Der Barnstorfer „Stadtgutschein“ soll kommen

Von: Carsten Sander

Einen richtigen Namen hat der Barnstorfer Gutschein noch nicht. Rouven Barmbold und die Fördergemeinschaft wollen zunächst die Akzeptanz in der Barnstorfer Geschäftswelt abklopfen. © Sander

Die Barnstorfer Fördergemeinschaft plant die Einführung eines Stadtgutscheines. Einen Namen hat die Gutschein-Aktion noch nicht, denn zunächst muss die Fördergemeinschaft bei ihren Mitgliedern um Akzeptanz werben. Ziehen alle mit, dann haben auch alle etwas von dem Gutschein, da ist sich Rouven Barmbold sicher.

Barnstorf – Der „digitale Weihnachtstaler“ ist bei den Barnstorfern gut gelaufen, nun bekommt er einen großen Bruder: Die Fördergemeinschaft plant für das Frühjahr die Einführung eines „Stadtgutscheins“ – wobei sich der Begriff gar nicht erst zu tief einprägen sollte. Nach einem passenden Namen für das digitale Gutscheinsystem wird nämlich noch gesucht. Wichtig ist es zunächst, die Idee an sich unters Volk zu bringen. Was in diesem Falle heißt, die Aktion den Mitgliedsunternehmen der Fördergemeinschaft sowie allen Arbeitgebern in Barnstorf und umzu schmackhaft zu machen. „Wir starten jetzt mit der Akquise-Phase“, sagt Rouven Barmbold, als Vorstandsmitglied der Fördergemeinschaft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er hofft auf offene Türen bei den Firmen und Läden: „Ohne eine gewisse Akzeptanz bei den Händlern macht es keinen Sinn.“ Anmeldungen bei der Fördergemeinschaft sind schon möglich.

Zwar definiert Barmbold keine harte Grenze, die erreicht werden muss, um im Mai wie geplant mit dem „Stadtgutschein“ an den Start gehen zu können, „aber so um die 30 bis 40 Händler sollten es schon sein“, erklärt er. Bei 80 in der Fördergemeinschaft organisierten Mitgliedern aus der Samtgemeinde sollte das zu schaffen sein. Und dann hätten die Barnstorfer etwas, von dem viele profitieren können. Denn der Motor eines Gutscheinsystems wie dem geplanten ist die Möglichkeit, die Arbeitgebern seit dem vergangenen Jahr offensteht. Sie können 50 Euro pro Arbeitnehmer als Sachbezug steuerfrei ausgeben – einmalig oder aber auch im monatlichen Abo. Zum Beispiel als Einkaufsgutschein. Wenn der sich dann auch noch auf lokale Geschäfte beschränkt, bliebe Geld aus dem Ort in dem Ort. Und das zu erreichen, ist das Ziel der Fördergemeinschaft.

Der Barnstorfer „Stadtgutschein“: So soll er funktionieren So soll das Gutscheinsystem letztlich funktionieren: Es wird für Gutscheinkarten einige Verkaufsstellen geben. Akzeptanzstellen sind wiederum die teilnehmenden Händler. Die einmal erworbene Karte kann stufenlos mit Beträgen aufgeladen werden. Die Karte ist übertragbar, das Guthaben in Teilbeträgen einlösbar. Eine Personalisierung ist möglich. Das Format einer Karte entspricht nicht dem einer Kreditkarte, sondern dem anderer Gutscheine, wie sie zum Beispiel an Tankstellen zu kaufen sind.

Selbstverständlich eigne sich ein Stadtgutschein auch hervorragend als Geschenk im privaten Rahmen, wirbt Barmbold, „aber wir denken schon, dass das meiste Volumen über die Betriebe gemacht wird, die ihren Mitarbeitern diesen steuerfreien Vorteil zugute kommen lassen möchten.“ Ausreichend wirtschaftliches Potenzial sei in Barnstorf jedenfalls vorhanden, sagt er.

In anderen Städten und Gemeinden funktioniert das Gutscheinsystem längst. Und auch in Barnstorf ist die Testphase mit dem digitalen Weihnachtstaler so gut gelaufen, dass die Fördergemeinschaft nun den nächsten Schritt geht. „Wir sehen darin die gleichen Chancen und Vorteile wie andere Kommunen auch“, sagt Rouven Barmbold, der allerdings auch weiß, dass einige Leute nun motiviert werden müssen, die Aktion zu unterstützen. Gemeint sind Unternehmen, die Gutscheine ausgeben, aber eben auch die Unternehmen, die bereit sind, sie auch als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Buez-Gartentage diesmal ohne Frühlingsmarkt Vor der Corona-Zeit war das Barnstorfer Frühlingserwachen stets eine Kombination aus Frühlingsmarkt und den Buez-Gartentagen. Jetzt, nach Ende der Pandemie-Beschränkungen, war angedacht, dieses Konzept wieder aufzugreifen, teilt die Barnstorfer Fördergemeinschaft mit. Daraus wird in diesem Jahr aber nichts: „Leider sind die für den Frühlingsmarkt verantwortlichen Schausteller terminlich anderweitig verpflichtet“, so die Fördergemeinschaft. Daher wird es erstmalig keine gemeinsame Veranstaltung geben. Die Gartentage müssen ohne Kirmes auskommen. Der Vorstand der Fördergemeinschaft ist aber zuversichtlich, „dass wir eine passende Ersatzveranstaltung anbieten werden“. Nähere Infos gibt es noch nicht. Die Organisatoren arbeiten derzeit ein Konzept aus. jr



Wenn etwas digital sein soll, dann benötigen die Geschäfte auch die entsprechende Technik. Der Fördergemeinschaft schwebt vor, die Gutscheine als wiederaufladbare Guthaben-Karten sowie fürs Smartphone als Wallet (App für Online-Zahlungen) herauszugeben. Teilnehmende Läden benötigen also entsprechende Lesegeräte. Nicht jeder Händler in Barnstorf sei bereits entsprechend ausgerüstet. „Wer mitmachen möchte, muss sich aber darauf einstellen“, erklärt Barmbold. 13 der anvisierten 30 bis 40 Händler haben schon signalisiert, die Aktion mitzutragen.

Dann braucht es aber auch die Firmen, die ihren Mitarbeitern den 50-Euro-Benefit gönnen und diesen per – Achtung: redaktioneller Namensvorschlag – „BARgeld“ auszahlen möchten. Barmbold: „Mit einem gewissen Patriotismus der Firmen kann die lokale Geschäftswelt unterstützt werden.“ csa