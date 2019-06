Bockstedt: Kornfeld in Brand

Auch Alarm für Feuerwehr in Drebber

+ © Feuerwehr Barnstorf/Vehlber Ein abgeerntetes Kornfeld brannte am Samstagnachmittag in Bockstedt. © Feuerwehr Barnstorf/Vehlber

Bockstedt/Drebber – Zu einem Kornfeldbrand in Bockstedt am Rüssener Heerweg wurden die Ortsfeuerwehren Bockstedt, Aldorf, Drentwede und Heiligenloh sowie zwei Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr Barnstorf am Samstagnachmittag um 15.24 Uhr gerufen.