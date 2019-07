Schwer verletzter Mann harrt stundenlang auf Kornfeld aus

Mehrere Stunden musste ein schwer verletzter Mann auf einem Kornfeld bei Dörpel (Gemeinde Eydelstedt, Landkreis Diepholz) ausharren, bevor er am frühen Sonntagnachmittag gerettet wurde.

Dörpel - Nach ersten Informationen hatte er in der Nacht vermutlich auf dem Heimweg einen Graben durchquert und sich dabei eine schwere Beinverletzung zugezogen. Er schaffte es gerade noch, sich aus dem relativ tiefen Graben zu befreien, und lag dann auf dem angrenzenden Feld. Alkohol soll dabei eine Rolle gespielt haben.

Rettung vom Feld am Sonntagnachmittag

Erst am frühen Sonntagnachmittag wurden die Hilferufe des Unfallopfers gehört. Die alarmierte Polizei fand den Mann nach einiger Zeit. Die Feuerwehr Donstorf wurde gegen 14.20 Uhr per Sirene alarmiert und rückte laut Ortsbrandmeister Henner Stubbe mit 15 Aktiven an.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Feuerwehrleute halfen, den Schwerverletzten, der nach Schätzung von Rettungskräften etwa 40 bis 50 Jahre alt ist, über den Graben vom Feld zu holen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Ein Fremdverschulden liegt nach Informationen der Polizei nicht vor. ej

