus unterzubringen. Auch mit diesen Tieren habe er nichts zu tun gehabt. Sein Bekannter sei regelmäßig, meist täglich, gekommen und habe die Katzen versorgt. In der Summe habe er also keine Halterfunktionen für die Tiere gehabt, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien also falsch.

Angeklagter schlägt auf die Tischplatte

Diese Einlassungen wurden durch die unter Eid geleisteten Aussagen der Hauptbelastungszeugin, nämlich besagter Mieterin, komplett widerlegt. Obwohl sie sich von dem Betroffenen bedroht fühlte und durch dessen Anwesenheit während der Zeugenvernehmung sichtlich eingeschüchtert war, sagte sie klar und eindeutig aus, dass der Betroffene der verantwortliche Halter der Katzen war. Nachdem die Katzen etwa im März 2021 gebracht worden seien, habe ihr Vermieter diese versorgt. Sie habe lediglich ab und zu geholfen.

Der Betroffene, der sich selbst vertrat, zeigte sich im Verlauf der Verhandlung zunehmend ungehalten. Er wurde von der Richterin mehrfach aufgefordert, sich auf das ihm zustehende Befragungsrecht zu beschränken und lediglich Fragen zur Sache zu stellen. Nach einem erneuten Hinweis wurde der Betroffene laut und schlug heftig auf die Tischplatte. Dies hatte zur Folge, dass die Richterin zur störungsfreien Fortsetzung der Verhandlung einen Justizwachtmeister anforderte.

Diese Maßnahme fruchtete, der Betroffene verfolgte den weiteren Verfahrensablauf daraufhin bis zur Urteilsverkündung schweigend.

Insbesondere wegen der klaren Aussage der Hauptbelastungszeugin, aber auch wegen der Feststellungen, die die übrigen gehörten Zeugen in ihren Vernehmungen wiedergaben, hatte die verhandlungsführende Richterin keinen Zweifel daran, dass der Betroffene vorsätzlich gegen das ihm auferlegte Tierhaltungsverbot verstoßen hat. Sie verhängte eine Geldbuße in Höhe von 1000 Euro, räumte dem Rentner allerdings eine Ratenzahlung ein. Neben der Geldbuße hat der Verurteilte die Kosten des Verfahrens zu tragen. agu