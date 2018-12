Kita-Leiterin Elke Bufe in den Ruhestand verabschiedet

In Gold festgehalten: Die berufliche Karriere – Leben und Beruf – erhielt Elke Bufe von den Kollegen der Kita Dörpel zur feierlichen Verabschiedung. Das Fest feierten Offizielle, Kollegen und Eltern mit der Kita-Leiterin am Samstag.

Dörpel - Es gibt Berufsstände, die hinterlassen sichtbare Spuren: Pastoren, Architekten, Literaten und viele mehr. Und es sind die Erzieher. Eine davon ist eine Elke Bufe, langjährige Leiterin der integrativen Kindertagesstätte Dörpel. Die Kita ist eine der kleinen, dafür aber eine der beliebten.

So bezeichneten es die Elternvertreter Nadine Nuttelmann, Silke Kraus und Annika Hehlmann bei der feierlichen Verabschiedung der „Chefin“ des Hauses: „Ihr seid nicht eine der größten, aber die Beste“.

Die Eltern sprachen voller Stolz von „ihrer Ritterin“, die gegen Drachen gekämpft hatte und die Spielzeuge zum Teufel jagte. Die Eltern sind am Puls, denn sie bekommen direkt von ihren Kindern Feedback, was im Kita-Alltag los ist.

Die Kita in Dörpel quoll am Samstag über. Viele der Gäste hatten sich für Grußworte an die engagierte Leiterin, die maßgeblich am Aufbau und Gelingen der Kita über Jahrzehnte beteiligt war, angemeldet. Zur Qualität der Kita deckte sich das Fazit von Mitarbeitervertreter Ralf Vullriede: „Elke, wir kennen uns seit den 1980er Jahren, meine Bewerbung ging damals an Dich. In meiner Funktion habe ich fast keine Beschwerden über Dörpel erhalten“. Die Taschentücher lagen bei Bufe bereit: „Eine Packung für jedes Auge“, meinte sie, tatsächlich liefen die Tränen bei den Laudatoren.

Wie bei Bürgermeister Friedrich Bokelmann: „Elke, Du hast erfolgreich mit und an unseren Kindern gearbeitet. Kontakte zur Grundschule gepflegt, Seniorennachmittage bereichert. Dafür kann der Rat Dir nicht genug Danke sagen!“. Pastorin Ilka Strehlow thematisierte in der Andacht den Weg von Bufe, wie den Weg von Beppo, den Straßenkehrer in Michael Endes Roman „Momo“. „Man soll den langen Weg nicht in einem Zug gehen. Tag für Tag, Schritt für Schritt“.

Dem konnte sich Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers mit seiner Idee vom „Roten Faden“, den Bufe verfolgte, nur anschließen: „Sie machten aus dem Spielkreis Dörpel eine integrative Kindertagesstätte mit siebenstündigem Angebot und einem Mittagessen. Sie holten für uns das Gütesiegel und knüpften Kooperationen, waren Ansprechpartnerin und entwickelten Ideen zum geplanten Familien- und Bildungszentrum“.

Für die Leitungskollegen definierte Corinna Schomschor (Kita Thriburi Drebber) Bufe so: „Alle zusammen haben wir Dich schätzen gelernt“. Ilka Strehlow war sich sicher: „Wir sehen uns schnell wieder“, und Bufes Kollegium kämpfte mit den Tränen: „Danke, dass wir mit Dir viele Schritte gehen durften. Mach nun neue Spuren“, brachte Anke Hohlt es auf den Punkt. Sie hatten die Stationen von Elke Bufe in Zeitungsartikeln gesammelt und feierlich in einem goldenen Rahmen verewigt.

Was aber wären Kindergarten und Grundschule ohne Kinder? Dafür hatte Schulleiterin und Weggefährtin von Bufe, Marleen Schäfer, gesorgt. Eine Delegation Grundschüler (die vermutlich alle bei Bufe in der Kita waren) nahmen sie in ihre Mitte und erläuterten ihr spielerisch den Ruhe- beziehungsweise Unruhestand. „Darf ich Euch umarmen?“, fragte Bufe ganz gerührt. Die Kinder hatten nichts dagegen.

Birgit Greve vom evangelischen Kindertagesstättenverband Grafschaft Diepholz beleuchtete die beruflichen Stationen Elke Bufes. „Du hast im Kinderheim in Diepholz Deine Laufbahn bekommen, warst ein halbes Jahr im Kindergarten in der Friedrichstraße. Ausbildung in Espelkamp, Anerkennung in Petershagen folgten“.

Elke Bufe kam in den Kreis Diepholz zurück: 1976 übernahm sie eine Gruppenleitung im Kindergarten von St. Michaelis und die stellvertretende Leitung. Sohn Jan und Tochter Rieke forderten ihre Mutter ein bis Bufe sich 1991 für die Spielkreisleitung in Dörpel bewarb. „Du hinterlässt nach 27 Jahren aktiver Arbeit eine innovative Einrichtung mit tollem Team. Du hast Dich nie zurückgelehnt und gesagt „Ich weiß schon alles“. Das schätzen wir an Dir“, so Greve.

„Die Personalnachfolge ist geklärt“, erläuterte Helmut Meyer, betriebswirtschaftlicher Geschäftsführer des Kitaverbands Diepholz auf Nachfrage. Ab 1. Januar wird eine neue Leitungsperson starten, wer das sein wird, soll gesondert kommuniziert werden. Elke Bufe fand den persönlichen Zeitpunkt des richtigen Ausstiegs, so die Gäste, sie wird vielen Institutionen rund um Eydelstedt und Barnstorf erhalten bleiben. „Ich wandere doch nicht aus“, kommentierte sie. Musikalische Grüße übermittelte der Posaunenchor.

