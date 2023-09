Bundesministerin Schulze zu Besuch

Von: Jan Könemann

Teilen

Die Landwirte reden, die Politik hört aufmerksam zu: Friederike (r.) und Alexander Schierholz (2.v.r.) erklären Svenja Schulze (Mitte), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Matthias Miersch (6.v.r.), stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Peggy Schierenbeck, MdB, und Dennis True, Landtagsabgeordneter, wie sie regenerative Landwirtschaft auf ihrem Hof Schierholz betreiben. © Jan Könemann

Bei einem Besuch auf dem Hof Schierholz in Eydelstedt interessieren sich die Gäste für regenerative Landwirtschaft.

Eydelstedt – Eine Bundesministerin hat man nicht jeden Tag zu Besuch – auch Friederike und Alexander Schierholz nicht. Am vergangenen Freitag aber schon. Bei ihren Ackerflächen in Schierholz begrüßten sie die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze. Sie war zusammen mit Dr. Matthias Miersch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, auf Einladung von Peggy Schierenbeck (SPD), MdB, in die Gemeinde Eydelstedt gekommen. Der Grund: Das Ehepaar Schierholz betreibt regenerative Landwirtschaft.

Ein Thema, mit dem Svenja Schulze im Rahmen ihrer Arbeit als Bundesministerin in den Entwicklungsländern bereits häufig in Verbindung gekommen ist. Den Besuch in Eydelstedt hat Peggy Schierenbeck organisiert. „Frau Schierenbeck war schon einmal hier zu Besuch und war ganz begeistert“, erzählte Pressesprecherin Christiane Blenski. Sie habe der Bundesministerin von den Landwirten Schierholz erzählt. „Wenn es auf einer Reise mal passt, komme ich gerne“, habe Svenja Schulze gesagt. Und am Freitag war es nun soweit. In einer kleinen Runde von circa 30 Personen aus Landwirtschaft, Politik und Presse erklärten Friederike und Alexander Schierholz, wie sie auf ihren Ackerflächen regenerative Landwirtschaft betreiben. Die Politikerinnen und Politiker hörten aufmerksam zu.

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde stellte Friederike Schierholz die fünf Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft vor: Minimiere den Bodeneingriff, maximiere die Anbauvielfalt, bedecke immer den Boden, habe lebende Wurzeln ganzjährig im Boden und integriere Tiere. „Das ist vergleichbar mit der Permakultur aus dem Gartenbau“, erklärte sie. Anschließend besichtigten die Teilnehmer der nicht-öffentlichen Veranstaltung noch drei Ackerflächen zu den Themen Direktsaat (Rapsanbau mit Begleitsaat ohne Bodenbearbeitung), Agroforst (Pappeln in Kombination mit Freiland-Legehennenhaltung) und „Mob Grazing“ (bodenaufbauendes Weidemanagement).

An den einzelnen Stationen entwickelte sich immer wieder ein reger Austausch zwischen den Landwirten und den Politikern. Friederike und Alexander Schierholz haben die Landwirtschaft im Jahr 2016 von den Eltern von Friederike übernommen. Eine Frage aus der Runde hierzu war, wie „die ältere Generation“ den Wechsel der beiden hin zur regenerativen Landwirtschaft begleitet haben. „Inzwischen sind sie leise geworden“, antwortete die Landwirtin und lachte. Natürlich seien zu Beginn auch immer wieder kritische Töne aus den Reihen der Eltern gekommen. „Wir haben auch Misserfolge gehabt“, gibt Friederike Schierholz zu. Aber die Erträge hätten sich nicht vermindert. „Sie sind sogar besser geworden“, ergänzt Ehemann Alexander.

Und wie hat es sich angefühlt, eine Bundesministerin bei sich zu Besuch zu haben? „Wir waren schon ziemlich aufgeregt“, meint Friederike Schierholz. Mit dem Verlauf der rund eineinhalbstündigen Veranstaltung sei sie aber voll und ganz zufrieden: „Wir hatten einen tollen Austausch, eine gute Gesprächsatmosphäre und freuen uns, dass Frau Schulze das Thema mit nach Berlin nimmt.“ Die Bundesministerin nahm sich nach dem offiziellen Teil nach einen Moment Zeit, um mit den Schierholz ins Gespräch zu kommen. „Ich wünsche Ihnen für Ihren Betrieb alles Gute und drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen“, sagte sie abschließend.

Aus der kommunalen Politik waren Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm und Fleckenbürgermeister Fredy Albrecht vor Ort. Grimm: „Das ist mal ein anderer Termin. Es ist spannend zu sehen, wie hier gearbeitet wird und wie das von der Bundespolitik aufgenommen wird.“