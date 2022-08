Brand im Feuerwehrhaus Drebber: Eine Sache der Versicherung

+ © Jannick Ripking Das Rolltor am Feuerwehrhaus Drebber ist nicht mehr funktionstüchtig und muss deshalb ausgetauscht werden. © Jannick Ripking

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach dem Brand im Feuerwehrhaus in Drebber konnte die Ursache geklärt werden. Ein technischer Defekt habe bei einem MTW ein Feuer ausgelöst. Demnach ist der entstandene Schaden ein Fall für die Versicherung, erklärt Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister.

Drebber – Was hätte alles passieren können? Die Ortsfeuerwehr Drebber ohne Feuerwehrhaus. Die Einsatzbereitschaft auf längere Sicht nicht mehr gegeben, weil alle Fahrzeuge verbrannt sind. Eine Großschadenslage im Ort. Alles denkbare Szenarien, wären Einsatzkräfte nicht zufällig da gewesen, kurz nachdem der Mannschaftstransportwagen (MTW) aus Drebber Feuer gefangen hatte (wir berichteten).

So blieb es bei einem verbrannten Auto, einem zerstörten Rolltor und ein wenig Ruß in der Fahrzeughalle. Wie es nun nach dem Brand des MTW weitergeht, erklärt Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm.

Verbrannter MTW: Brand in Drebber ist ein Fall für die Versicherung

Da die Ursache für das Feuer mittlerweile geklärt ist, sind auch die Zuständigkeiten geklärt. Der MTW geriet wegen eines technischen Defekts in Brand. Somit ist der Schaden ein Fall für die Versicherung. „Der Kommunale Schadenausgleich ist informiert“, sagt Grimm. Das vollständig ausgebrannte Fahrzeug muss ersetzt werden. „Das ist klar“, sagt der Samtgemeindebürgermeister. Der Zeitpunkt für die Ersatzbeschaffung stehe allerdings noch nicht fest.

Was ist ein Kommunaler Schadenausgleich? Ein Kommunaler Schadenausgleich ist ein nicht rechtsfähiger Zusammenschluss von Gemeinden und Gemeindeverbänden in einer Selbsthilfeorganisation. Sein Zweck ist der Ausgleich von Schäden seiner Mitglieder. Beim kommunalen Schadensausgleich handelt es sich um ein System der Selbstversicherung, weil versicherbare Risiken nicht von gewerblichen Versicherungsunternehmen versichert werden. Die Selbsthilfeorganisationen arbeiten ohne Gewinnerzielungsabsicht und finanzieren sich durch Umlagen.

Zusätzlich müsse das beschädigte Rolltor ersetzt werden, weil „die Plastikfenster total verzogen sind“. Und eine Reinigung der Fahrzeughalle sei vonnöten, „weil das Gebäude von innen ein wenig verrußt ist“, erklärt Alexander Grimm.

Brand im Feuerwehrhaus Drebber: Polizei schätzt Schaden auf 100.000 Euro

Die Polizei schätzt die Schadensumme auf rund 100 .000 Euro. Die wäre aber sicherlich in die Millionenhöhe geschossen, wenn der Zufall nicht aufseiten der Einsatzkräfte gewesen wäre: Grimm spricht von einem „ganz großen Glücksfall“, dass die Ortsfeuerwehr kurz nach Ausbruch des Feuers vor Ort war, um ihren regulären Dienst auszuführen. „Ich bin sehr froh, dass die Feuerwehr so schnell und so umsichtig gehandelt hat“, sagt der Samtgemeindebürgermeister. „So hat sie den Schaden in Grenzen gehalten.“

Und auch nur deswegen bleibt die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr Drebber ohne Einschränkungen bestehen. Die Fahrzeughalle dürfe wieder von den ehrenamtlichen Feuerwehrkräften betreten werden, die Nebenräume seien gar nicht vom Brand betroffen, versichert Grimm.

Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Drebber trotz Brand weiter gegeben

Ein MTW hat darüber hinaus nur einen geringen einsatztaktischen Wert, weil er in erster Linie der Beförderung von Einsatzkräften dient. Das ebenfalls in Drebber stationierte Löschgruppenfahrzeug (LF) und das Tanklöschfahrzeug (TLF) sind vorrangig für die Brandbekämpfung ausgelegt. Wäre eines dieser Fahrzeuge beschädigt oder gar zerstört worden, hätte die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr Drebber deutlich darunter gelitten.

Am wichtigsten sei allerdings, betont Alexander Grimm in aller Deutlichkeit, dass „keine Personen zu Schaden gekommen sind“. Denn: „Sachschäden kann man bezahlen und reparieren, Menschenleben nicht.“