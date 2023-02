Diakoniestation Barnstorf schafft neue Kapazitäten für weitere Pflegekunden

+ © Jannick Ripking Jetzt auch in Drebber: Die Diakoniestation Barnstorf hat unter der Leitung von Charlotte Brüning eine Zweigstelle als Pilotprojekt eröffnet. © Jannick Ripking

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Diakoniestation Barnstorf erweitert die eigenen Kapazitäten und schafft somit Platz für neue Pflegekunden. Unter der Leitung von Charlotte Brüning öffnet eine neue Zweigstelle in Drebber als Pilotprojekt.

Barnstorf / Drebber – Manchmal muss man auch einfach mal Glück haben: Die Diakoniestation Barnstorf konnte im vergangenen Jahr neue Mitarbeiterinnen einstellen, obwohl sich auf die ausgeschriebenen Stellen niemand beworben hatte. „Das lief über Mundpropaganda“, berichtet Leiterin Charlotte Brüning. Dadurch ist es jetzt möglich, neue Pflegekunden aufzunehmen.

75 Mitarbeiter sind derzeit bei der Diakoniestation angestellt. Sie betreuen 210 Pflegekunden, darunter befinden sich auch zwei Wohngemeinschaften und eine Tagespflege. Dazu kommen noch rund 150 Hauswirtschaftskunden. „Es gibt aber auch einige Doppelungen“, relativiert Brüning. Durch die neuen Mitarbeiter sei es jetzt möglich, noch mehr Pflegebedürftige zu bedienen. „Die Tagestour geht um 6 Uhr los, und um 10 Uhr sind in der Regel alle bedient“, sagt sie. Danach gehe die Arbeit der Diakoniestation aber natürlich weiter. Das heißt: „Danach haben wir noch Kapazitäten.“ Mittlerweile gebe es ja auch „ein paar Langschläfer, die Hilfe beim Duschen oder Anziehen brauchen“.

Neue Pflegekräfte durch persönliche Kontakte

Dass die erweiterten Kapazitäten überhaupt möglich sind, verdankt die Diakoniestation besonderen Umständen. Denn auf ausgeschriebene Stellenanzeigen habe sich nicht ein Bewerber gemeldet. Aber: „Man kennt sich untereinander und spricht miteinander.“ Die persönlichen Kontakte sorgten nun dafür, dass fünf neue Pflegekräfte eingestellt wurden. Damit hat die Diakoniestation nun acht gelernte und 15 ungelernte Mitarbeiterinnen in der ambulanten Pflege.

Trotz der Einstellungswelle im vergangenen Jahr sei es weiter schwer, neue Pflegekräfte zu finden. „Ich glaube, das ist eine Generationenfrage“, mutmaßt Brüning. Die Anerkennung für den Pflegeberuf sei verloren gegangen. Dabei biete er auch einige Vorteile: „Das ist ein Job, bei dem man auch lachen und Spaß haben kann“, sagt die Leiterin der Diakoniestation. Auch die Bezahlung sei gut: „Wir werden nach Tarif bezahlt. Außerdem ist der Beruf krisensicher.“ Pflegepersonal werde immer gebraucht.

Neue Zweigstelle in Drebber

Seit Kurzem betreut die Diakoniestation ihre Kunden nicht mehr nur von Barnstorf aus: „Wir brauchten mehr Platz und haben eine Zweigstelle in Drebber eröffnet“, erklärt Brüning. Das Büro an der Dorfstraße 1 ist aber noch nicht dauerhaft besetzt. „Es ist ein Pilotprojekt.“ Die Pläne zur Organisation seien gerade in der Erprobung: „Man kann sich jetzt auch in Drebber Termine machen – aber nur nach Vereinbarung.“

Bei der Diakoniestation arbeiten fast alle Mitarbeiter in Teilzeit. „Das ist bei uns aber kaum anders möglich“, sagt Brüning. „In Vollzeit müsste man immer geteilt arbeiten, weil man einfach nie auf acht oder neun Stunden am Stück kommt.“ Das liege an der Struktur in der ambulanten Pflege: Tages-, Mittags- und Abendtouren. Trotzdem oder gerade deswegen biete die Diakoniestation flexible Arbeitszeiten an. „Wir passen unsere Touren, wenn möglich, an die Wünsche unserer Mitarbeiter an“, erklärt Charlotte Brüning.

Außerdem bildet die Diakoniestation Barnstorf auch Altenpflegerinnen und Altenpfleger aus. „Ich glaube, das ist kaum bekannt“, sagt Charlotte Brüning. Dabei biete die Einrichtung eine besondere Form der Ausbildung an: „Bei uns ist die Ausbildung über vier Jahre in Teilzeit möglich.“ Interessierte haben immer noch die Möglichkeit, sich für einen Platz im kommenden Ausbildungsjahr bei der Diakoniestation zu bewerben. Dabei seien insbesondere Empathie, Organisationsgeschick und Selbstständigkeit gefragt. Und: „Schön wäre es, wenn man im ersten Ausbildungsjahr 18 Jahre alt wird.“ Das habe zwei Hauptgründe. Erstens: Die Möglichkeit, selbstständig mit Auto zu Kunden zu fahren, zweitens: Man darf auch noch nach 20 Uhr arbeiten.