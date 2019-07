Bücher in einfacher Sprache

Barnstorf – Mehrere Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen oder schreiben. In solchen Fällen dürfte es schwerfallen, die Türschwelle einer Bücherei zu übertreten. Doch Zurückhaltung ist fehl am Platz, denn für Menschen mit Handicap gibt es eine Vielzahl an Angeboten. In der Barnstorfer Bibliothek hat Einrichtungsleiterin Christiane Roth jetzt verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt.

Mit dem Vortrag „So geht Lesen auch – Bücher in leichter Sprache“ reihte sich die Bibliothekarin in die aktuellen Themenwochen zur Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz ein. Dabei handelt es sich um eine Initiative des Mehrgenerationenhauses und der Volkshochschule, die schon mehrere Veranstaltungen zum Thema in Barnstorf angeboten haben.

Roth stellte in ihrer Einführung heraus, dass Bibliotheken zunächst einmal besondere Orte seien, an denen alle Menschen willkommen seien, egal ob sie nun lesen könnten oder nicht. Es seien Orte, an denen man sich aufhalten können ohne kommerzielles Interesse, ohne etwas kaufen oder bestellen zu müssen. „Bibliotheken bieten einen Raum, in dem man ungestört sein kann, nachdenken und lesen kann, einen Raum, der warm und trocken ist und in besonderer Weise so gestaltet, dass Menschen sich dort wohl fühlen und zur Ruhe kommen können“, so Roth.

Laut Mitteilung der Einrichtungsleiterin waren Bibliotheken auch aus historischer Sicht schon immer ganz besondere Räume, häufig aufwendig gebaut und künstlerisch gestaltet. Roth zeigte dazu anschauliche Bilder von der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar oder auch von der öffentlichen Bibliothek in New York. Neben diesen traditionsreichen Häusern würden Bibliotheken auch heute daran arbeiten, ihre Räume einladend und freundlich zu gestalten, um ihre Medien ansprechend zu präsentieren.

Die Barnstorfer Bibliothek biete unterschiedliche Rückzugsmöglichkeiten zum Lesen, Spielen und Arbeiten. Es stünden abgeschirmte Internetplätze zur Verfügung, sodass auch das ungestörte Schmökern zwischen den Romanen möglich sei. Die Besucher könnten im bequemen Sessel in aktuellen Zeitschriften blättern, sich in der neuen Gaming-Ecke vergnügen oder sich auch mit dem Smartphone zurückziehen und das kostenlose W-LAN-Netz nutzen. Hörbücher und Filme stünden in großer Auswahl bereit.

„Wer nicht gut lesen kann, weil die Augen Probleme bereiten, für den gibt es in der Bibliothek zahlreiche Bücher in großer Schrift“, erläuterte die Leiterin. Auch ein ausleihbarer Lesestab, eine Art rechteckige Lupe, stehe zum Vergrößern der Buchstaben zur Verfügung. Darüber hinaus gebe es verschiedene Bücher, die sich sozusagen selber vorlesen würden. Mit einem Lesestift aus den Reihen „Ting“ oder „Tip Toi“ funktioniere das ganz einfach.

„Viele Menschen tun sich schwer mit Lesen und Verstehen, wenn zu viele Wörter auf einer Seite stehen, wenn Wörter zu schwierig oder die Sätze zu lang sind“, berichtete Roth. Sie wies in ihrem Vortrag darauf hin, dass es für diese Menschen Bücher in sogenannter leichter oder einfacher Sprache gebe. Davon habe die Gemeindebibliothek eine kleine Auswahl von der Büchereizentrale Lüneburg zur Verfügung gestellt bekommen. Es gebe Verlage, die sich auf diese Literatursparte spezialisiert hätten. Sogar eine spezielle Zeitung werde regelmäßig herausgegeben.

Auf einem hergerichteten Büchertisch konnten die Teilnehmer blättern und sich von der Qualität der Texte überzeugen. Manche Bücher wurden extra neu geschrieben, bei anderen Werken handelte es sich um Bearbeitungen von bereits bestehenden Romanen, etwa „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner oder „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque.

Nele Waterstrat und Lisa Blankenhorn nutzten die Gelegenheit, um mit dem Grundbildungszentrum ein neues Angebot der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Diepholz vorzustellen. Es richtet sich insbesondere an Menschen, die ohne grundlegende Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen die Schule verlassen. Für die Betroffenen sei es mit großen Schwierigkeiten verbunden, dieses Defizit als Erwachsener auszugleichen, so die VHS-Vertreter.

Ziel des Grundbildungszentrums sei es, den mehr als 20 000 Betroffenen im Landkreis Diepholz im erwerbsfähigen Alter vor allem mit aufsuchender Bildungsarbeit und arbeitsplatzorientierten Lernangeboten eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. „Es geht dabei nicht nur um Lesen und Schreiben, sondern auch um Rechenfähigkeit, Grundfähigkeiten im IT-Bereich, Gesundheitsbildung, finanzielle Grundbildung und soziale Grundkompetenzen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Als kleine Leseprobe gab Christiane Roth den Besuchern den Roman „Scherbenpark“ von Alina Bronsky, einmal im Original und einmal als Version in einfacher Sprache, mit auf den Weg. Der Büchertisch und das Informationsmaterial bleiben noch bis Ende September in der Bibliothek. Wer sich außerhalb der üblichen Öffnungszeiten über das Thema informieren möchte, sollte einen Termin vereinbaren.