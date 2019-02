Drastischer Stellenabbau

Barnstorf / Kassel - VON THOMAS SPECKMANN. Über Monate wussten viele Mitarbeiter nicht genau, wie es um die Zukunft ihrer Jobs bestellt ist. Gerüchte über Stellenabbau machten die Runde. Nun gibt es die offizielle Bestätigung: Durch den Zusammenschluss von Wintershall und Dea bleibt der traditionsreiche Standort Barnstorf zwar erhalten, allerdings sollen vor Ort 180 von aktuell 300 Stellen abgebaut werden. Dies hat die Unternehmensführung am Hauptsitz in Kassel gestern Mittag bekannt gegeben.

Nachdem die Mutterkonzerne BASF und Letter One im September 2018 eine verbindliche Vereinbarung zum Zusammenschluss ihrer jeweiligen Öl- und Gasgeschäfte unterzeichnet hatten, nimmt die Planung jetzt ganz konkrete Züge an. Wie Wintershall gestern Mittag mitteilte, haben die Unternehmen inzwischen die behördlichen Genehmigungen beantragt und rechnen mit dem Zusammenschluss im ersten Halbjahr 2019. Damit wird der neue Verbund „Wintershall Dea“ zu Europas größtem unabhängigen Gas- und Ölproduzenten.

„Dieser Zusammenschluss ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit, um auf die Veränderungen in unserer Branche zu reagieren. Damit tun wir genau das, was die 125-jährige Geschichte von Wintershall schon so oft ausgezeichnet hat: Wir nehmen Veränderungen und Herausforderungen an und haben den Mut, neue Wege zu gehen. Der Weg ist der richtige Weg. Auch, wenn er steinig und mit Entscheidungen verbunden ist, die nicht leicht sind“, sagte Wintershall-Vorstandschef Mario Mehren.

Durch die Fusion ist nicht nur eine Steigerung der Produktion vorgesehen, sondern es sollen auch Synergieeffekte bei Betrieb, Investitionen und Personal in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro pro Jahr genutzt werden. Damit geht ein massiver Stellenabbau einher. Wintershall und Dea wollen rund 1 000 von 4 200 Stellen weltweit streichen, rund 800 Stellen in Deutschland. In Norwegen ist geplant, rund 200 Stellen abzubauen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Abschluss großer Entwicklungsprojekte. Der größte Teil des Personalabbaus in Deutschland, mehr als die Hälfte, ist in den Konzernfunktionen von Wintershall und Dea, also in Kassel und Hamburg, vorgesehen. Am Standort Kassel beschäftigt Wintershall derzeit 650 Mitarbeiter. Gut 200 werden wohl wegfallen. Auch an den Förderstandorten in Deutschland sollen zahlreiche der knapp 400 Stellen gekürzt werden. Barnstorf trifft diese Entwicklung besonders hart. Hier ist der Personalbestand bereits in den vergangenen Jahren aufgrund des rückläufigen Öl- und Gasgeschäftes reduziert worden. Nun sollen fast zwei Drittel der Stellen abgebaut werden. Sie werden entweder gestrichen oder an andere Standorte verlagert.

Kassel bleibt weiterhin wichtiger Standort mit dem Großteil der globalen Konzernfunktionen für das neue Unternehmen. Am Dea-Standort Hamburg werden weniger Konzernfunktionen angesiedelt, dafür werden die Verwaltungseinheiten für die Öl- und Gasproduktion in Deutschland in Hamburg gebündelt. Das bedeutet, dass der Verwaltungssitz der deutschen Aktivitäten der Wintershall aus Barnstorf verschwindet. „Das ist leider auch mit Stellenverlagerungen von Barnstorf nach Hamburg verbunden. Aber Barnstorf bleibt Förderstandort und wird zentraler Technologie- und Ausbildungsstandort von Wintershall Dea“, erklärte Mehren gegenüber dieser Zeitung. Das weltweite, zentrale Bohrkernlager bleibe ebenso vor Ort wie das erst kürzlich eröffnete Technologiezentrum. Sowohl das Bohrkernlager als auch das Labor der Dea im niedersächsischen Wietze (Landkreis Celle) würden nach Barnstorf umziehen. Der Dea-Standort in Wietze werde geschlossen.

Laut Mitteilung des Unternehmens ist der Stellenabbau aktuell Gegenstand der Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen. Wintershall und Dea hätten garantiert, dass es bis zum 30. Juni 2020 keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Auch Standortschließungen soll es in diesem Zeitraum nicht geben. Als Sozialpartner wolle sich das Unternehmen mit den Arbeitnehmervertretungen auf sozialverträgliche Lösungen für die notwendigen Personalanpassungen verständigen.

„Mir ist klar, dass das keine erfreulichen Nachrichten sind. Und, dass diese Nachrichten für Unruhe und Unsicherheit sorgen. Aber wir wollen als Wintershall Dea auch in Zukunft erfolgreich sein. Das heißt auch: Wir müssen uns noch wirtschaftlicher aufstellen“, erklärte Mehren.