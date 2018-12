Claus Brokering: „Ich habe ganz viel dazugelernt“

Eydelstedter blickt auf seine Teilnahme in der Show „Bauer sucht Frau“ zurück

+ Die große Liebe hat Claus Brokering aus Eydelstedt nicht gefunden. Aber die Teilnahme an der Kuppelshow hat ihm einige wertvolle Erfahrungen beschert. - Foto: RTL

EYDELSTEDT - Von Thomas Speckmann. Durch seine Teilnahme an der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ hat Claus Brokering schon einige Offerten bekommen. Manche Damen schreiben Briefe, andere schicken eine Kurznachricht oder greifen gleich zum Telefonhörer. Dabei dauert es nicht lange, bis die entscheidende Frage kommt: Ob er schon in festen Händen sei, wollen interessierte Frauen wissen, die den Eydelstedter in der Fernsehshow gesehen haben. Doch an seinem Beziehungsstatus hat sich in den vergangenen Monaten nichts geändert, wie der Landwirt berichtet: „Ich bin Single“.