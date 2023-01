„Danke Barnstorf!“: Tafel stellt spendenfinanziertes Kühlfahrzeug vor

Von: Jannick Ripking

Das neue Kühlfahrzeug der Barnstorfer Tafel ist die Grundlage für ihre neue Selbstständigkeit. Darüber freuen sich (von links) Egon Schumacher, die Fahrer Theo Henschel und Karl-Ludwig Willmann, Jordan Albuquerque, Susanne Albuquerque sowie Wolfgang Meyer. © Jannick Ripking

26.000 Euro hat er gekostet: der neue Kühlwagen der Tafel Barnstorf. Finanziert hat die Einrichtung das Fahrzeug ausschließlich durch Spenden.

Barnstorf – Er ist das Sinnbild der neuen Selbstständigkeit: der neue Kühlwagen der Tafel Barnstorf. „Er fährt sich sehr gut“, meint Theo Henschel. Er ist einer der Fahrer, die schon seit November mit dem weißen Mercedes Sprinter unterwegs sind, um für die Barnstorfer Tafel Lebensmittel von den Verbrauchermärkten aus der Region abzuholen.

26 000 Euro hat das neue Fahrzeug gekostet. Finanziert hat es die Tafel ausschließlich durch Spenden. Einen Bärenanteil trug davon die Egon Schumacher Stiftung. „Es gab aber auch viele kleinere Einzelspenden“, sagt Tafel-Leiterin Ute Strathmann. Nicht nur Firmen, sondern auch Privatpersonen haben sich an der Finanzierung beteiligt. „Da ist auch viel zusammengekommen“, meint Strathmann. „Zweimal haben wir eine 1 000 Euro Spende erhalten. Und es gab auch einige Spenden über ein paar Hundert Euro.“ Diese Bereitschaft der Bevölkerung, die Tafel zu unterstützen, sei nicht selbstverständlich und verdiene Anerkennung. Strathmann: „Danke Barnstorf!“

„Der neue Kühlwagen ist die Grundlage für unsere Eigenständigkeit“, erklärt die Tafel-Leiterin. „Wir sind Mitglied im Tafelverbund. Und er schreibt vor, dass die Kühlkette bei der Abholung von gewissen Lebensmitteln eingehalten werden muss.“ Das sei durch das neue Fahrzeug nun endlich gegeben.

Dass der Kühlwagen nun in der Region unterwegs ist, verdankt die Tafel nicht nur den Spendern, sondern auch drei Firmen aus Barnstorf: Autohaus Ahlers, Autolackiererei Albuquerque und Team Strathmann. „Sie haben sich darum gekümmert, dass das Auto auf die Straße kann – alles auf Spendenbasis“, erklärt Wolfgang Meyer als Mitglied des Barnstorfer Kirchenvorstandes. „Ahlers hat das Fahrzeug aus Braunschweig beschafft und die erste Wartung durchgeführt. Team Strathmann hat das Kühlaggregat im Wagen installiert. Und Albuquerque hat sich um das Aussehen gekümmert“, berichtet Meyer.

Der Kühlwagen ist in Weiß gehalten. Die Front, die Seiten und das Heck ziert gut sichtbar der Schriftzug „Tafel Barnstorf“. Dieser ist in den Farben Orange und Beige gehalten.

Die Selbstständigkeit der Tafel in Barnstorf seit 1. Januar 2023 – zuvor war sie eine Zweigstelle der Twistringer Tafel – bringt Veränderungen mit sich. „Wir brauchen jetzt deutlich mehr Manpower“, so Ute Strathmann. „Das betrifft hauptsächlich die Fahrer. Ansonsten gibt es prinzipiell nur Vorteile.“ Dazu gehöre in erster Linie die stärkere Identifikation der Bürger mit der Einrichtung. „Wir sind jetzt die Tafel Barnstorf und nicht mehr nur eine Zweigstelle“, sagt Wolfgang Meyer stolz. „Jetzt haben wir einen größeren Handlungsspielraum“, ergänzt Strathmann. Entscheidungen können durch die Selbstständigkeit deutlich kurzfristiger getroffen werden, die Organisation sei einfacher geworden. „Außerdem bleiben die Einnahmen bei uns. Davon können wir den Sprit für den Kühlwagen bezahlen.“

Egon Schumacher meint: „Alles in allem ist das eine sehr gute Sache.“ Er trägt durch die Spende seiner Stiftung für das Kühlfahrzeug einen großen Anteil an der Eigenständigkeit der Barnstorfer Tafel. „Sie ist für mich schon seit Jahren eine Herzensangelegenheit. Ich war einer der ersten, der sich gefragt hat, warum es bei uns noch keine Tafel gibt“, blickt er auf die Zeit ohne diese Einrichtung im Flecken Barnstorf zurück.

Mittlerweile bedient die Tafel in Barnstorf 130 Haushalte. 40 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen dafür, dass bedürftige Menschen aus Barnstorf im Zwei-Wochen-Rhythmus versorgt werden.