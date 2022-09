Drebber in Aufruhr: Vorwürfe gegen Bürgermeister Friedrich Iven

Von: Jannick Ripking

Teilen

Noch ist es der Reiz des großen Nichts, der von dem Bereich „Alter Bahnhofsweg“ ausgeht. Geplant ist jedoch ein 31 Hektar großer Schüttgutumschlagplatz. Aber Anwohner und andere Bürger wehren sich. © Privat

Viele Bürger in Drebber haben sich zusammengetan, um gegen ein geplantes Projekt im Ort vorzugehen. Ein 31 Hektar großer Schüttgutplatz ist der Stein des Anstoßes. Die Bürger nehmen vor allem Bürgermeister Friedrich Iven ins Visier. Er könnte wirtschaftlich von dem Schüttgutplatz profitieren, das rückt ihn in den Verdacht der Vorteilsannahme im Amt. Der Bürgermeister selbst schweigt noch.

Drebber – Schwere Anschuldigen gegen den Bürgermeister von Drebber: Vorteilsannahme im Amt lautet der Vorwurf von rund 100 Drebberanern gegen Friedrich Iven. Der Grund für den Unmut ist ein in der Gemeinde geplanter 31 Hektar großer Schüttgutumschlagplatz (wir berichteten). „Die Frage ist doch: Wer hat einen Vorteil von diesen Planungen?“, meint Burghart Schmidt. Er ist einer der Bürger aus Drebber, die gegen den Umschlagplatz sind.

Zum Hintergrund: Ein privater Investor ist an die Gemeinde Drebber herangetreten, um den besagten Umschlagplatz bauen zu können. Der Bereich liegt in der Nähe des Gleisanschlusses an der Straße Alter Bahnhofsweg. Im westlichen Abschnitt schließt er an das Gewerbegebiet an, wo bereits die Firmen Koop-Brinkmann und Brzezina ansässig sind. Im nordöstlichen Bereich grenzt die Fläche an die Firma Wragge an. Bürgermeister Iven ist Seniorchef von Wragge.

Und genau darin sehen die Einwohner die Vorteilsannahme im Amt. „Der Bürgermeister verfolgt seine eigenen Interessen“, formuliert Burghart Schmidt, der auf einem Hof in unmittelbarer Nähe zum geplanten Umschlagplatz wohnt. Die Bürger glauben, dass Iven von diesem Umschlagplatz persönlich und geschäftlich profitiert. „Das ist ein Einzelinteresse zum Nachteil der gesamten Bevölkerung“, meint der Hofbesitzer. Als gewählter Volksvertreter dürfe Iven nicht so handeln. Burghart Schmidt erklärt: „Das ist ein Interessenkonflikt zwischen dem Bürgermeister und einem Unternehmer in einer Person. Das darf es eigentlich nicht geben.“

Es gibt laut Burghart Schmidt eine zunehmend wachsende Gruppe, „die verärgert ist wegen des Bürgermeisters“. Obwohl die Planungen bereits laufen, seien die betroffenen Anwohner gar nicht oder nur schlecht informiert worden. Zwar hat die Kommunalverwaltung die Fristen für amtliche Bekanntmachungen zu diesem Thema eingehalten. Doch das ist den Einwohnern nicht genug. „Hier wird Geheimnistuerei betrieben. Sie tun nur das rechtlich Nötigste. Das ist kein guter Umgang“, meint Schmidt. Die Bürger hätten sich insgesamt mehr Transparenz gewünscht. „Es geht doch um eine gemeinsame Planung“, sagt Schmidt. „Es gehört eigentlich dazu, sich mit den Einwohnern zu überlegen, wie man die Gemeinde weiter voranbringen kann.“

Die Planung des Umschlagplatzes in Drebber erscheint den Einwohnern „zusammenhanglos und unlogisch“, weil die Natur und die Betroffenen keine Vorteile daraus ziehen würden, sondern nur Nachteile hätten. „Das sorgt doch nur für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Da habe ich wirklich Sorge um die Lebensqualität“, meint Eva Orivall-Bornfeld. Sie habe bereits am 19. August eine Liste mit 60 Unterschriften gegen das Vorhaben bei der Verwaltung eingereicht. „Ich bin extra wegen der Ruhe nach Drebber gezogen“, sagt sie. „Wenn ich mir vorstelle, dass hier die Laster lang fahren, bin ich wieder weg.“ Und so gehe es nicht nur ihr. „Die Leute ziehen nicht nach Drebber, wenn es hier dreckig ist“, ergänzt Burghart Schmidt und meint damit die seiner Meinung nach drohende Luftverschmutzung durch das Schüttgut. „Man kann doch nicht einfach aus einem Wohnraum ein Industriegebiet machen“, sagt er.

Die Kommunalaufsicht sieht aktuell „keinen Anlass für eine Beschäftigung mit der Angelegenheit“ Auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung teilt die Pressestelle des Landkreises Diepholz mit, dass die Kommunalaufsicht über die gegen Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven erhobenen Vorwürfe von einer Bürgerin oder einem Bürger „informatorisch kontaktiert“ worden sei. Da es in dem Streitfall um eine Bauleitplanung gehe, die noch nicht beschlossen wurde, und den Kommunen das Recht zur eigenverantwortlichen Regelung ihrer Angelegenheiten zusteht, sieht die Kommunalaufsicht aktuell keinen Anlass, einzuschreiten. Zitat: „Für eine Beschäftigung mit der Angelegenheit durch die Kommunalaufsicht gibt es in diesem Planungsstadium keinen Anlass.“ Da es sich bei einer Vorteilsannahme im Amt um eine Straftat handelt, wäre die Staatsanwaltschaft zuständig. Sie müsste bei hinreichendem Tatverdacht ein Ermittlungsverfahren einleiten.

Was genau ist aber unter einer Vorteilsannahme im Amt zu verstehen? In Paragraf 331 des Strafgesetzbuches heißt es: „Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Demnach kann ein Täter nur ein Amtsträger – beispielsweise ein Beamter oder ein Gemeinderatsmitglied – sein.



„Es gibt in Drebber so einiges, das wir brauchen – Ärzte, Apotheken, aber kein Schüttgut“, sagt Schmidt. „In Rehden sind sie doch gerade schon dabei, genau so etwas zu bauen. Wir haben in der Region also keinen weiteren Bedarf.“ Die Firma Wiechert plant dort ebenfalls einen Umschlagplatz. Die Vorbereitung des entsprechenden Bebauungsplan ist in Rehden bereits weiter fortgeschritten als in Drebber (wir berichteten).

Außerdem, so ein weiterer Vorwurf, sei den Bürgern in den vergangenen 30 Jahren immer gesagt worden, dass es nicht möglich sei, in dem Bereich, wo jetzt der Umschlagplatz geplant wird, privat zu bauen. „Und jetzt geht es auf einmal, das ist doch komisch“, so Schmidt. Er ist der Meinung, dass es ein Vorkaufsrecht für Anwohner hätte geben müssen – nicht aus rechtlicher, aber aus moralischer Sicht.

Bürgermeister Friedrich Iven teilt auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit, dass er sich zu diesem Thema bis zur kommenden öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag, 22. September, nicht äußern wird. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Drebber.

„Wir möchten alle, dass diese Planungen zurück auf Null gestellt werden“, sagt Burghart Schmidt. Sollte das nicht passieren, „dann werden wir gerichtlich dagegen vorgehen – zur Not jahrelang“. Er sagt: „Das lassen wir uns nicht gefallen.“

Die Bürger wollen es allerdings am liebsten nicht so weit kommen lassen. „Wir würden es begrüßen, wenn wir eine Lösung finden und schauen: Wer benötigt eigentlich was und wo?“, meint Schmidt. Er hofft, dass die Kommunen im Landkreis gemeinschaftlicher zusammenarbeiten. „Und wir wünschen uns in Zukunft mehr Offenheit uns Bürgern gegenüber“, sagt er.