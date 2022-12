Das Essen an den Grundschulen der Samtgemeinde Barnstorf wird teurer

Von: Jannick Ripking

Teilen

Auch der Preis für die so bei Kindern so beliebten Spaghetti Bolognese steigt. Die Eltern der Grundschulkinder in der Samtgemeinde Barnstorf müssen für die Verpflegung ihres Nachwuchses künftig tiefer in die Tasche greifen. Symbo © Imago Images/Eckhard Stengel

Alles wird teurer - wieso sollte das Essen für Grundschüler da eine Ausnahme machen? Mit der bisherigen Kostenkalkulation kommt die Samtgemeinde Barnstorf nicht aus, sie legt aktuell einen fünfstelligen Betrag drauf. Konsequenz: Der Schulausschuss stimmt für eine Erhöhung der Gebühren für die Mittagsverpflegung an den Grundschulen.

Barnstorf – Das Mittagessen in den Grundschulen der Samtgemeinde Barnstorf wird im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich teurer. Die Verwaltung plant, die Gebühren, die die Eltern für die Verpflegung ihrer Kinder zahlen müssen, zu erhöhen. Statt 44 Euro soll die Pauschale auf 60 Euro pro Monat – bei vier Mahlzeiten in der Woche – ansteigen. Grund dafür sind Preiserhöhungen der Caterer, erklärte Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung, im Schulausschuss der Samtgemeinde.

Die aktuelle Pauschale galt seit 2017. Seitdem wurde sie nicht mehr verändert, berichtete Brüning. „Für Kinder, die einmal wöchentlich am Mittagessen teilnehmen, ist bisher ein monatlicher Beitrag von elf Euro zu zahlen“, so die Fachbereichsleiterin. Bei vier Mahlzeiten pro Woche erhöhe sich der Betrag entsprechend.

Dieser Kalkulation lag ein Preis in Höhe von 3,50 Euro pro gelieferter Mahlzeit zugrunde. Die Preise der Anbieter seien aber „besonders in den vergangenen Monaten“ drastisch gestiegen. Die Kosten liegen mittlerweile pro Portion bei bis zu 4,30 Euro. Daraus ergibt sich eine nicht unerhebliche Differenz zwischen dem, was die Samtgemeinde für das Essen bezahlt, und dem, was die Gebühren der Eltern decken. „Für das Jahr 2022 hat die Hochrechnung einen Negativbetrag von fast 28 000 Euro ergeben“, sagte Brüning.

Ein früherer Ratsbeschluss besagt allerdings, dass die Kosten für die Verpflegung der Grundschulkinder von den Eltern getragen werden sollen. Brüning: „Also müssen wir die Gebühr erhöhen.“ Auf der Differenz des Jahres 2022 bleibt die Kommune allerdings sitzen. „Das müssen wir in diesem Jahr aus dem Haushalt bezahlen. Wir können die Gebühren für die Eltern nicht rückwirkend erhöhen“, sagte sie.

Aber für die Zukunft ist das möglich. Die Berechnung der Verwaltung ergab dabei, dass eine Pauschale von monatlich 15 Euro bei elf Beitragsmonaten und einem Essen pro Woche – bei vier Essen also 60 Euro – die Caterer-Kosten decken würde. Diese Erhöhung würde bei einem entsprechenden Samtgemeinderatsbeschluss ab 2023 geltend werden. Heißt: Ab dem zweiten Schulhalbjahr 2022/23.

Frauke Brüning sagte allerdings auch, dass das Land Niedersachsen an einer Entlastung arbeite. Konkret gebe es dazu aber noch nichts zu sagen. Sie versprach: „Wenn es Zuschüsse vom Land geben sollte, dann würden wir das so umsetzen, dass die Eltern wieder die alte Pauschale von 44 Euro bezahlen müssen.“

Der Schulausschuss war sich einig, dass der Vorschlag der Verwaltung der richtige Ansatz ist. „Wir sollten daran festhalten, dass die Kosten für die Caterer von den Eltern abgedeckt werden“, sagte Holger Rabbe (CDU). Andererseits würde das den Samtgemeindehaushalt Jahr für Jahr zu sehr belasten. Auch Patricia Staebener-Aumann (SPD) sah das ähnlich: „Es wäre zwar schön, wenn wir den Eltern ein anderes Signal senden könnten, aber das ist derzeit nicht möglich.“

Der Schulausschuss empfiehlt somit die Gebührenerhöhung für die Eltern der Grundschulkinder ab dem zweiten Schulhalbjahr. Der Samtgemeinderat muss die Ausschussempfehlung noch beschließen.