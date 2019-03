Nur der Chef fehlt noch

Barnstorf - Von Sven Reckmann. Der Singekreis Barnstorf sucht einen neuen Chef – oder eine neue Chefin. Mit den Vorstandswahlen bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend bei Schröders wurden zwar alle Vorstandsposten des 1955 gegründeten Vereins wieder-, beziehungsweise neubesetzt, aber einen Vorsitzenden gibt es bislang nicht.

Die bisherige Vorsitzende, Frauke Brüning hatte sich aus zeitlichen Gründen nach zwei Amtszeiten – also insgesamt vier Jahren – an der Spitze des Vereins nicht wieder zur Wahl gestellt.

Sie hatte sich umgehört und mögliche Kandidaten angesprochen, aber als es zum Tagesordnungspunkt Wahlen ging, musste sie feststellen: „Ich habe keinen Kandidaten, der für den Posten des ersten Vorsitzenden zur Verfügung steht.“

Dabei muss der oder die neue Vorsitzende noch nicht einmal eine „goldene“ Stimme haben. Möglich sei auch, die Position an einen „Externen“ zu geben, sagte Frauke Brüning, also jemanden, der bislang noch nicht im Verein sei und nicht zu den aktiven Sängern zählt. Wer Lust an der Vorstandsarbeit hat oder Bezug zum Chor, der kann also auch ohne Sänger-„Vorgeschichte“ einsteigen.

Erfreulicher sah es bei der Position der zweiten Vorsitzenden aus. Annette Voss erklärte sich bereit, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren; sie wurde bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Gleiches galt für Kassenwartin Inge Heitmann. Ihre Stellvertreterin Marika Bunke kandidierte nicht wieder, Nachfolgerin wurde Gabriele Bruhns. Schriftführerin bleibt Gisela Krankenberg, die neue Stellvertreterin ist Juliane Wolters. Die bisherige stellvertretenden Schriftführerin Gudrun Schruth hatte nicht wieder kandidiert.

Die Aufgabe der Notenwartin bleibt bei Jutta Aumann.

Zu Beisitzerinnen wurden Sabine Siemer, Hildburg Röper und Helga Marquarding (wieder-)gewählt, aus dem Gremium schied Ute Schwarze aus.

„Wir haben einen großen Vorstand gebildet, um die Geschicke des Vereins zu lenken“, sagte die scheidende Vorsitzende. Frauke Brüning dankte allen neuen Funktionsträgern für die Bereitschaft mitzumachen. Der Punkt „Auflösung des Vereins“, der noch drohend auf der Tagesordnung gestanden hatte, konnte nun zunächst einmal beiseitegeschoben werden. Die Suche nach einem neuen 1. Vorsitzenden steht aber weiter ganz oben auf der Liste beim Singekreis.

In ihrem Jahresbericht hatte die Vorsitzende eingangs die Matinee im Juli hervorgehoben und damit den erfolgreichen Abschluss des Pop-Projektes, bei dem der Chor mit vielen englischen Stücken auf neuen musikalischen Pfaden wandelte.

Beim Weihnachtskonzert, für das man so intensiv geübt hatte, musste krankheitsbedingt ein Drittel der Chormitglieder „passen“. Die kleine Gruppe sei aber ganz mutig gewesen, so Brüning, und man könne zu recht stolz drauf sein, dass das Konzert unter diesen Umständen so gut geklappt habe.

Helga Marquarding konnte von 36 Übungsabenden und fünf offiziellen Veranstaltungen berichten und sie überreichte den vier Sängern mit den besten Beteiligungen einen „süßen“ Dank: Hannelore Menkens war 37 Mal dabei, Gisa Sommer 38 Mal, und Rosi Wolf 39 Mal. Nur einmal gefehlt hatte Chorleiter Peter Knospe.

Für die neue Saison stehen gleich wieder einige Termine auf dem Plan: Am Sonntag, 31. März, gibt es ab 16 Uhr ein Frühlingskonzert im DRK-Heim an der Friedrich-Plate-Straße. Daneben wird der Chor beim Sommerfest des Barnstorfer Heimatvereins am 11. August im Meyer-Köster-Haus seine musikalische Visitenkarte abgeben. Am 15. September gibt es eine Matinee bei Schröders und an gleicher Stelle am zweiten Weihnachtstag das Konzert mit anschließendem Ball.

In Anschluss an die Versammlung ging ebenfalls bei Schröders die Versammlung des sogenannten Dachvereins über die Bühne, in dem neben dem Singekreis auch der MGV „Liedertafel“ als Abteilung eingegliedert ist. Dieser beschloss, dass die beim Singekreis gewählten Vorstandsmitglieder – wie bislang praktiziert – auch Vorstandsmitglieder im Dachverein sind.

Ehrungen: Ehrungen gab es bei der Jahreshauptversammlung des Singekreises Barnstorf für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder: Frauke Brüning (1. Vorsitzende), Gudrun Schruth (stellvertretende Schriftführerin), Marika Bunke (stellvertretende Kassenwartin) und Ute Schwarze (Beisitzerin). Außerdem wurden Marlies Horstmann (in Abwesenheit) für 20 Jahre und Cornelia Rexforth für 30 Jahre Singe-Tätigkeit gewürdigt.

Die Glocke: Im Zuge der Amtsübergabe von der bisherigen Singekreis-Vorsitzenden Frauke Brüning an ihre Stellvertreterin Annette Voss wechselte auch eine kleine Glocke ihre Besitzerin. Chorleiter Peter Knospe erklärte, was es damit auf sich hat. Die Glocke hatte der Chor 1989 bei der Teilnahme am großen internationalen Chorfestival in Prag erhalten, die mit unvergesslichen Erlebnissen und auch mit Erfolg einherging. „Wir holten Bronze in unserer Gruppe und das bei 62 startenden Chören“, erinnerte sich Knospe heute noch genau. Die kleine Glocke erinnert daran.