Christen tragen frohe Botschaft durchs Dorf

Kurrendesingen in Harpstedt geplant

HARPSTEDT - Dunkelheit liegt über den Straßen – und die feierliche Stille der Weihnachtsnacht in der Luft. Plötzlich erklingen Weihnachtslieder und erzählen von großer Freude, von Jesu Geburt, von Frieden. Sie durchbrechen die Stille und tragen die frohe Botschaft durch das Dorf. Manch einer tritt am Weihnachtsmorgen ans Fenster, hört und schaut. Er sieht eine Gruppe von Sängern, die durch die Gassen zieht. Genau so läuft das Kurrendesingen ab: Menschen gehen am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, 25. Dezember, durch die Straßen und lassen bekannte – klassische – Weihnachtslieder erklingen. Die evangelisch-lutherische Christusgemeinde will's ausprobieren. Sie lässt gewissermaßen einen Versuchsballon steigen. Am 25. Dezember soll es ein Kurrendesingen geben – unter der Voraussetzung, dass genügend Interessierte teilnehmen. Wer dabei sein will, muss allerdings am Feiertag früh raus aus den Federn. Die Gruppe soll, so der Plan, von 7 Uhr bis 8.30 Uhr durch Harpstedt ziehen.

Vorab wird es eine Probe geben. Dazu treffen sich die Interessierten am kommenden Donnerstag, 15. Dezember, um 20 Uhr im „Ersten Pfarrhaus“ an der I. Kirchstraße im Flecken. Wer beim Kurrendesingen gern dabei wäre, die Probe aber nicht wahrnehmen kann, möge sich möglichst zeitnah bei Pastorin Hanna Rucks (Tel. 04244/8760) melden. - eb/boh