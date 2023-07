Bramstedts Backstube: Insolvenzverwalter beim Betrieb von zwei Cafés optimistisch

Von: Jannick Ripking

Der Verkauf läuft: Die Mitarbeiter von Bramstedts Backstube wie Veronica Thiel können in den Cafés in Diepholz und Barnstorf seit Mitte Juli wieder arbeiten. © Jannick Ripking

Bramsteds Backstube aus Drentwede befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Trotzdem haben zwei von drei Cafés nach einer Betriebsunterbrechung wieder geöffnet. Der Insolvenzverwalter arbeitet derweil im Hintergrund an einem Sanierungsplan.

Drentwede – Für Bramstedts Backstube kommt‘s jetzt auf die nächsten Wochen an. In dieser Zeit entscheidet sich, ob zwei von drei vom Drentweder Familienunternehmen in der Region betriebenen Cafés am Leben bleiben. Geschäftsführer Ingo Amelung kämpft dabei gemeinsam mit Insolvenzverwalter Dr. Frank Kreuznacht in einem vorläufigen Insolvenzverfahren auch darum, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu erhalten. Im Hintergrund arbeitet die Rechtsanwaltskanzlei BBROS Kreuznacht an einem Sanierungsplan.

Cafés von Bramstedts Backstube: Auf die nächsten Wochen kommt es an

„In den nächsten Wochen wird es maßgeblich darauf ankommen, das Geschäft wieder zu stabilisieren und Strukturen zu schaffen, um die langfristige Aufrechterhaltung zu ermöglichen“, so die Kanzlei in einer Pressemitteilung. Ohne fremde Hilfe scheint das wohl nicht realisierbar zu sein. Denn Ingo Amelung und Frank Kreuznacht führen bereits Gespräche mit externen Interessenten, die den Drentweder Familienbetrieb weiterführen wollen, so Kreuznacht. Wer die Interessenten sind, gibt die Kanzlei noch nicht preis. Der Insolvenzverwalter ist jedoch optimistisch, dass es durch Kooperationen gelingen wird, den Großteil der Arbeitsplätze von Bramstedts Backstube zu erhalten.

Zunächst war aber erst einmal für alle Beteiligten wichtig, sich einen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Drentweder Traditionsbetriebes zu verschaffen. Nach ersten Prüfungen stellte der vorläufige Insolvenzverwalter fest, dass „massiv gestiegene Produktionskosten, die nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden konnten, eine wesentliche Ursache für die eingetretene Schieflage waren“.

Insolvenzverfahren Eine Betriebsinsolvenz bedeutet, dass ein Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist. Das damit verbundene Verfahren sei aber keinesfalls gleichbedeutend mit dem Ende eines Geschäftsbetriebes, hebt Insolvenzverwalter Dr. Frank Kreuznacht aus Münster hervor. Aufgrund der gesetzlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die ein solches Verfahren bietet, sei die Chance der Sanierung oft gegeben. Gerade die unterschiedlichen Instrumentarien, die das deutsche Insolvenzrecht zur Aufrechterhaltung und langfristigen Sanierung von Betrieben eröffnet, bieten laut Kreuznacht gute Perspektiven, wirtschaftliche Krisen zu meistern.

Auch der defekte Backofen, der für eine „spontane Betriebsunterbrechung“ sorgte, stellte ein großes Problem dar. Denn: „Die unzureichende Kapitalausstattung des Bäckereibetriebes, die die notwendige Ersetzung des Hauptproduktionsofens nicht ermöglicht, sowie die Betriebsgröße sind nach erster Einschätzung krisenursächlich“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Kanzlei.

Um die Café-Betriebe von Bramstedts Backstube trotzdem aufrechtzuerhalten, suchten Ingo Amelung, sein Steuerberater und Insolvenzverwalter Dr. Frank Kreuznacht nach Lösungen. Eines stand allerdings schnell fest: Die Wiederaufnahme des Backstubenbetriebs in Drentwede zur Produktion „der sehr hochwertigen, rein handwerklich gefertigten Produkte“ ist nicht möglich, so die Kanzlei. Schuld daran sei neben dem kaputten Backofen ein „akuter Personalmangel aufseiten der Bäckereimitarbeiter“.

Daher musste ein Lieferant gefunden werden, „der in der Lage ist, mit vergleichbarer Qualität Produkte herzustellen, um diese in den Cafés anzubieten“. Ein solcher Lieferant ließ sich mit der Firma „Mein.Naturbrot“ aus Schwarme finden, sodass die Cafés „Alter Speicher“ in Barnstorf und „Altes Stadtcafé“ in Diepholz Mitte Juli wieder öffneten.

Bramstedts Backstube: Mitarbeiter stehen voll hinter Geschäftsführer Ingo Amelung

Das Café „Alte Wache“ in Sulingen blieb und bleibt ziemlich sicher geschlossen. Trotzdem prüft die Kanzlei derzeit, „ob der Betrieb wirtschaftlich geführt werden kann“. Auch bei den wieder geöffneten Cafés in Barnstorf und Diepholz schaut die Kanzlei in den kommenden Wochen sorgsam auf die Umsätze, um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe beurteilen zu können. Dr. Frank Kreuznacht zeigt sich diesbezüglich durchaus optimistisch gestimmt.

Die Mitarbeiter vom Bramstedts Backstube stehen auf jeden Fall voll hinter ihrem Geschäftsführer und seiner Entscheidung. „Sie erklären sich gegenüber dem vorläufigen Insolvenzverwalter ohne Einschränkungen bereit, die Sanierungschancen zu nutzen und die Inhaber-Familie in der schwierigen Situation zu unterstützen“, so BBROS Kreuznacht. Das sei auch wichtig, denn sie nehmen eine entscheidende Rolle im Verfahren ein, erklärt die Rechtsanwaltskanzlei: „Es wird darauf ankommen, dass nunmehr die Mitarbeiter und die Familie Amelung eng zusammenrücken, um das Unternehmen durch die schwierigen Wochen zu steuern.“