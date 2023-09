CHS intensiviert Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Barnstorf

+ © Institut Unternehmen & Schule Die Christian-Hülsmeyer-Schule (CHS) geht neue Wege in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vor Ort. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm (vorne: v.r.), CHS-Schulleiterin Regina Meyer sowie Britta Jürges vom Landkreis Diepholz halten die Vereinbarung in den Händen. © Institut Unternehmen & Schule

Die Barnstorfer Oberschule nimmt an dem Projekt „KURSZukunft“ vom Landkreis Diepholz teil. Ziel ist die bessere Vernetzung der Schule mit den ortansässigen Betrieben.

Barnstorf – Das neue Schuljahr hat unlängst begonnen – und die Christian-Hülsmeyer-Schule (CHS) in Barnstorf begrüßt nicht nur neue Schülerinnen und Schüler, sondern verkündet auch eine Neuheit: Über die Teilnahme an dem Projekt „KURSZukunft-Diepholz“ (siehe Infokasten) strebt die Oberschule eine engere Zusammenarbeit mit den Unternehmen vor Ort an. Die Auftaktveranstaltung mit Vertretern der Schule, der örtlichen Wirtschaft, des Landkreises Diepholz und Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm hatte bereits vor den Sommerferien im Juni stattgefunden – das Projekt startete jetzt mit dem Beginn des neuen Schuljahres.

Mangel an Bewerbungen ein Problem für Barnstorfer Unternehmen

Beim ersten gemeinsamen Treffen aller Beteiligten im Ratssaal des Barnstorfer Rathauses zeigte sich Grimm erfreut über das große Interesse der Barnstorfer Unternehmen an einer engeren Zusammenarbeit mit der Oberschule Barnstorf. „Wir freuen uns, dass unsere Oberschule eine engere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vor Ort anstrebt, und sind überzeugt, dass davon die Unternehmen, die hiesige Oberschule und schließlich auch die Samtgemeinde Barnstorf profitieren werden“, sagte er.

Bei Gesprächen mit den ortsansässigen Unternehmen stünde der Mangel an Bewerbern für die Ausbildungsangebote und die damit verbundene Sorge um die Zukunftsfähigkeit der Betriebe häufig im Vordergrund. Von wenigen Ausnahmen abgesehen bestätigten die anwesenden Vertreter der Betriebe diese Mangelsituation. Viele Barnstorfer Firmen hätten noch offene Stellen zu besetzen. Diese Situation zeige, dass eine engere Kooperation von Schule und der Wirtschaft vor Ort nötig ist. Die CHS hat nun den ersten Schritt in diese Richtung gemacht.

Einladung an Barnstorfer Firmen, sich zu beteiligen

Doch wie genau sieht diese engere Zusammenarbeit in Zukunft aus? „Die Vereinbarungen sehen vor, dass die Themen der Unternehmen, wie zum Beispiel Arbeit im Wandel oder Nachhaltigkeit, Gegenstand des Unterrichts sein sollen“, erklärt Projektorganisator Christoph Merschhemke vom Institut Unternehmen & Schule (Uns) auf Nachfrage der Redaktion. Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird dabei ein Plan für die Umsetzung von Projekten zwischen Schulen und Partnerbetrieben erstellt. Damit die Zusammenarbeit gelingt, stellt das Institut Uns spezifische Bausteine bereit. „Für das laufende Schuljahr wird eine Plattform bereitgestellt, über die die CHS die Umsetzung von Projekten bei den Partnerunternehmen im „KURSZukunft“-Netzwerk anfragen kann“, kündigt Merschhemke zudem an.

Ortsansässige Unternehmen aller Branchen sind eingeladen, sich an der Zusammenarbeit mit der CHS zu beteiligen. „Die Firmen werden zeitnah über die Bereitstellung der neuen Plattform mit dem Ziel informiert, sie als zukünftige „KURSZukunft“-Partner eng mit der CHS zu vernetzen. Jeder Betrieb kann mitmachen“, sagt Merschhemke. Diese Plattform diene künftig zur Unterstützung der Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes. „Die digitale Plattform hält einfache Bausteine für das Miteinander der Partner bereit und unterstützt den Austausch der Schulen mit den Unternehmen bei der Organisation“, erläutert er.

Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen CHS und Wirtschaft

CHS-Schulleiterin Regina Meyer und ihre Berufswahlkoordinatorin Mette Engler machten deutlich, dass die Berufswahlorientierung auch vor dem jetzigen Projekt eine große Rolle an ihrer Schule eingenommen hat. „Durch Praktikum und Unternehmensbesuche versuchen wir, den Jugendlichen auch jetzt schon die Berufswelt vor Ort nahe zu bringen und ihnen Orientierungshilfen an die Hand zu geben“, sagte Meyer. Sie hofft auf eine Verbesserung im Zuge der jetzt gemachten Vereinbarungen: „Vielleicht können wir durch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Betrieben dafür sorgen, dass sich mehr Jugendliche als bisher für eine duale Ausbildung direkt nach der Schule interessieren.“

Bildungsreferentin Britta Jürges führte aus, dass die enge und systematische Zusammenarbeit der Wirtschaft mit den Schulen im Landkreis eines der zentralen Anliegen der Bildungsregion Landkreis Diepholz ist. Das Projektteam habe die CHS und die Barnstorfer Betriebe darauf angesprochen. Die Oberschule kooperierte bereits vorher mit den Unternehmen Barku und Ludwig Bergmann Landmaschinenbau und hofft jetzt auf weitere Partner. Der Anfang ist nun gemacht.