Bramstedts Backstube in Drentwede: Die Chance mit der Insolvenz

© Jannick Ripking

Bramstedts Backstube in Drentwede steckt in einem Insolvenzantragsverfahren. Geschäftsführer Ingo Amelung sieht das als Chance. Die Café-Filialen in Barnstorf und Diepholz öffnen wieder.

Drentwede – Insolvenz: ein häufig negativ konnotierter Begriff. Dabei kann ein Insolvenzantragsverfahren auch eine Chance sein – und die will Ingo Amelung, Geschäftsführer von Bramstedts Backstube, ergreifen. Seine Firma hat ein solches Verfahren eingeleitet . Die gute Nachricht vorweg: Zwei von drei Cafés, die Bramstedts Backstube betreibt, öffnen ab Freitag, 14. Juli, wieder.

Bramstedts Backstube: Café-Filialen in Barnstorf und Diepholz öffnen wieder, Café in Sulingen bleibt geschlossen.

„Es geht wieder los“, sagt Amelung. Damit meint er das Café „Alter Speicher“ im Flecken Barnstorf und das Café „Altes Stadtcafé“ in der Kreisstadt Diepholz. Beide werden extern mit diversen Backwaren beliefert, erklärt Amelung. „Meine Aufgabe ist nun, die Betriebe am Laufen zu halten und die Waren an den Mann zu bringen.“ Und das an sieben Tagen in der Woche. „Vorher hatten wir montags immer einen Ruhetag. Jetzt haben die Cafés durchgehend geöffnet.“

Das Café „Alte Wache“ in Sulingen bleibt jedoch vorerst geschlossen. Amelung erklärt: „Dort sind die Umsatzzahlen nach Corona eingebrochen.“ Besonders der Außer-Haus-Verkauf sei in Sulingen nie wieder so richtig angelaufen. „Am Wochenende war es noch in Ordnung, aber in der Woche war das total wenig“, sagt er. Zu wenig, denn: „Es hat nicht mehr gereicht, um wieder zu öffnen.“ Deswegen sucht Ingo Amelung aktuell einen Nachmieter für das Café „Alte Wache“ in der Sulestadt.

Kosten durch Verbindlichkeiten durch ausbleibende Einnahmen nicht mehr zu decken

Zurück zum Insolvenzantragsverfahren: „Seit unserer spontanen Betriebsunterbrechung hatten wir keine Umsätze mehr – bis heute“, bedauert Amelung. Doch ausstehende Löhne und verschiedene Verbindlichkeiten aus dem Monat Juni blieben. „Die Kosten waren einfach nicht mehr zu decken“, sagt er. Also habe sich der Geschäftsführer an seinen Steuerberater gewendet. Der wiederum habe ihm ein Insolvenzverfahren nahegelegt.

Ingo Amelung gibt zu, dass er zunächst mit sich gerungen hat, ob er diesen Schritt wagen soll. Denn: „Natürlich ist einem so etwas unangenehm. Das muss es aber gar nicht sein. Der Insolvenzverwalter hilft einem ja.“ Letztendlich bereut er seine Entscheidung nicht. „Das vorläufige Insolvenzverfahren ist der richtige Schritt, um alles zu sichern.“ Dazu zählt er auch die Arbeitsplätze.

Bramsteds Backstube: Alle Arbeitsplätze und Löhne der Mitarbeiter gesichert

Rund 30 Mitarbeiter beschäftigt Bramstedts Backstube. „Nicht nur die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter, sondern auch deren Löhne sind abgesichert“, bekräftigt Amelung. „Mindestens bis Ende September“, ergänzt er. Bis dahin läuft das Insolvenzantragsverfahren. „Meine Beschäftigten stehen übrigens auch voll hinter meiner Entscheidung.“

Für das Danach ab Oktober sei der Geschäftsführer in engem Austausch mit Rechtsanwalt Dr. Frank Kreuznacht aus Münster, dem vorläufigen Insolvenzverwalter von Bramstedts Backstube, um eine Lösung zu finden. Amelung ist zuversichtlich. Details seien im Rahmen des Verfahrens allerdings noch in Klärung. „Wir blicken geradeaus in die Zukunft und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Auch ich werde mein Bestes geben“, verspricht Amelung.

Die Familie Amelung hat bis zuletzt gekämpft und alles versucht. Es kam eins zum anderen: Backofen kaputt, Meister schwer erkrankt. Wir konnten einfach nicht mehr und haben auch keine Perspektive gesehen.

Offen und nahbar spricht er auch über seine eigene Gefühlswelt: „Die Familie Amelung hat bis zuletzt gekämpft und alles versucht.“ Aber unplanbare Unwägbarkeiten und auch private Schicksalsschläge brachten den Geschäftsführer und Bäckermeister an den Rand seiner Belastbarkeit. „Es kam eins zum anderen: Backofen kaputt, Meister schwer erkrankt. Wir konnten einfach nicht mehr und haben auch keine Perspektive mehr gesehen“, berichtet Ingo Amelung.

Der Zustand der Backstube in Drentwede sei daher das große Problem gewesen. „Die Produktion lief einfach nicht mehr gut.“ Sein angestellter Bäckermeister sei inzwischen zwar wieder gesund, „aber er kann nicht mehr so arbeiten wie vorher“. Dazu komme, dass „ein Altgeselle ebenfalls krank geworden“ und jetzt nicht mehr dabei ist. Das habe dazu geführt, dass Ingo Amelung vieles selbst auffangen musste. Selbst seine fast 80-jährige Mutter Heidi haben „manchmal noch täglich früh morgens in der Backstube gestanden“.

Die Cafés hingegen liefen überwiegend gut, sagt Ingo Amelung: „Gutes Personal war immer da, da gab es nie Probleme.“ Durch das jetzt von ihm selbst in die Wege geleitete Insolvenzantragsverfahren erhofft er sich, „dass auch in Zukunft in Barnstorf weiter gute und frische Backwaren verkauft werden“. Der erste Schritt ist mit der Wiedereröffnung der zwei Cafés im Flecken und in Diepholz gemacht.