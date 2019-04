Bewundernswerte Hobbykunst

Bot hochwertige Strickwaren an: Helga Busse.

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. „Wenn alle zusammen arbeiten, kommt der Erfolg von selbst.“ Dieses Zitat des amerikanischen Unternehmers Henry Ford passt exakt auf das Team des Heimatvereins Samtgemeinde Barnstorf, das wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet hat. Davon konnten sich die Besucher des Oster-Hobby-Marktes überzeugen, der sich am vergangenen Wochenende zum Publikumsmagnet entwickelte.

Kein Wunder, dass der Vorsitzende Jürgen Rattay am Ende der zweitägigen Veranstaltung auf dem Meyer-Köster-Hof mehr als nur zufrieden war: „Die Stimmung war gut und die meisten Aussteller kommen gerne wieder.“ Auch im Küchenteam gab es nur fröhliche Gesichter. „In der Stoßzeit habe ich gefühlt jeden Teller sechsmal in der Hand gehabt“, lachte Christiane Roth, die sehr gerne das Abwaschen des Geschirrs übernahm und dabei feststellte: „Wir arbeiten wirklich Hand in Hand und das macht einfach Spaß.“

Neben den schon bekannten Hobbyhandwerkern hatten sich wieder ein paar Neulinge an der Ausstellung beteiligt. Zum Beispiel Helga Busse aus Wetschen, die neben wunderschönen Decken auch hochwertige Schals, Mützen und Stulpen aus Merinowolle, aber auch aus Baumwolle im Angebot hatte. Ihre Handarbeiten wurden zwar sehr bewundert, allerdings nicht oft gekauft. „Es ist einfach die falsche Jahreszeit“, meinte Busse. Sie signalisierte aber, dass sie im Winter gerne wieder in Barnstorf ausstellen würde.

Auch bei Jutta Hinze und ihrem Lebensgefährten Christian Aichinger aus Diepholz lief es nicht ganz so, wie es sich das Paar gewünscht hatte. „Es sind sehr viele ,Sehleute´ hier, die sich über Anregungen freuen, aber nicht kaufen“, meinte das Duo aus der Kreisstadt, das österliche Dekorationen wie etwa die „Seerose in Aquaperlen“ im Gepäck hatte. Originell waren auch die „Osterbasarhasen“ in limitierter Auflage, die mit Zertifikat angeboten wurden und durchaus ihre Liebhaber fanden.

+ Hübsch anzuschauen: Schmuck aus Naturmaterialien, hergestellt von Saeed Bajbonj.

Über rege Nachfrage freute sich Saeed Bajbonj, der Schmuck aus Naturmaterialien gefertigt hatte. Seine ausgefallenen Kreationen aus Kaffeesatz und Kupferdraht, französischen Walnüssen und Kunstharz oder Anhänger aus Holz mit Perlmutt-Einlagen trafen den Geschmack der Besucher. Der 27-jährige Flüchtling aus Syrien kam vor eineinhalb Jahren nach Barnstorf, nachdem er eine lange Odyssee hinter sich hatte.

Der junge Mann, der zurzeit auf einen Ausbildungsplatz als Zahntechniker hofft und möglichst schnell in der Lage sein möchte, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, wurde bei der Ausstellung von Regine Springorum aus Barnstorf unterstützt. Sie brachte sich auch selbst in das Marktgeschehen ein, indem sie für das Projekt „One Million Soaps“ warb und Seife aus der Region Aleppo zum Verkauf anbot.

Neben den Angeboten im Meyer-Köster-Haus warteten weitere Hingucker auf die Besucher. Der Heimatverein hatte seine Gebäude und Ausstellungen geöffnet. Hier lockte eine kleine Zeitreise. Zwischendurch bot sich die Gelegenheit für einen Klönschnack. Heiß begehrt waren die Stärkungen. Der Vorstand um Jürgen Rattay vermeldete am Ende des Tages: „Wir haben keinen Kuchen und keine Bratwurst mehr.“