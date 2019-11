Debütanten nicht auf den Mund gefallen

Die Akteure stecken mitten in den Proben für den plattdeutschen Dreiakter „Dat Glück kümmt mit de Post“ (hinten, v.l.): Darlene Brock, Jennifer Roth, Henning Hagedorn, Hagen Waschinski, Marian Kammann und Larissa Gröne. Im Flüsterkasten sitzt Elke Kriesmann. Foto: Speckmann

Cornau - Von Thomas Speckmann. Bei den Proben der Theatergruppe Cornau herrscht ein rauer Ton. Darlene Brock hat kaum die Bühne betreten, da bekommt sie einen Anranzer. „Mach die Tür zu!“, ruft Henning Hagedorn der neuen Darstellerin zu. Aber diese ist keineswegs auf den Mund gefallen. „Lass mich doch erst mal ausreden“, antwortet die junge Frau und sorgt damit für einen Lacher auf der Bühne.

Solche Sprüche stehen zwar nicht im Protokoll, aber sie heben die Stimmung in der Truppe, wo es ohnehin heiter und fröhlich zugeht. Das hat auch Darlene Brock schon gemerkt, die zum erstem Mal in der Theatergruppe mitwirkt. Gemeinsam bereitet sich die 19-jährige Cornauerin mit den übrigen Laiendarstellern auf die Aufführungen vor, die zu Weihnachten im Gasthaus F.H. Koch stattfinden.

„Es macht Spaß“, sagt Darlene Brock, die nicht ganz unerfahren in diesem Metier ist. Schon als Kind hat sie bei der Weihnachtsfeier auf der Bühne gestanden. Doch das aktuelle Stück mit seinen drei Akten ist eine echte Herausforderung. Da tut es vielleicht ganz gut, dass mit Larissa Gröne ein weiterer Neuzugang dabei ist. Sie hat eine kleine Rolle übernommen. „So viel Text habe ich nicht“, lacht die 19-Jährige.

Mit der plattdeutschen Sprache haben sich die jungen Damen offenbar schon ganz gut angefreundet. Sie blicken dem großen Auftritt recht gelassen entgegen, von Aufregung ist bisher keine Spur. Und falls sich doch das Lampenfieber breit machen sollte, bevor sich der Vorhang hebt, hat die erfahrene Mitspielerin Jennifer Roth schon ein Hilfsmittel parat: „Da gibt es einen Schnaps vorher, dann geht das!“

Zurzeit vertrauen die Laiendarsteller aber weniger dem hochprozentigen Mutmacher, sondern ihrem prall gefüllten Textbuch. Zwei Mal pro Woche trifft sich die Gruppe zur Probe. Auf dem Spielplan steht das plattdeutsche Stück „Dat Glück kümmt mit de Post“. Der Dreiakter stammt aus der Feder von Fritz Raab und soll den Theaterfreunden aus Cornau und Umgebung das Weihnachtsfest versüßen.

„Wir sind der Überzeugung, dass die Leute etwas zu lachen haben werden“, erklärt Marian Kammann, der gemeinsam mit Anika Behrens das Stück aus dem umfangreichen Bestand des Theaterverlages Karl Mahnke mit Sitz in Verden ausgewählt hat. Es ist mit einer Spieldauer von rund 100 Minuten etwas kürzer als die Aufführungen in den Vorjahren, dafür aber naturgemäß etwas kurzweiliger. „Leicht, locker, fröhlich“, sagt Souffleuse Elke Kriesmann.

In dem Bauernstück schlüpft Routinier Henning Hagedorn in die Rolle eines Gastwirtes und Posthalters. Er wehrt sich vehement gegen den Freund seiner Tochter, weil dieser nicht so gut betucht sein soll. Doch seine schlitzohrige Schwester leiht dem künftigen Schwiegersohn ein kleines Vermögen, sodass der Eindruck entsteht, dass es der Familienvater mit einem wohlhabenden Heiratskandidaten zu tun hat.

Bei solchen Tricksereien sind Tumulte auf der Bühne unausweichlich. Aber das Mobilar soll in diesem Jahr heil bleiben, versichern die Akteure. Unvergessen ist die Szene bei der Aufführung vor fünf Jahren, als ein großes Bett einstürzte. Solche Überraschungen wird es nicht geben, und auch Männer in Frauenkleidern sind nicht zu erwarten. „Alles läuft ganz gesittet“, sagt Hagen Waschinski mit einem schelmischen Grinsen.

Damit der Spaß keinesfalls zu kurz kommt, wollen sich die Akteure in den verbleibenden Wochen ins Zeug legen. Die Schlagzahl bei den Proben wird erhöht, um dem Stück den nötigen Feinschliff zu geben. „Jetzt kommt wieder der Druck, so wie jedes Jahr“, erklärt Kammann, der mittlerweile seine zehnte Saison absolviert. Er weiß aus Erfahrung, dass die Laiendarsteller etwas Anlaufzeit benötigen, um auf Touren zu kommen. Aber spätestens bei der Premiere sind die Laiendarsteller wieder voll in ihrem Element.

Weitere Informationen

Die öffentliche Generalprobe findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse. Die Hauptvorstellung ist wie gewohnt am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, ab 19 Uhr. Im Anschluss ist Tanz angesagt. Der Eintritt kostet acht Euro. Tischreservierungen sind im Gasthaus F.H. Koch möglich.