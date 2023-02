Gemeinderat Drentwede verabschiedet „kleinen, aber feinen“ Haushalt.

Von: Jannick Ripking

Das alte Flutlicht des TSV Drentwede weicht demnächst moderner LED-Technik. Die Gemeinde bezuschusst die Umrüstung mit 9 000 Euro. © Sander, Carsten

Der Drentweder Gemeinderat hat seinen Kommunalhaushalt für das kommende Jahr beschlossen. Kämmerin Gudrun Schuth bezeichnete ihn als „stabil und solide“. Drentwede muss keine Kredite aufnehmen. Viel Geld für Investitionen nimmt die Gemeinde aber nicht in die Hand.

Drentwede – Ohne Jacke haben es nur ganz wenige ausgehalten. Kalt war es in der Drentweder Gemeinschaftshalle, als der Gemeinderat am Donnerstagabend öffentlich dort tagte. Bürgermeister Dirk Meinecke nahm es mit Humor: „Die einen sagen, es handelt sich um Energiesparmaßnahmen, die anderen sagen, wir haben die Heizung zu spät angemacht.“ Wichtigster Punkt der Tagesordnung war der Beschluss über den Haushalt für 2023. „Das Häuschen ist heute frisch, aber ich hoffe, dass uns nicht fröstelig wird, wenn wir die Zahlen zum Haushalt sehen“, sagte Meinecke. Kurz: Kälter als ohnehin schon, wurde den Ratsmitgliedern und Zuhörern nicht. Drentwedes Kämmerin Gudrun Schruth bescheinigte dem einstimmig abgenickten Haushalt einen „soliden und stabilen Eindruck“. Der Gemeindebürgermeister bezeichnete ihn als „klein, aber fein“.

Der aktuelle Haushalt lässt sich wohl am besten mit den Begriffen „übersichtlich“ und „schlicht“ zusammenfassen. Keine großen Ausgaben und gar keine Einnahmen sind in der Kategorie Investitionstätigkeiten hinterlegt. Auf der Ausgabenseite sind nur vier Positionen zu finden. Dabei nimmt der obligatorische Zuschuss für den Breitbandausbau an den Landkreis Diepholz mit 13 500 Euro noch am meisten ein. Ein Zuschuss in Höhe von 9 000 Euro an den TSV Drentwede für das neue LED-Flutlicht kommt bereits an zweiter Stelle. 5 000 Euro gibt die Gemeinde für den Tiefbau an der Straße Adelhorn aus. 2 000 Euro entfallen auf einen Ankauf eines Stückes der Straße Am Fuhrenkamp.

Im Ergebnis schließt der Haushalt mit einem Überschuss in Höhe von 88 300 Euro ab. Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen leicht. Beide Summen bewegen sich im Bereich von knapp mehr als einer Million Euro. Somit ist der Haushalt ausgeglichen. Schruths Abschlussbewertung: „Insgesamt fällt mein Resümee recht positiv aus. Drentwede ist und bleibt schuldenfrei.“ Daran dürfte sich auch nichts ändern, wenn in den kommenden Jahren „größere Investitionen“ anstehen.

Das verdanke die Gemeinde nicht zuletzt der Ertragslage im Bereich Steuern, die sich in Drentwede „überaus positiv entwickelt“ hat. Besonders im vergangenen Jahr sind die Einnahmen durch die Gewerbesteuer deutlich gestiegen. „Sie lagen fast 300 000 Euro über unserem ursprünglichen Planansatz“, berichtete Schruth. Der Ansatz 2023 liegt zwar leicht unter dem Vorjahr, veranlasse aber keinesfalls zur Sorge.

Den erhöhten Steuereinnahmen steht allerdings die erhöhte Samtgemeindeumlage gegenüber. Diese steigt im Vergleich zum Vorjahr um 7 300 auf 537 100 Euro. Im Ausblick auf die Folgejahre meinte die Kämmerin, dass die „Transferbelastungen aus Umlagen steigen“ werden, was mögliche Fehlbeträge im Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 zur Folge haben könnte.

Auf der „hohen Kante“ hatte Drentwede im Jahr 2022 knapp über 900 000 Euro. Daran ändert sich 2023 nichts. Der Kontostand bleibt nach Anrechnung aller relevanten Faktoren annähernd gleich. Kredite seien deswegen vorerst nicht notwendig.