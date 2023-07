„Holzwurm“ in Barnstorf und „Thriburi“in Drebber bleiben Sprach-Kitas

Von: Jan Könemann

Teilen

Kita-Leiterin Nadja Packschies verspricht: „Wir bleiben Sprach-Kita.“ © Jan Könemann

Die Einrichtungen „Holzwurm“ in Barnstorf und „Thriburi“ in Drebber bleiben trotz Ende des Bundesförderprogramms auch in Zukunft Sprach-Kitas. Beide Kindertagesstätten hatten an dem Programm teilgenommen. Die weitere Förderung soll künftig vom Bundesland Niedersachsen kommen.

Barnstorf / Drebber – Nach sieben Jahren ist das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ zu Ende gegangen. „Es ist bedauerlich, dass die Ampel-Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag noch die Weiterentwicklung und Verstetigung dieses bewährten Programms angekündigt hatte, nun den Schlussstrich zieht“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig über das Ende des Förderprogramms in einer Pressemitteilung. Davon betroffen sind sowohl die DRK-Kindertagesstätte „Holzwurm“ in Barnstorf als auch die evangelisch-lutherische integrative Kindertagesstätte „Thriburi“ in Drebber. Beide Einrichtungen hatten an dem Programm teilgenommen und Fördergelder für eine Halbtags-Fachkraft mit Sprachexpertise sowie Sachausgaben erhalten.

„Wir waren seit März 2017 dabei. Seitdem haben wir den Zusatz ‚Sprach-Kita‘“, teilt Nadja Packschies, Einrichtungsleiterin der Kita „Holzwurm“, auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. In diesen sechs Jahren seien eine Halbtags-Fachkraft und verschiedene Anschaffungen aus Mitteln des Bundesprogramms finanziert worden. „Wir haben viele Kinder mit Migrationshintergrund bei uns, da hat sich das einfach angeboten“, beschreibt Packschies die Beweggründe der Kita für die Teilnahme an dem Programm.

Fördermittel voll ausgeschöpft

Die Sprachfachkraft hat in dieser Zeit das pädagogische Kita-Personal in Barnstorf in verschiedenen Bereichen weitergebildet und qualifiziert, berichtet die Einrichtungsleiterin und zählt auf: alltagsintegrierte Sprachbildung, inklusive Pädagogik, Zusammenarbeit mit Familien und digitale Bildung. „Wir hatten auch einen Studientag, an dem wir in Sachen Medienkompetenz geschult wurden“, nennt Nadja Packschies ein konkretes Beispiel. Aktuell fehlt diese Unterstützung durch eine externe Fachkraft jedoch.

Darüber hinaus hat die Kita „Holzwurm“ die Fördermittel genutzt, um Sachausgaben im Bereich Sprache zu tätigen. „Wir haben die Mittel auch ausgeschöpft“, so Packschies. Unter anderem seien Tablets, Walkie-Talkies, Erzählboards und Mikrofone angeschafft worden. „Außerdem haben wir uns sehr viele Bücher in verschiedenen Sprachen zugelegt und eine Bibliothek eingerichtet“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Kita „Thriburi“ erst seit kurzem dabei

Die Kita „Thriburi“ in Drebber wurde im September 2021 in das Förderprogramm aufgenommen. „Wir haben eine externe Fachkraft eingestellt, die unsere pädagogischen Mitarbeiter weitergebildet hat“, erzählt Einrichtungsleiterin Corinna Schomschor. Außerdem habe man Ipads, Sprachpods und Bücher für den täglichen Gebrauch angeschafft. „Der Fokus lag zunächst einmal auf dem Thema digitale Medien“, erklärt Schomschor.

Das Zertifikat „Sprach-Kita“ hängt am Eingang der Kita „Thriburi“ in Drebber. © Könemann, Jan

Sie bedauert das Ende des Förderprogramms. „Wir waren ja nur knapp zwei Jahre dabei. In der kurzen Zeit konnten wir das ganze Spektrum leider gar nicht abdecken“, erklärt die Kita-Leiterin. Gerade die Sprachfachkraft sei eine Bereicherung gewesen. Die Ungewissheit, wie es weitergehen würde, habe laut Schomschor zu großer Unsicherheit geführt.

Sprach-Kitas auch in Zukunft?

Enden also mit dem Förderprogramm jetzt auch die Sprach-Kitas in Barnstorf und Drebber? Nein! „Wir bleiben Sprach-Kita“, versichert Nadja Packschies und ergänzt: „Es geht auf jeden Fall weiter.“ Wie die künftige Ausgestaltung im Kita-Alltag konkret aussehen wird, könne sie zwar noch nicht sagen, verspricht aber: „Es wird eine neue Sprachfachkraft geben. Wir haben auch schon eine Interessentin.“

Wir sind von dem Konzept Sprach-Kita und den Inhalten überzeugt.

Auch in Drebber geht es weiter. „Die externe Fachkraft bleibt uns erhalten“, teilt Corinna Schomschor mit. „Auch der Zusatz ‚Sprach-Kita‘ wird bleiben.“ Nach den Ferien wolle man sich zusammensetzen und schauen, welche sprachlichen Schwerpunktthemen als nächstes angegangen werden sollen. Eine möglichst effektive Umsetzung sei das Ziel. Schomschor: „Wir sind von dem Konzept Sprach-Kita und den Inhalten überzeugt.“

Förderung ist künftig Sache der Bundesländer

Die weitere Förderung ist künftig Sache der Bundesländer. In Niedersachsen soll eine neue Richtlinie – geltend seit 1. Juli 2023 – den Erhalt der bestehenden Stellen in den Sprach-Kitas regeln. Im aktuellen Landeshaushalt sind dafür laut Pressemitteilung von Axel Knoerig zwölf Millionen Euro eingestellt. Angedacht sei, dass die aufgebauten Strukturen der Sprach-Kitas erhalten bleiben, so der Bundestagsabgeordnete. Diese Strukturen sollen in die regionalen Sprachförderkonzepte der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe eingebunden werden.