Brände an der Dorfstraße in Drebber: Ursache noch nicht klar

Von: Jannick Ripking

Die Spuren der Brände an der Dorfstraße 6 in Drebber sind deutlich. Die Ermittlungen der Polizei nach der Ursache dauern noch an. © Jannick Ripking

War es Brandstiftung? Das Interesse der Öffentlichkeit an der Ursache für die zwei Brände an der Dorfstraße 6 in Drebber ist groß. Von der Polizei gibt es allerdings noch keine konkreten Antworten zu der Frage nach der Ursache für die Feuer.

Drebber – „Die Ermittlungen dauern an“, sagt Polizeisprecher Thomas Gissing auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. „Unser Brandermittler hat mittlerweile alle verwertbaren Spuren aufgenommen“, sagte er aktuell zu den Bränden in Drebber. Außerdem seien viele Zeugengespräche geführt worden. Diese müssen jetzt Schritt für Schritt ausgewertet und in einen kausalen Zusammenhang gebracht werden, bevor die Polizei ein abschließendes Urteil fällt. „Wir sind am Wühlen“, versichert Gissing. „Aber es dauert noch ein bisschen.“ Noch gebe es laut Polizeisprecher keine Tendenzen, die ausreichend genug begründet werden können, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Da ist noch nichts konkret“, erklärt Gissing.

Tatverdächtige gibt es demnach in diesem Zusammenhang auch noch nicht, denn im Umkehrschluss bedeuten die Aussagen des Polizeisprechers, dass es nach aktuellem Stand immer noch im Rahmen des Möglichen liegt, dass zwischen den beiden Bränden überhaupt keine Zusammenhänge bestehen. Ein unglücklicher Zufall ist also nach wie vor nicht endgültig ausgeschlossen.

Nach den Bränden haben Anwohner Angst und Bürgermeister Friedrich Iven bezeichnet das Gebäude mit der Hausnummer 6 als „Schandfleck“.