Barnstorf: Tag der Ausbildung mit mehr als 100 Besuchern bei Wintershall Dea

Im praktischen Einsatz: Celine Heuer (15 Jahre) probiert sich beim Tag der Ausbildung von Wintershall Dea beim Bohren. Azubi Dennis Epp hat alles im Blick.

Auch für Wintershall Dea wird es nicht leichter, neue Azubis zu finden. Ausbildungsleiterin Kirsten Himmelmann spricht von einem Bewerbungsrückgang. Der Tag der Ausbildung soll diesem Trend entgegenwirken.

Barnstorf – Lubing hat‘s gemacht, Wintershall Dea jetzt auch: Am Wochenende sind 106 Besucher zum Tag der Ausbildung ins neue Ausbildungszentrum in Barnstorf gekommen. Die Firma setzte auf diese Veranstaltung, „um dem allgemeinen Trend entgegenzuwirken“, so Personalchef Dirk Schöne. Denn wie Lubing (wir berichteten), fällt es auch der Wintershall Dea nicht leichter, neue Azubis zu gewinnen.

„Auch wir merken einen deutlichen Bewerbungsrückgang“, erklärte Kirsten Himmelmann, Ausbildungsleiterin Deutschland. „Bisher haben wir aber trotzdem immer alle unsere Plätze besetzen können.“ Auch für den Ausbildungsstart am 1. September 2023 „haben wir bis auf einen alle Plätze vergeben“, sagte sie. „Wir können uns unsere Auszubildenden zwar immer noch aussuchen“, ergänzte Dirk Schöne, „aber es kommen keine 100 Bewerbungen mehr im Jahr.“

Die mutmaßlichen Gründe für den Bewerbungsrückgang sieht er unter anderem „im berühmten demografischen Wandel“. Außerdem: „Junge Leute drängen eher in andere, akademische Berufe.“ Hinzu komme die Flucht vom Land in die Stadt. Der Tag der Ausbildung in Barnstorf diente allerdings nicht nur, diese Prozesse zu verlangsamen oder gar zu verhindern. „Es gibt auch einen integralen Aspekt“, meinte der Perosnalchef. „Wir wollen Barrieren abbauen und mit potenziellen Bewerbern ins Gespräch kommen. Man kann hier einfach herkommen und es sich anschauen – ohne Lehrer, ohne Druck.“

Dirk Schöne versteht den Tag der Ausbildung als eine Art „Touch Point“: „Wir wollen langfristig in Kontakt kommen. Wenn Interesse besteht, kann ich mir vorstellen, dass wir anschließend auch individuelle Gespräche führen werden.“

Wintershall Dea befinde sich in guter Gesellschaft, was den Bewerbungsrückgang bei industriellen Ausbildungsberufen angeht. Schöne: „Andere Betriebe merken das auch. In der Industrie ist überall Ebbe.“ Dennoch habe die Wintershall Dea allein durch ihre Größe Vorteile gegenüber kleineren Firmen. „Wir bilden jedes Jahr aus“, erklärt Schöne. „Das kann nicht jeder Betrieb. Die haben es noch einmal schwerer“, ist er sich sicher.

Außerdem lebe das Unternehmen immer noch von seiner Verwurzelung mit Barnstorf. „Hier ist die Bekanntheit ein großer Vorteil“, sagte Pressesprecher Marco Luterbach. Menschen würden sich noch einmal eher bei einer Firma bewerben, „wenn der Papa oder der Opa schon dort gearbeitet hat“.

Letztlich war Wintershall Dea zufrieden mit dem Tag der Ausbildung. Von den 106 Besuchern bestand „knapp die Hälfte aus Schülerinnen und Schülern beziehungsweise jungen Männern und Frauen im Ausbildungsalter“, bilanzierte Luterbach. „Das war super. Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz.“ Dirk Schöne machte den Erfolg der Aktion aber nicht allein von der Zahl der Besucher abhängig. „Diese ist zweitrangig“, sagte er. „Wir sind zufrieden, wenn der Tag gut ankommt. Und das ist er laut Marco Luterbach. „Es war stetig etwas los. Die Qualität der Gespräche mit den potenziellen Azubis von morgen war gut. Bei manchen Besuchern war ich sogar überrascht, wie lange sie da waren. Bei einigen ich nach zwei Stunden geschaut und gedacht: ,Wow, er ist ja immer noch da.‘“

Und Schöne stellte allen, die mit dem Gedanken an eine Karriere bei Wintershall Dea liebäugeln, in Aussicht nach der Ausbildung übernommen zu werden: „Wenn die Möglichkeit besteht, besetzen wir unsere Stellen lieber intern als extern. Ich gehe nicht an den externen Arbeitsmarkt, wenn ich weiß, dass wir noch ausgelernte Azubis haben.“