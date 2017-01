„Chorlandschaft befindet sich im Umbruch“

Silke Husmann hat sich der Chorarbeit verschrieben. In ihrem Heimatort Drebber gibt die 39-Jährige in Chorgemeinschaft sowie Kinder- und Jugendchor den Ton an. Außerdem engagiert sie sich als Vorsitzende der Chorkreisgruppe Diepholz. - Foto: Speckmann

DREBBER - Von Thomas Speckmann. Der traditionsreiche Männergesangverein „Liedertafel“ Barnstorf hat sich schon vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, die Chorgemeinschaft Eydelstedt stellt jetzt den aktiven Betrieb ein, der Singekreis Barnstorf sucht weiter händeringend Nachwuchs: Immer mehr Chöre – nicht nur in der Region – haben Existenzprobleme. Im Interview mit dieser Zeitung spricht Silke Husmann aus Drebber, Chorleiterin und Vorsitzende der Chorkreisgruppe Diepholz, über die aktuelle Situation und die Hintergründe. Darüber hinaus zeigt die 39-Jährige Möglichkeiten auf, wie Singen eine Zukunft haben kann.

Frau Husmann, viele Chöre leiden unter Mitgliederschwund. Ist gemeinsames Singen nicht mehr in Mode?

Das denke ich nicht. Ganz im Gegenteil: Gerade in dieser Woche berichteten die Medien von über 20 000 Menschen, die deutschlandweit beim Pop-Oratorium Luther mitwirken, 2 500 davon bilden allein in Hannover den Oratorien-Chor. Da kann man sicher nicht sagen, dass das gemeinsame Singen grundsätzlich aus der Mode ist. In den Laienchören unserer Region sieht es da leider etwas anders aus. Da wird es immer schwieriger, neue Mitglieder zu finden.

Wo liegen die Hauptgründe für die rückläufige Resonanz?

Viele Chöre sind traditionsreiche Vereine, der Altersdurchschnitt entsprechend hoch, und auch die Lieder, die gesungen werden, sind eher traditionell. Die Proben finden in der Regel einmal in der Woche statt, hinzu kommen über das Jahr verteilt Auftritte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das sehr zeitintensiv ist. Aufgrund der vielfältigen Angebote im Freizeitbereich überlegen sich gerade jüngere Menschen, womit sie ihre Freizeit verbringen. Sich langfristig intensiv an einen Chor zu binden, ist für viele sicherlich keine einfache Entscheidung.

Und wie steht es um das Liedgut?

Eine große Bedeutung hat natürlich auch das Genre, aus dem die Chöre ihre Lieder wählen. Hier spielen zum Beispiel Lieder aus dem Rock- und Popbereich eine immer größere Rolle. Dazu gehört dann oft auch eine entsprechende „Performance“, die die älteren Sängerinnen und Sänger der traditionell ausgerichteten Chöre nicht unbedingt einüben wollen oder auch können.

Welche Möglichkeiten gibt es, um dieser Entwicklung zu begegnen?

Meiner Meinung nach sollten sich viele Chöre nach außen offener und lockerer zeigen. Die Zeiten, sich in strenger Kleidung vor ein Banner des Sängerbundes zu stellen und aus voller Brust „Am Brunnen vor dem Tore“ zu singen, sind vorbei und locken niemanden aus der jüngeren Generation mehr hinter dem Ofen hervor.

Also steht manchen Chören ihre eigene Tradition im Wege?

Festgefahrene Vereinsstrukturen sind da auch hinderlich. „Warum sollen wir das ändern? Das haben wir immer schon so gemacht!“ Solche Sätze habe auch ich schon oft gehört. Zudem werden immer mehr Aufgaben auf immer weniger Schultern verteilt, weil auch in den Vorständen der Nachwuchs fehlt. Es muss sich darum langfristig dahingehend auch etwas ändern, wie sich unsere Chöre organisieren.

Klingt wie ein niederschmetterndes Urteil!

Nein, das alles soll keine negative Bewertung dieser traditionsreichen Chöre sein. Es beschreibt nur meine persönlichen Beobachtungen. Zu meiner Kreisgruppe gehören viele schon jahrzehntelang existierende Chöre, die ich sehr schätze und nicht missen möchte. Sie stehen ja auch für das Chorwesen ihrer Zeit und für ein Stück unserer Kultur. Dass sich die Chorlandschaft aber in einem Umbruch befindet, ist den „Traditionschören“, denke ich, auch bewusst.

Wie könnte ein solcher Umbruch aussehen?

Will man junge Leute zum Singen bringen, so muss auch das Chorwesen sich der jungen Generation anpassen. Junge Menschen probieren gerne aus, sind flexibel, mobil und offen für Neues. Aber auch zeitlich eingebundener und kritischer. Ich denke, dass zum Beispiel Projektchöre eine Möglichkeit bieten, neue Leute zum Chorgesang zu bringen.

Wie sieht ein Projektchor in der Praxis aus?

Nun, es wird zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel zu einem Musical-Projekt oder zu einem Volkslieder-Projekt, eingeladen, bei dem alle, die Lust haben, mitsingen können. Es wird ein Zeitrahmen festgelegt, wie lange das Projekt laufen soll, möglichst mit einem Konzert als Abschluss. Dieses bedarf natürlich einer guten Vorbereitung und Organisation.

Muss man dabei nicht davon ausgehen, dass das Projekt begrenzt ist und schon nach wenigen Jahren wieder Auflösungserscheinungen zeigt?

Doch klar, mit dem Projektende löst der Projektchor sich auf. Wer Lust bekommen hat, weiterzusingen, der initiiert einen neuen Projektchor oder kann sich gegebenenfalls dem Chor, der das Projekt organisiert hat, anschließen. Vielleicht gründen einige Teilnehmer einen neuen Chor. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber wen einmal dieses „Chorfieber“ gepackt hat, der versucht eben auch, dieses Hobby weiter auszuüben. Da bin ich mir sicher.

Kommen wir zu Kindern und Jugendlichen: Wo sollte die Nachwuchsarbeit beginnen?

Da ich auch einen Kinderchor leite, sage ich natürlich: So früh wie möglich. Der Kreischorverband Diepholz mit Herbert Heidemann als Vorsitzenden legt einen großen Schwerpunkt auf die Nachwuchsarbeit. Es gibt eine Auszeichnung für Kindergärten, die für kindgerechtes Singen verliehen wird. Dazu werden auch immer mal wieder Fortbildungen für Erziehrinnen angeboten. Außerdem startete in diesem Schuljahr in der Grundschule Sankt Hülfe-Heede eine gemeinsame Aktion mit der Kreismusikschule. Hier wurde eine Singklasse eingerichtet. Dieses Projekt soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Wäre hier eine Kooperation von Jung und Alt hilfreich?

Ja, auch für Erwachsenenchöre bieten sich Projekte an, mit Kindern etwas gemeinsam zu singen. Ich erinnere mich an die Chorgemeinschaft Eydelstedt, die zu einem Jubiläumskonzert ein Lied mit einer Grundschulklasse aus Eydelstedt gemeinsam eingeübt und aufgeführt hat. Das war zwar ein kleines Projekt, aber eine tolle Sache für beide Seiten.

Was sollten Erwachsene mitbringen, wenn sie sich einem Chor anschließen möchten?

Ganz klar: Freude und Spaß am Singen.

Wie steht es um ältere Menschen, deren Stimme vielleicht nicht mehr so kräftig ist wie früher?

Zu jeder Chorprobe gehört auch ein „Aufwärmtraining“ – das Einsingen. Nach einigen Übungen kann die Stimme schon mehr, als man selber gedacht hat. Ich sage meinen älteren Sängerinnen und Sängern, die mich dennoch darauf ansprechen, dass sie selber entscheiden können, was geht und was nicht. Zwischendurch mal eine Pause einlegen und den anderen zuhören, ist doch nicht schlimm. Zu einer Auswechslung und Verbannung auf die Ersatzbank kommt es im Chor nicht. Da singt dann der Nachbar zur Linken einfach etwas lauter.

Welche Rolle spielt die Geselligkeit?

Die spielt schon eine große Rolle. Harmonie im Chor kann man nicht nur hören, sondern auch sehen. Das Zwischenmenschliche erreicht man nur, wenn man auch ab und zu mal zusammensitzt und klönt.

Machen Sie den Chören etwas Mut: Wie und wo können die Verantwortlichen neue Mitglieder ansprechen und gewinnen?

Man darf nie davon ausgehen, dass man neue Mitglieder oder Sänger sucht oder anspricht. Da fühlen sich Personen schon überfordert. Auf „Unser Chor sucht neue Sänger – wie wäre es mit dir?“ ist meistens die Antwort: „Singen kann ich nicht!“. Muss man auch nicht können, die Lust zum Singen reicht völlig aus. „Singen lernst du dann bei uns!“ wäre also eine ganz kluge Antwort.