Drebber feiert 25-jähriges Jubiläum mit Partnergemeinde Perzów aus Polen

Von: Jan Könemann

Bürgermeister Friedrich Iven präsentiert die Partnerschaftsurkunde aus dem Jahr 1997. © Könemann, Jan

Im Juli 1997 unterzeichneten die Gemeinden Drebber und Perzów aus Polen die Urkunde über eine Partnerschaft. Seit nunmehr über 25 hält diese Freundschaft an. In diesem Jahr kommt - erstmals seit der Corona-Pandemie - wieder eine Delegation aus Polen nach Drebber. Gemeinsam soll das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum gefeiert werden.

Drebber – „Na zdrowie“, „Smacnego“ und „Dobry dzien“. Das sind die polnischen Ausdrücke für „Prost“, „Guten Appetit“ und „Guten Tag“. Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven gibt offen zu, dass er abgesehen davon kein Polnisch kann, aber „diese Dinge kenne ich noch aus den Austauschen mit unseren polnischen Freunden“. Jene polnischen Freunde kommen aus Drebbers Partnergemeinde Perzów. Die Partnerschaft zwischen den Gemeinden währt bereits seit 1997. Das 25-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr ist der Pandemie zum Opfer gefallen – und wird daher jetzt nachgeholt. Vom 8. bis 12. Juni kommt eine Delegation aus Polen zu Besuch – zum ersten Mal nach Corona.

„Es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, diese Partnerschaft zu feiern. Ich hoffe, dass der Austausch zwischen unseren Gemeinden auch in Zukunft so gut bleibt“, meint Iven und blickt freudig auf den anstehenden Besuch voraus. Insgesamt neun Personen machen sich in der kommenden Woche auf den Weg nach Drebber. Früher habe man die polnischen Gäste auf einzelne Familien im Dorf verteilt, erzählt Iven. Heute ist die gesamte Delegation bei „Schröders“ in Barnstorf untergebracht. „Wir kennen das ja selber aus unserer Zeit in Perzów. Manchmal möchte man auch einfach unter sich sein“, begründet Iven diese Veränderung.

Die Freundschaft zwischen Drebber und Perzów besteht schon länger, die offizielle Partnerschaft mittlerweile seit über 25 Jahren. Die im Juli 1997 unterschriebene Urkunde hierzu hängt eingerahmt in der Gaststätte Friemann in Drebber. In dieser steht, dass beide Gemeinden „diese Partnerschaft in wahrer Freundschaft und echter Völkerverständigung“ eingehen. Doch wie kam diese Gemeindepartnerschaft überhaupt zustande? Dies sei auf die ehemaligen Ratsmitglieder Robert Fritz und Heinz Kuhlmann zurückzuführen, erzählt er. „Die beiden waren Jäger und damals auf der Jagd in Polen.“ Dort hätten sie die entsprechenden Leute kennengelernt und im Anschluss den Vorschlag im Drebberaner Rat gemacht.

Abwechslungsreiches Programm

Für die Organisation und das Programm des Austausches zeichnet sich eine Gruppe aus circa 25 Unterstützern aus der Gemeinde Drebber verantwortlich. Sie haben einen abwechslungsreichen Ablaufplan für die polnischen Gäste zusammengestellt und unterstützen auch bei den gemeinsamen Abenden, „zum Beispiel beim Grillen“, verrät Iven. „Wir besichtigen unter anderem die AWG Bassum, machen einen Ausflug nach Oldenburg, schauen uns den Marissa-Ferienpark an und machen eine Tour mit dem Segelboot auf dem Dümmer“, nennt Iven nur einige der vielen unterschiedlichen Aktivitäten in den fünf Austausch-Tagen.

Er selbst sei in der 25-jährigen Partnerschaft fünf oder sechsmal auch mit in Polen gewesen. „Wir sind dort immer mit offenen Armen empfangen worden. Die Gastfreundlichkeit der Polen ist außergewöhnlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat“, blickt Iven auf die gemeinsame Zeit in Perzów zurück. Darüber hinaus seien die Aktivitäten, die dort mit der Delegation aus Drebber gemacht wurden, immer „hochinteressant“ gewesen. Auch feucht fröhliche Abende mit viel Wodka seien mit dabei gewesen, aber das „gehört ja auch mit dazu“, meint Iven und lacht.

Ehen aus dem Austausch entstanden

Doch nicht nur daran erinnert sich der Bürgermeister. Im Zuge der Partnerschaft zwischen Drebber und Perzów seien sogar zwei Ehen entstanden. Eine davon halte bis heute an. „Ich war als Bürgermeister in der Austauschzeit zu einem 80. Geburtstag eingeladen und habe gefragt, ob die polnische Delegation nicht mitkommen wolle. Dort kam dann der Enkel des Geburtstagskindes vorgefahren und die polnische Dolmetscherin von damals fand ihn auf Anhieb ganz nett“, blickt Iven zurück. Und ohnehin könne er noch mehr solcher Geschichten erzählen.

Auf die Partnerschaft mit der Gemeinde Perzów aus Polen weist ein Schild am Ortseingang in Cornau hin. © Könemann

Doch noch einmal zurück zum Anfang. Mit den drei Ausdrücken würde Bürgermeister Friedrich Iven in der Kommunikation natürlich nicht weit kommen. Daher ist auch in diesem Jahr wieder Dolmetscherin Izabela Bosch dabei. „Ohne sie würde das nicht funktionieren. Izabela ist da ganz wichtig für mich.“

Und wer weiß, vielleicht lernt Bürgermeister Iven das ein oder andere polnische Wort noch hinzu.