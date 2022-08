Der Mann im Hintergrund: Detlef Moss feiert in Barnstorf 40-jähriges Dienstjubiläum

Von: Jannick Ripking

Ein Geschenk mit Symbolcharakter: Detlef Moss erhielt von seinen Kollegen einen Laptop mit persönlichen © . Privat möchte sich der Jubilar aber ein moderneres mobiles Endgerät zulegen. Foto: Jannick Ripking

Detlef Moss ist seit 20 Jahren allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters von Barnstorf. In dieser Rolle fühlt sich der Mann, der seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst arbeitet, wohl.

Barnstorf – Er ist der Mann im Hintergrund: Detlef Moss ist nun seit 20 Jahren allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters von Barnstorf. Gleichzeitig hat er jetzt 40 Jahre im öffentlichen Dienst verbracht. Dass er sich in der zweiten Reihe wohler fühlt als im Rampenlicht, machte Moss jetzt noch einmal deutlich: „Ich bin nicht die Person, die gerne im Mittelpunkt steht.“ Doch genau das stand er zur Feier seines Arbeitsjubiläums.

Detlef Moss‘ Laufbahn begann 1982 mit einem Verwaltungspraktikum beim Landkreis Emsland. Von dort ging es für ihn Schritt für Schritt nach oben auf der Karriereleiter. 1986 wechselte Moss in die Verwaltung der Gemeinde Wagenfeld, wo er heute lebt. Mittelfristig plant Moss aber, in die Samtgemeinde Barnstorf nach Eydelstedt zu ziehen. Wichtig ist ihm dabei, ländlich zu leben. „Ich mag das einfach“, sagte er.

Großstadtluft schnupperte der Beamte auf Lebenszeit allerdings auch. Von 1988 bis 1990 arbeitete er in Köln für das Bundesinnenministerium. Nach den zwei Jahren kehrte er aber nach Wagenfeld zurück. Der Grund: „Ich bin der Liebe wegen zurückgegangen. Es war die richtige Entscheidung. Die Großstadt war nicht so ganz meins.“ Außerdem habe er in dieser Zeit gemerkt, dass „ich in die kommunale Verwaltung zurück möchte“. Die Arbeit auf Bundesebene habe ihn nicht so sehr erfüllt. „Diese Entscheidung habe ich in Köln getroffen – und ich bereue sie nicht“, sagte er.

Als Samtgemeindeoberamtsrat trat er 2002 in den Dienst der Verwaltung im Flecken Barnstorf. Dort arbeitet er mittlerweile als Fachbereichsleiter Innere Dienste und seit 20 Jahren als allgemeiner Vertreter des Verwaltungsoberhauptes.

Im Kollegenkreis, aber auch innerhalb der Kommunalpolitik, genießt Moss ein hohes Ansehen. Nicht umsonst waren alle Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden ins Rathaus gekommen, um ihm zum Jubiläum zu gratulieren. „Ich habe dich immer als offenen, freundlichen und wertschätzenden Menschen erlebt“, sagte Barnstorfs Bürgermeister Fredy Albrecht.

Auch Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm hatte nur lobende Worte für Detlef Moss im Gepäck: „Du bist seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst für die Bürger da. Das ist eine unglaubliche Leistung.“ Grimm könne sich immer auf seinen Vertreter verlassen. „Ich bin froh, dass ich dich habe. Du bist ein sehr kompetenter Kollege“, versicherte er.

In seiner Rolle als Grimms Vertreter fühlt sich Detlef Moss wohl. „Mir macht die Arbeit hier Spaß“, sagte er. „Dadurch bekomme ich auch viel mit.“ Er schätzt insbesondere die abwechslungsreiche Arbeit in seinem Job: „Man weiß am Anfang des Tages nie, was kommt.“

Einmal wagte Detlef Moss allerdings den Schritt aus der zweiten Reihe heraus: 2014 kandidierte er als Bürgermeister der Gemeinde Wagenfeld. Moss musste sich aber Matthias Kreye geschlagen geben. „Es ist natürlich immer blöd, wenn man eine Wahl verliert“, meinte er, „aber rückblickend war es gut so.“ Die Kollegen in Barnstorf wird die Wahlniederlage gefreut haben, denn dadurch musste Moss seinen Schreibtisch im Rathaus nicht räumen.