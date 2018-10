„Bauer sucht Frau“: Claus Brokering will wieder „Schmetterlinge im Bauch“

Eydelstedt - Von Thomas Speckmann. Ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, als Claus Brokering und die übrigen Kandidaten für „Bauer sucht Frau“ vorgestellt wurden. In dem Filmbeitrag hielt der Landwirt aus Eydelstedt ein süßes Schweinchen im Arm. Es sollte ihm Glück bringen, eine neue Partnerin zu finden. Ob es mit der großen Liebe geklappt hat, werden die Fernsehzuschauer in den nächsten Wochen erfahren.

Am kommenden Montag fällt der Startschuss für die 14. Staffel der beliebten RTL-Show. In acht Folgen wird Moderatorin Inka Bause die zwölf Bauern und ihre Auserwählten beim gegenseitigen Kennenlernen begleiten. Dabei wird sich zeigen, wen Amors Pfeil trifft. Oder wie Brokering seinen Herzenswunsch formuliert: „Endlich wieder Schmetterlinge im Bauch haben.“

An Bewerbungen hat es bei dem Eydelstedter nach dem bundesweiten Aufruf im Frühjahr offenbar nicht gemangelt. Einige Frauen kontaktierten den 47-jährigen Single schon direkt per Kurznachricht. Aber der offizielle Weg führte über den Privatsender. Wie viele Anfragen dort eingegangen sind, will eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung nicht sagen. Aber sie nennt zwei Frauen, die es in die engere Wahl geschafft haben.

Eine heißt Kathrin, ist Erzieherin, die andere Heike, Rechtsanwaltsgehilfin. Beide 48 Jahre alt. Zwischen ihnen kann sich Brokering beim Scheunenfest entscheiden. Auf wen seine Wahl gefallen ist, bleibt vorerst ein Geheimnis. Zu solchen Details darf sich der Eydelstedter allein schon aus vertraglichen Gründen nicht äußern. Zudem soll die Spannung für die Fernsehzuschauer aufrecht erhalten werden.

+ Moderatorin Inka Bause (r.) begrüßt auf dem Scheunenfest zwölf Bauern und stellt ihnen dann die Bewerberinnen vor. © MG RTL D / Stefan Gregorowius

Derweil vermeldet der Privatsender einen neuen Rekord für das Scheunenfest. Die zwölf Bauern hätten insgesamt 32 Frauen eingeladen. So viele klopfende Frauenherzen habe es in der Geschichte der Kuppelshow, die im Jahr 2005 erstmals über den Bildschirm flimmerte, noch nie gegeben. Farmer Andreas hat die Qual der Wahl: Er macht Bekanntschaft mit fünf Frauen und muss sich entscheiden, wen er zu sich nach Kanada einlädt. Da wird es also gleich mehrere enttäuschte Gesichter geben.

Allerdings gucken auch vier Männer, die bei der Vorstellungsrunde zu Pfingsten noch dabei waren, buchstäblich in die Röhre. Wie jedes Jahr würden nicht alle Landwirte in der Staffel zu sehen sein, erklärt der Sender auf seiner Internetseite: „Die Gründe für das Ausscheiden der Landwirte sind seit Jahren sehr unterschiedlich. Der eine bekommt nicht die richtigen Bewerbungen, der nächste hat sich plötzlich Hals über Kopf verliebt und andere merken, dass der Trubel, der um sie herum entsteht, einfach zu viel wird. In diesem Jahr haben sich nicht passende oder zu wenige Frauen beworben.“

Dreharbeiten liefen im Juli

Dieser Kelch ging an Brokering vorüber. Der dreifache Vater löste die Fahrkarte für das Scheunenfest auf dem Rittergut Remeringhausen in Stadthagen bei Hannover und bestritt die anschließende Hofwoche mit einer Auserwählten. Die Dreharbeiten gingen im Juli auf dem Betrieb im Ortsteil Gothel über die Bühne. Dort kümmert sich Brokering um rund 500 Sauen mit Nachzucht und bewirtschaftet etwa 70 Hektar Grün- und Ackerland. Der Aufwand der Produktionsfirma war größer, als der heimische Ferkelerzeuger im Vorfeld gedacht hatte: „Das war schon sehr stressig, denn meine tägliche Arbeit musste ich nebenbei auch irgendwie schaffen.“

Der Beitrag aus Eydelstedt wird in den nächsten Wochen vor einem Millionenpublikum an den heimischen Bildschirmen ausgestrahlt. Das will sich auch Hauptakteur Brokering nicht entgehen lassen. Er kennt zwar die Handlung, aber die Bilder hat auch er noch nicht gesehen. „Ich bin schon gespannt, wie ich vor der Kamera herüberkomme. Ich wollte so sein, wie ich bin und mich nicht verstellen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist.“

„Bauer sucht Frau“, 15. Oktober, 20.15 Uhr, RTL