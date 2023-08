Der Wels im Landkreis Diepholz - ein Gigant im Gewässer

Von: Florian Adolph

Teilen

Der Wels ist eine Gefahr für den Lebensraum anderer Fische. © Gaël Modrak via www.imago-image

In unserer Serie zu Neozoen und Neophyten stellen wir im fünften Teil einen Giganten in unseren Gewässern vor: den Wels.

Landkreis Diepholz – Ein Gigant schwimmt durch unsere Gewässer. Im fünften Teil unserer Reihe zu invasiven Pflanzen und Tieren im Landkreis Diepholz befassen wir uns mit dem Wels. Er ist zwar in Deutschland heimisch, nicht aber im Landkreis Diepholz, erzählt Cord Thomas vom Vorstand des Sportfischereivereins (SFV) Diepholz. Thomas weiß nicht genau, wie die Welse herkamen. Möglicherweise seien ihre Eier im Gefieder von Zugvögeln in die Gewässer im Kreis gebracht worden, vermutet er. Uwe Hoffmann, ebenfalls vom SFV Diepholz, sagt hingegen, der Wels sei von Menschen im Landkreis Diepholz ausgesetzt worden, um den Weißfischbestand zu reduzieren. „Man hätte ihn gar nicht aussetzen dürfen“, so Hoffmann.

Der Wels sei eine Gefahr für den Lebensraum anderer Fische und inzwischen der größte Raubfisch in der Hunte, so Friedrich Iven vom Sportfischereiverein Flecken Cornau. Er würde stark die kleinen und die Weißfische dezimieren, so Thomas. Ebenso den Laich. Große Welse würden inzwischen selbst Entenküken verschlingen. Karpfen und die Weißfischarten würden aus den Gewässern verdrängt.

„Eigentlich sind alle Fischarten von dem Wels bedroht“, sagt Iven. „Er frisst rundherum alles um sich weg.“ Er habe dabei auch keine Fressfeinde, erklärt Hoffmann. Der Wels sei inzwischen in der kompletten Hunte zu finden und auch in allen Gewässern, die zur Hunte Zulauf und Ablauf haben, so Iven. Thomas fügt noch hinzu, dass es auch in Barnstorf einen starken „Befall“ gäbe und sie auch in Drebber vorkommen würden.

„Der Wels ist ein Fisch, der frisst immer und wächst und wächst und wächst“, sagt Iven. Er wachse sein ganzes Leben lang. Längen von drei Metern würde das Tier in der Hunte zwar wohl nicht erreichen, so Thomas, aber Fische von etwa 1,20 bis 1,50 Meter Länge seien schon zu finden. Iven berichtet sogar von einem gefangenen Wels mit 1,80 bis 1,90 Metern Länge.

Maßnahmen speziell gegen den Wels gibt es indes nicht, sagen sowohl Thomas als auch Iven. „Wir sind zwar dazu angehalten, jeden Wels, der gefangen wird, zu entnehmen – ansonsten wird aber nichts speziell gegen den Fisch unternommen“, so Thomas.

Der Wels sei inzwischen so verbreitet, dass er und seine Vermehrung wohl nicht mehr zu stoppen sei, glaubt Iven. Thomas erwartet aber, dass die Welse irgendwann nicht mehr genug zu fressen haben und sich dann weniger vermehren werden. Hoffmann glaubt nicht an einen Futtermangel für den Wels, aber auch er erwartet, dass sich der Fisch nicht mehr so stark vermehren werde. „Ich hoffe, dass sich dann irgendwann ein Gleichgewicht einrichtet zwischen Welsen und den anderen Fischen“, sagt Thomas.