„Frauenversteher“ Carsten Höfer erklärt die Kommunikation zwischen den Geschlechtern

Barnstorf - Von Simone Brauns-Bömermann. Carsten Höfer befasst sich mit allen Facetten des Paar-Daseins. Der studierte Sprach- und Sportwissenschaftler und Autor taucht tief in die Abgründe der Paargeschichten ein, hat die Mechanismen erforscht. Der Kabarettist aus Münster mit Grenzgang-Akzent zum Ruhrgebiet, Attitüde einer Mischung aus Horst Evers und Torsten Sträter und dem Aussehen eines Gentleman war nun bereits zum zweiten Mal in Barnstorf zu Gast – dieses Mal mit seinem Programm „Frauenversteher“.

Höfer erkundigte sich zunächst bei den etwa 100 Zuschauern, wie sein Weihnachtsspecial „Weihnachtsversteher“ im Flecken in Erinnerung geblieben sei. „Super, ich habe schon Fans in Barntorf“, interpretierte der sprachgewandte Künstler die Meldungen.

Dem Titel seines aktuellen Programms gerecht werdend, erwies sich Höfer als aufmerksamer Beobachter der Paarkommunikation. Dabei hatte er allerdings nicht nur die Probleme der Herren im Blick, Frauen zu verstehen. Er versuchte auch, den Damen im Publikum das Wesen der Männer näherzubringen. Gut vorbereitet war er auf beides, denn er hat gleich vier Kabarettprogramme inhaltlich aufeinander abgestimmt entwickelt: Frauenversteher, Tagesabschlussgefährte, Secondhand-Mann und Ehe-Män.

„Bezüglich der ungleich-geschlechtlichen Paarbeziehungen und der Mechanismen der Kommunikation habe ich geforscht und neue Erkenntnisse gewonnen“, begann Höfer. Auf seine erste Frage an die Herren im Publikum, ob sie ihre Frauen immer verständen, folgte erwartungsgemäß unisono ein Nein. Damit sich das ändert, stieg er ein in die Analyse männlicher und weiblicher Kommunikationsmuster.

+ Nicht nur Männer, auch viele Frauen wollten hören, welche Tipps der „Frauenversteher“ Carsten Höfer für den Umgang mit dem anderen Geschlecht parat hatte. © Brauns-Bömermann Eine besondere Rolle kommt bei den Herren dem Bier zu. Bier sei der zentrale Katalysator einer Unterhaltung zwischen Männern: „Ohne Bier, Mann stumm“, so Höfer. Den Grund erläuterte er sogleich: die bislang unbekannte Biernebenhöhle, die über die Bieranhangdrüse direkt das Sprachzentrum steuere. Sein erster Tipp an die Frauen: Männer mit Bier versorgen, sich wie in der Schule melden und das zu besprechende Thema anmelden und benennen. Dann erst reden.

Während die reine Männerkonversation recht einfach zu erklären sei, seien Frauengespräche etwas komplizierter. „Sie haben doch etwas Zeit?“, fragte er in die Runde. „Für Männer ist das Geschnatter einer Frauenrunde wie ausländisch.“ Den Frauen empfahl er darum, im Umgang mit Männern einen Gang herunterzuschalten.

„Männer professionalisieren auch das Nur-Sitzen“, erläuterte Höfer weiter. „Meine Damen, Ihr müsst lernen, dass Männer das, was sie machen, immer richtig oder gar nicht machen.“ Für die Herren erläuterte er die weibliche „Sprachschaukel“. Das sei, wenn Frauen die Stimme gegen Ende erheben als Signal für eine interessierte Nachfrage, die rückbesinnend auf das Gesagte sei. Ein „Häh, wat?“ komme meist vom männlichen Publikum.

Ein wenig wie Loriot kam Höfer an. Seine Empfehlung an die Damen zur Rücksicht mündeten in Tipps wie: „Erarbeiten Sie Themenkärtchen. Wer kann, kann eine Powerpoint-Präsentation zur Diskussion vorbereiten.“

Runde zwei widmete sich erfrischend und aus neuer Perspektive der Familie mit Kindern. Es fange an mit dem Spaß, der „nix“ koste. Dann folge der Haken, dass man mindestens zwei Jahrzehnte Kinder finanzieren müsse, angefangen mit dem Aufziehen eines „Schwerstpflegefalls“ (Säugling), so Höfer. Aber immerhin sei beim „Anfangsspaß“ keine essenzielle Kommunikation nötig.

Es war ein Abend zum Schmunzeln und Lachen vom Feinsten, bei dem Männer wie Frauen gleichermaßen ihren Spaß hatten.