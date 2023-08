Buez-Spätsommer-Festival: „Mondays Eleven“ spielen am Samstag

Von: Jan Könemann

Teilen

Spätsommer-Festival am Buez: Geschäftsführer Jürgen Lübbers (li.) und Buez-Leiter Oliver Nixdorf laden zur zweiten Auflage ein. © Jan Könemann

Die zweite Auflage des Buez-Spätsommer-Festivals steigt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September. Der Eintritt ist für alle Besucher an beiden Festivaltagen frei.

Barnstorf – Natur, Kunsthandwerk, Livemusik und Kulinarik: Das sind die Zutaten für die zweite Auflage des Spätsommer-Festivals des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums (Buez). Buez-Leiter Oliver Nixdorf und Geschäftsführer Jürgen Lübbers laden alle Interessierten für Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, auf das Buez-Gelände ein.

„Der Schwerpunkt dieses Events liegt auf der Livemusik“, erklärt Nixdorf. Die Band „Mondays Eleven“ spielt am Samstag, das Blasorchester Drebber am Sonntag. Mit diesen beiden musikalischen Acts hätten die Veranstalter „eine gute, musikalische Mischung“ beisammen. Das Festival öffnet am Samstag um 14 Uhr und endet mit einem Abendprogramm um 19 Uhr. Am Sonntag geht es schon um 12 Uhr weiter. Ende ist auch am zweiten Tag um 19 Uhr.

Livemusik in angenehmer Atmosphäre

Beide Musikgruppen waren bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr dabei. „Wir haben sehr viel positive Resonanz bekommen. Die beiden Gruppen sind sehr gut angekommen“, meint Buez-Geschäftsführer Jürgen Lübbers. Aus diesem Grund habe man sich dafür entschieden, keine neuen Bands anzufragen, sondern wieder auf diese beiden Gruppen zu setzen. „Wir sind froh, dass beide wieder zugesagt haben“, sagt er. Für die musikalischen Haupt-Acts werde extra eine Bühne mit Überdachung aufgebaut. „Wir hoffen auf viele Besucher. Das ist eine Veranstaltung in angenehmer Atmosphäre bei toller Livemusik“, beschreibt Buez-Leiter Oliver Nixdorf das Spätsommer-Festival.

Die Band „Mondays Eleven“ spielt am Samstagabend auf dem Buez-Spätsommer-Festival. © Buez

Kunsthandwerk-Ausstellung und spezielle Beleuchtung

Neben der Livemusik können Besucherinnen und Besucher aber noch mehr erleben. „Kunsthandwerker aus der Region stellen aus, es werden kurze Naturführungen angeboten und natürlich wird es auch etwas zu trinken geben“, zählt Nixdorf auf. Sowohl das Buez-Café als auch das Café Krümel haben an beiden Tagen geöffnet. Der Eintritt ist jeweils frei. Für die laut Nixdorf angenehme Atmosphäre werde unter anderem auch eine spezielle Beleuchtung der Bäume auf dem Gelände sorgen.

Die Erwartungen der Veranstalter orientieren sich stark an der Premiere aus dem Vorjahr: „Ich wünsche mir eine genau so entspannte Atmosphäre wie im letzten Jahr“, formuliert Oliver Nixdorf. Außerdem wolle man das Buez und das Gelände mit dieser Veranstaltung weiter vorstellen. Die Besucherzahlen des Vorjahres seien allerdings ausbaufähig. „Da haben wir einfach zu wenig Werbung gemacht“, nennen Nixdorf und Lübbers einen Grund hierfür. In diesem Jahr soll das besser laufen. „Das Plakat zur Veranstaltung soll noch in dieser Woche fertig sein“, kündigt Oliver Nixdorf an. Auch über „Mundpropaganda“ erhoffen sich die Veranstalter in diesem Jahr mehr Besucher. Kollege Jürgen Lübbers hat gleich noch eine weitere Ankündigung zu machen: „Es wird ein Pendelverkehr mit der Jan-Spieker-Bahn vom Ortskern hier zum Buez geben“, sagt er. Die genauen Zeiten hierfür würden noch bekannt gegeben werden.

Spätsommer-Festival soll etabliert werden

Auch in den Zukunftsplanungen des Buez spielt das Spätsommer-Festival eine große Rolle: Nixdorf: „Wir wollen das als jährliches Event bei uns etablieren.“