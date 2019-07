Allein auf weiter Flur: Danilus Croegus ist ein Römer im Mittelalter

Soldaten bildeten vor rund 2000 Jahren das Rückgrat des Römischen Reiches. Disziplin, Kampfesmut und Leidensfähigkeit waren ihre Markenzeichen. Einer, der das heute noch gut nachempfinden kann, ist Danilus Croegus - ein Mitglied der Bassumer Bovelzumft und überzeugter Geschichtsfan seit Kindertagen.

Barstorf/Bassum - Brustpanzer, Tunika, Schwert, Speer, Helm: Aussehen wie ein römischer Legionär aus alten Zeiten, das kann im Grunde jeder mit einem gewissen Handarbeitsgeschick oder dem nötigen Kleingeld. Aber das Gefühl? Lange Fußmärsche durch die Lande, immer auf der Hut vor dem Feind. Roms Soldatenarmee trug wesentlich zur Ausbreitung des Römischen Reiches bei, hatte nicht umsonst den Ruf einer unbesiegbaren Streitmacht. 3000 bis 6000 Soldaten, Reiter und Hilfskräfte zogen in einer Legion umher.

Im Nord- und Südkreis des Landkreises Diepholz hält momentan lediglich einer buchstäblich und ganz öffentlich noch die Fahne hoch. Oder, um genau zu sein: die Standarte, das römische Feldzeichen. „Es heißt, dass die Legionäre 30 Kilometer in fünf Stunden gelaufen sind“, weiß Danilus Croegus, im gutbürgerlichen Leben unter dem Namen Daniel Kröger bekannt. Um sich eben nicht nur wie ein Römer zu kleiden, sondern auch so zu fühlen, wollte er eigentlich bereits im letzten Jahr die Strecke von seinem heimatlichen Lager in Barnstorf bis nach Bassum zum Bovelmarkt zu Fuß zurücklegen. Doch das viel zu warme Wetter machte dem Versuch einen Strich durch die Rechnung. Dennoch: Einige Kilometer marschierte er in Legionärs-Gewand entlang der Straße und zog die Blicke von Auto- und Radfahrern auf sich.

„Möchte so nah wie möglich an dieses Leben herankommen“

Wenn der mittlerweile 4. Bovelmarkt am 27. und 28. Juli das Gelände der Bassumer Freudenburg wieder in ein mittelalterliches Lager mit Kämpfern, Handwerkern, Wikingern, Rittern und Gauklern verwandelt, will Daniel Kröger vielleicht erneut zumindest ein paar Kilometer zu Fuß zum Markt bewältigen. „Ich möchte gern wissen, wie sich die Legionäre gefühlt haben, und so nah wie möglich an dieses Leben herankommen“, erzählt der 28-Jährige, der seit vier Jahren der Bovelzumft angehört. Nach wie vor als einziger Römer, denn zeitlich passt er als Legionär aus der Augustus-Zeit rund um Christi Geburt nicht so ganz in die Mittelalterzumft. Aber bei den Bovelern könne jeder darstellen, was er möchte. „Wir sind ein Verbund aus kleinen Gruppen, die sonst vielleicht allein wären. Wir sind ein großes Team und unterstützen uns gegenseitig. Das ist für mich das Schönste.“ Und, wie Daniel betont, als Römer ist er eben auch ein echter Hingucker auf den Mittelaltermärkten.

Für Geschichte und die alten Römer hat er sich schon von klein an interessiert. Ganz klassisch fing alles an mit den Comics um Asterix und Obelix. Aber mehr noch als die Titelhelden interessierte den Barnstorfer die militärische Gegenseite. Die Leidenschaft für die umfangreiche Geschichte des alten Römischen Reiches war prompt entfacht. „Die historischen Hintergründe, wie ein Reich 1000 Jahre bestehen konnte, die militärische und die wirtschaftliche Seite, das alles hat mich sehr interessiert und fasziniert“, sagt Daniel, der seine Laufbahn als Darsteller allerdings zunächst als Wikinger begann. Aber das währte nicht lange. Ein Kollege lud ihn schließlich zum Stammtisch eines Mittelaltervereins ein. Das gefiel Daniel so gut, dass er sich überlegte, wen er denn künftig darstellen könnte. „Ich fange jetzt als Römer an und arbeite mich zeitlich nach vorne“, sagt er schmunzelnd. So kann er sich zum Beispiel auch gut als Stadtwache vorstellen.

Zur Bassumer Bovelzumft stieß er über den amtierenden Bovelvoigt Bastian Hülsemann alias Diego Funkenflug, der ebenfalls aus Barnstorf kommt und ihn einmal zum Boveler Stammtisch mitnahm. So wurde die Bovelzumft um einen Legionär reicher. „Die Römer sind hier in der Gegend nicht so verbreitet, sie kamen damals nicht weiter als bis zur Varusschlacht“, weiß Daniel, der in Österreich oder auch Bayern bereits auf zahlreiche Gleichgesinnte gestoßen ist. Bei der legendären Schlacht im Osnabrücker Land im 9. Jahrhundert nach Christus erlitten die römischen Streitkräfte eine verheerende Niederlage gegen die Germanen.

Rüstung und Waffen wiegen 15 Kilogramm

Nördlich dieser historischen Grenze hält Daniel jetzt also das Feldzeichen der Legionäre hoch. Und nicht nur das: Schwert und Helm sind Nachbildungen von Fundstücken aus dem Mainzer Raum, daneben gehören zum vollständigen römischen Streitkämpfer rund ums 1. Jahrhundert nach Christus die Tunika, der Schild und die Rüstung. Oder, um im Fachlatein zu bleiben, die Lorica Segmentata. Dieser Panzer besteht aus mehreren Eisenschienen, die um den Rumpf gebogen und vorne durch Schnürhaken zusammengehalten sind. Allein die Rüstung wiegt 12,5 Kilogramm, zusammen mit Waffen und Schild kommt so ein Gewicht von rund 15 Kilogramm zusammen. Und als ob das noch nicht genug wäre, marschierten die alten Römer auch noch mit 20 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken. Das hat sich Daniel bislang erspart, dafür hat er als weitere Waffe den Wurfspieß seiner historischen Vorbilder, das Pilum, mit dabei. Ohne Rüstung, Helm und Schwert kann er auch einen Bauern darstellen.

Besonderen Eindruck schindet aber natürlich die volle Kampfmontur, die sicher auch auf dem Bovelmarkt wieder viele interessierte Blicke inmitten der mittelalterlichen Kameraden auf sich zieht. Für Fragen, Infos und natürlich Fotos ist Daniel Kröger jederzeit offen, auch während seines Fußmarsches gen Freudenburg. „Ich bin ein Römer zum Anfassen“, sagt er, der bereits am Donnerstag sein Lager vor Ort aufschlagen will. Gerne würde der Barnstorfer noch weitere römische Darsteller aufnehmen, um seine Ein-Mann-Legion zu erweitern. Sein Ziel: ein Contabenium mit acht Mitgliedern.

Mitglied der Freikampfgruppe bei Bovelmarkt

Auf dem Bovelmarkt ist Danilus Croegus aber nicht nur im Lager, sondern vor allem auf der Kinderwiese unterwegs und er liefert sich Kämpfe mit der Freikampfgruppe. Da tritt der Römer auch mal gegen einen Wikinger an. Den Kampf gegen einen grummelnden Magen dürfte der gelernte Koch auf jeden Fall für sich entscheiden, auf dem Markt greift er ebenfalls gern für sich und andere zum Kochlöffel. Die Ernährungsweise der alten Römer hat sich bei Daniel mittlerweile auch im Alltag etabliert. In der Woche gern Eintopf, dann Fisch, sonnabends Braten und sonntags die Reste. „So habe ich den Fleischkonsum gut zurückgeschraubt, und man lernt das Essen wieder ganz neu schätzen“, sagt er.

Wer sich für weitere Informationen interessiert oder vielleicht sogar selbst als Römer beitreten möchte, kann Daniel nicht nur auf dem Bovelmarkt, sondern auch über Facebook kontaktieren. Da ist er auch unter seinem römischen Namen zu finden. Und vielleicht ergibt sich ja schon bald ein kleines Legionärsheer innerhalb der Bovelzumft. Eintauchen in vergangene Zeiten können alle Interessierten beim 4. Bovelmarkt bereits ab Freitag, 26. Juli, wenn die Mittelalter-Band Schandmaul das Spektakel offiziell mit einem Konzert in Zusammenarbeit mit Bassum Open Air eröffnet. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 41 Euro.

Der Bovelmarkt - alle Infos

Die Besucher erwartet am ganzen Wochenende wieder jede Menge mittelalterlicher Trubel. So gibt es unter anderem Feuerkunst, Schwertkämpfe, Markttanz, Handwerker, Musik, Axtwurf und natürlich das Lagerleben in den vielen Heerlagern zu erleben. Nachwuchsritter und -burgdamen können sich beim Dreschbalken, Armbrustschießen und Schmieden versuchen, basteln, Ziegen streicheln oder sich die Haare flechten lassen. Am Sonnabend, 27. Juli, öffnet der Bovelmarkt von 12 bis 22 Uhr seine Pforten, am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder, ein Wochenendticket zehn Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.

Mehr Infos gibt es auf www.bovelzumft.de.