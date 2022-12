Waldpädagogikzentrum Weser-Ems sucht neue Mitstreiter in und für Barnstorf

+ © WPZ Auch für den Barnstorfer Raum suchen Torsten Bensemann und Imke Reiners neue Waldpädagogen. © WPZ

Die Region um Barnstorf könnte noch den einen oder anderen neuen Waldpädagogen für das Waldpädagogikzentrum Weser-Ems gebrauchen.

Barnstorf – „Der Wald ist unsere Kulisse“, meint Wibeke Schmidt, Pressesprecherin West der Niedersächsischen Landesforsten. Damit das in Zukunft auch so bleibt, sucht das Waldpädagogikzentrum Weser-Ems (WPZ) neue Mitstreiter für diese Einrichtung, die Umweltbildung in der kompletten Region betreibt – auch in Barnstorf. Passend dazu suchen Imke Reiners und Torsten Bensemann, die beide neu im WPZ gestartet sind, interessierte Menschen, die als zertifizierte Waldpädagogen Führungen und Unterricht für Klein und Groß erarbeiten wollen.

„Gerade im Bereich Barnstorf suchen wir neue Pädagogen“, sagt Wibeke Schmidt. „Dort gibt es immer noch sozusagen einen weißen Fleck.“ Angebote in Barnstorf könne das WPZ zwar durch Waldpädagogen aus dem Umland anbieten, „um aber wirklich überall ein Angebot im Landeswald machen zu können, müssen und wollen wir unser Team vergrößern“, meint Imke Reiners, die als Försterin und Waldpädagogin für den nördlichen Teil des WPZ zuständig ist.

Torsten Bensemann will den gleichen Weg wie Reiners gehen – mit dem Ziel, das Waldpädagogenteam zu vergrößern. „Ich bin für die Mitte und den Süden des WPZ zuständig. Das ist ein großes Gebiet. Je mehr wir sind, desto lokaler kann jeder von uns Angebote machen“, erklärt Bensemann. „Im WPZ Weser-Ems habe ich jetzt die Möglichkeit, mich voll auf die Umweltbildung zu konzentrieren.“

Trotz der großen Entfernung ihrer Zuständigkeitsgebiete eint Reiners und Bensemann ihre Zielsetzung in Sachen Waldpädagogik. „Was ich nicht kenne, kann ich nicht schützen. Wir wollen den jungen Menschen die Natur wieder näherbringen“, so Reiners. Bensemann bedient sich der Worte von Antoine de Saint-Exupéry aus „Der kleine Prinz“: „Man kennt nur die Dinge, denen man sich vertraut gemacht hat.“ Er meint: Wenn wir Verständnis und Begeisterung bei den jungen Menschen für die Natur und Wald wecken können, haben wir die beste Gewähr, dass unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlage, nachhaltig erhalten bleibt.“

„Für unsere waldpädagogische Arbeit suchen wir in ganz Weser-Ems Interessierte, die mit uns den Wald und die Natur erklären und erlebbar machen“, sagt Bensemann. Wer Interesse hat, kann sich mit den Niedersächsischen Landesforsten in Verbindung setzen.