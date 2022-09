Brandanschlag in Barnstorf: Haftbefehl gegen Verdächtige

Von: Carsten Sander

Sie hatte offenbar versucht, das Haus ihres Ehemannes in Barnstorf anzuzünden. Nun wurde gegen die mutmaßliche Brandstifterin ein Haftbefehl ausgestellt. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

Eine Frau hatte im Juli 2022 in Barnstorf offenbar versucht, das Haus, in dem ihr Ehemann lebt, anzuzünden. Ein Feuer konnte jedoch verhindert werden. Nach Auswertung der Handydaten wurde gegen die mutmaßliche Brandstifterin ein Haftbefehl erlassen. Die Polizei fand die Frau in Bremen.

Barnstorf – Es war die Nacht zum 5. Juli 2022, kurz nach Mitternacht, als die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Barnstorf nur mit Glück einem Brandanschlag und einer möglichen Katastrophe entkamen. Nun ist gegen die mutmaßliche Brandstifterin ein Haftbefehl vollstreckt worden. Die Frau ist die Ehepartnerin eines Bewohners des Hauses, das Paar lebt jedoch seit geraumer Zeit getrennt.

Mit Brandbeschleuniger war versucht worden, das Haus im Wohngebiet „Vor dem Walsen“ in Brand zu setzen. Der 53 Jahre alte Bewohner bemerkte das Feuer jedoch frühzeitig und konnte die Flammen mit Unterstützung seiner Mutter größtenteils löschen. Die herbeigerufene Feuerwehr erledigte die Restlöscharbeiten. Es blieb bei einem relativ geringen Sachschaden von 5000 Euro.

Der Ehemann gab laut einer Polizeimeldung vom 5. Juli schon damals an, dass er seine Frau bei Brandausbruch vom Haus habe weglaufen sehen. Die 42-Jährige wurde anschließend von der Polizei in ihrer Wohnung angetroffen. Dort fanden die Beamten Reste von Brandbeschleuniger. Ein bei der Verdächtigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab damals einen Wert von 1,4 Promille.

Obwohl die Frau direkt unter Tatverdacht stand, führte erst die Auswertung ihrer Handydaten als weiterer belastender Faktor – nunmehr bestand dringender Tatverdacht – zum Ausstellen des Haftbefehls. Dieser wurde zugestellt, doch nichts passierte. Weshalb die Polizei aktiv nach der Frau suchte, sie Ende der vergangenen Woche in Bremen fand, festnahm und dem Amtsrichter in Verden vorführte. Laut Auskunft der Behörden sitzt sie aktuell aber nicht in Untersuchungshaft, die Vollstreckung des Haftbefehls wurde demnach ausgesetzt.