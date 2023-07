Barnstorfer Ballonfahrer-Festival: Otto Domke setzt seit 2017 im Flecken auf besondere Technik

Von: Jannick Ripking

Leuchtende Hüllen in der Nacht: Magic Night Glow setzt auf Lichtsignale per Funk an die Piloten, um Musik und Leuchten zu synchronisieren. © Domke

Otto Domke ist begeisterter Ballonfahrer – und technikbegeistert. Seit 2017 sorgt er beim Barnstorfer Ballonfahrer-Festival durch besondere Technik für ein „imposanteres“ Ballonglühen.

Barnstorf – Licht und Musik in Einklang bringen: Das ist das Ziel von Otto Domke. Er ist seit 2017 verantwortlich für das Ballonglühen des Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals (BBFF) auf dem Sundering. Dafür setzt er eine spezielle Technik ein. Domke nennt sie „Magic Night Glow“. Er verspricht dadurch ein noch „imposanteres Ballonglühen“. Was verbirgt sich hinter seiner Technik?

Otto Domke und seine Frau Beate sind leidenschaftliche Ballonfahrer. „Wir sind zwar keine Piloten, haben aber rund 16 000 Kilometer bei mehr als 100 Fahrten hinter uns“, verrät Otto Domke. Dabei sei er auch immer wieder auf verschiedenste Ballonglühen – also das Aufleuchten der Hüllen durch anwerfen des Brenners im Dunkeln – gestoßen. „Das sieht immer wirklich schön aus, aber wir haben uns gedacht, dass wir da noch einen draufsetzen können“, erzählt er.

Denn er habe, besonders zu Beginn des 21. Jahrhunderts, immer wieder ein Problem festgestellt. Es haperte an der Synchronisation von Musik und Licht. Domke habe sich gefragt: „Wie kriegt man die Befehle zu den Piloten im Korb?“ Damals kein leichtes Unterfangen: „Meistens betätigen die Piloten ihre Brenner nach eigenem Gefühl oder nach Sprechfunkanweisung. Damit sind taktnahe Glühbilder schwer umzusetzen.“

Otto Domke hat sich daraufhin an die Arbeit gemacht: „Wir haben eine Technik, mit der wir jedem Piloten ein Steuersignal übermitteln können.“ Das funktioniert folgendermaßen: „Ich habe ein Programm entwickelt, das verschiedene Signale an Leuchtstäbe in den Körben sendet.“ Für die Piloten sei das Prinzip ganz einfach zu verstehen: „Wenn der Stab aufleuchtet, müssen sie den Brenner anmachen.“

Der Vorteil: „Mit meinem Programm kann man wirklich jeden Ballon einzeln ansteuern. Damit haben wir das Ballonglühen erheblich verbessern können.“ Die herkömmlichen Methoden will Otto Domke auf keinen Fall schlecht reden oder gar verunglimpfen, aber: „Mit Sprechfunk kann ich einfach nicht so viele individuelle Befehle geben.“ Dabei sei doch gerade die Synchronität von Musik und Licht ein echtes Highlight. „Das Schönste ist, wenn beides im Einklang ist, wenn es in Basspausen auch Lichtpausen gibt.“

Doch auch die Leuchtstab-Methode von Domke hatte zu Beginn noch einige Schwächen. „Wir mussten die Technik mit den Leuchtstäben verbinden. Das lief über Kabel. Wenn es viele Ballone waren, waren das bis zu 6 000 Meter Kabel.“ Aber die Funktechnologie hat sich in den frühen 2000er-Jahren weiterentwickelt: „Funkknoten haben die Kabel ersetzt. Dabei habe ich mit der Frauenhofer-Gesellschaft zusammengearbeitet. Das war schon so etwas wie Pionierarbeit“, sagt Domke stolz. Den ersten große Versuch, die Leuchtstäbe per Funk anzusteuern habe es „2005 oder 2006 im Elbauenpark in Magdeburg“ gegeben. „Da haben wir 32 Ballone einzeln angesteuert.“ Mittlerweile habe sich die Technik so weit entwickelt, dass „ich wie in Barnstorf an einem zentralen Punkt stehe und die Funkwellen problemlos weitergeben kann“. Die Reichweite: 1,6 Kilometer.

Der gebürtige Niedersachse hat vor seinem Ruhestand im Rheinland gelebt. 2015 zog er nach Hoyerhagen. „Dort haben wir, meine Frau und ich, zum ersten Mal ein Plakat für das Barnstorfer Ballonfahrer-Festival gesehen. Wir haben den Kontakt zu Peter Luther aufgenommen und mussten ihm erst einmal unsere Idee erklären“, erzählt Otto Domke schmunzelnd. 2017 war er dann das erste Mal dabei, seit 2019 gehört er zum Kernteam des BBF: „Wir fühlen uns wohl hier. Es ist immer etwas Beeindruckendes.“

Otto und Beta Domke sind begeisterte Ballonfahrer. Seit 2017 kümmern sie sich in Barnstorf um das Ballonglühen. © Privat