„HaBeMa“-Bau in Drentwede: Agro-Terminal ab September besetzt

Von: Jannick Ripking

Das entstehende Agro-Terminal der Firma „HaBeMa“ in Drentwede überragt alles in der Umgebung. Ab September startet laut Geschäftsführer Jes-Christian Hansen die Testphase des Betriebs. © Jannick Ripking

Der Bau eines großen Agro-Terminals in Drentwede schreitet voran. Ab September soll das Zwischenlager für Futtermittel personell besetzt sein.

Drentwede – Schon von Weitem ist das große Betonbauwerk zu sehen. Zwei noch höhere Kräne zeigen, dass dort derzeit gebaut wird: In Drentwede errichtet die Hamburger Firma „HaBeMa“ ein rund 60 Meter hohes Logistik-Zentrum für Futtermittel, wo Hersteller ihre Produkte zwischenlagern können (wir berichteten). Der Regelbetrieb des Agro-Terminals soll planmäßig am 15. November aufgenommen werden, berichtet Geschäftsführer Jes-Christian Hansen.

„Wir sind jetzt beim Dachbau“, erklärt Hansen. Ende August sollen diese Arbeit abgeschlossen sein. „Dann wird einer der beiden Kräne abgebaut“, sagt er. Im Anschluss soll das Bauwerk einen frischen Außenanstrich erhalten. „Das bleibt kein Betonklotz“, versichert Hansen.

Währenddessen seien die Arbeiten an den Gleisen „im Prinzip fertig“. In naher Zukunft soll das Betriebsgelände für den Lkw-Verkehr an die Bundesstraße über die Straße Am Fuhrenkamp angeschlossen werden. „Ich gehe davon aus, dass die Anbindung im September erfolgt“, sagt der Geschäftsführer von „HaBeMa“.

„Ich bin zufrieden, wir sind überall voll im Zeitplan“, sagt Hansen. Trotz weltweiter Rohstoffknappheit gebe es in Drentwede keine Verzögerungen im Bau. Er erklärt die Gründe: „Wir haben das große Glück, dass wir viel Platz vor Ort haben.“ So sei es der Firma möglich gewesen, die benötigten Baustoffe im Voraus in großer Stückzahl einzukaufen und in Drentwede zu lagern. Darüber hinaus lobte er die am Bau beteiligten Firmen: „Ich bin begeistert. Wir planen taggenau und bis jetzt konnten wir den Plan auch genau einhalten.“

Das 26-Millionen-Euro-Projekt sei ebenso wenig von immensen Kostensteigerungen betroffen. „Wir liegen total im Budget“, erläutert Hansen. Etwaige, kaum nennenswerte höhere Kosten seien jeweils „der Energiekrise geschuldet“.

Ab September sollen erstmals am Drentweder Standort sechs Angestellte von „HaBeMa“ ihre Arbeit aufnehmen, berichtet Hansen. „Ab dann ist unser Agro-Terminal besetzt und wir starten mit der Testphase und der Inbetriebnahme. Wir geben also richtig Gas“, sagt er.

Doch bevor der Regelbetrieb am 15. November aufgenommen werde, müsse noch etwas Zeit vergehen. „So ein Konstrukt ist voll mit Technik. Deswegen werde es in Drentwede anlagenspezifische Unterweisungen für die Mitarbeiter geben, damit sie die Maschinen am Standort verstehen. „Da werden noch einige Schulungstage zusammenkommen“, so Hansen.

Der „HaBeMa“-Geschäftsführer erklärt bildhaft: „Bevor der Regelbetrieb starten kann, muss die Technik erst einmal zuverlässig laufen. Das ist wie mit einem Handy: Wenn man sich ein neues zulegt, dann braucht man auch immer eine Woche, bis man es so gut versteht wie das alte Handy.“ Der Bau sei das eine, „aber der Betrieb muss auch funktionieren“.

Sollte dieser funktionieren, schließt Hansen nicht aus, das Personal in Drentwede aufzustocken. Auf eine genaue Zahl legt er sich nicht fest. „So ein Standort muss erst einmal mit Leben gefüllt werden“, meint er. „Aber ich sehe gute Chancen, dass die Mitarbeiterzahl steigt. Am Ende wird abgerechnet.“