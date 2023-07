Bramstedts Backstube: Insolvenzantrag soll Drentweder Betrieb retten

Von: Jannick Ripking

Das Café „Alter Speicher“ in Barnstorf ist aktuell geschlossen. Das Familienunternehmen Bramstedts Backstube hat als Betreiber ein Insovlenzantrag gestellt. © Jannick Ripking

Das Drentweder Familienunternehmen Bramsteds Backstube hat einen Insolvenzantrag gestellt. Der Hauptgrund sei laut Geschäftsführer Ingo Amelung die kürzlich ausgebliebenen Einnahmen durch eine unumgängliche „spontane Betriebsunterbrechung“ wegen eines defekten Backofens.

Drentwede – Deswegen sind die Café-Filialen „Alter Speicher“ in Barnstorf (Lange Straße 7), „Altes Stadtcafé“ in Diepholz (Lange Straße 20) und „Alte Wache“ in Sulingen (Lange Straße 63) bereits seit Ende Juni geschlossen. Die Reparatur des Ofens sei nicht wirtschaftlich. Ein vergleichbarer neuer Ofen koste etwa 100 000 Euro. Diese Aussagen bestätigte Amelung jetzt auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Eine Reparatur des 40 Jahre alten Gerätes, mit dem Bramstedts Backstube in Drentwede die unterschiedlichsten Backwaren für die drei Filialen herstellt, lohne nicht mehr.

Wer jetzt aber vermutet, dass die drei Filialen mit insgesamt rund 30 Mitarbeitern wegen des Insolvenzantrages dauerhaft geschlossen bleiben, liegt laut Ingo Amelung falsch. Der Geschäftsführer arbeite aktuell in Kooperation mit seinem Insolvenzverwalter an einer tragfähigen Lösung für die Zukunft. Es sei geplant, die Café-Filialen in Kürze wieder zu öffnen.

Bramsteds Backstube: Insolvenzverfahren soll das Schlimmstmögliche vom Familienbetrieb abwenden

Als vorläufiger Insolvenzverwalter von Backwaren Amelung GmbH – besser bekannt als Bramstedts Backstube – ist der Rechtsanwalt Dr. Frank Kreuznacht bestellt worden. Das bestätigte dessen in Münster ansässige Kanzlei – ebenfalls auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Das Verfahren habe Ingo Amelung selbst in die Wege geleitet, um die Schließung und damit das Schlimmstmögliche vom Drentweder Familienbetrieb abzuwenden und das Geschäft am Laufen zu halten, sagt er und betont: „Die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter sind gesichert.“