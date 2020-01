Bewegtes Leben – im wahrsten Sinne

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Wer rastet, der rostet, sagt der Volksmund. Und im Falle des nunmehr 90jährigen Heinz Fessel scheint diese Regel auch zu gelten. An seinem 90. Geburtstag kann er auf ein – im wahrsten Sinne des Wortes – bewegtes Leben zurückblicken.

Am 25. Januar 1930 in Diepholz geboren wurde er 1936 eingeschult und erlebte den zweiten Weltkrieg als Kind schon hautnah mit. Bei einer Bombardierung des Fliegerhorstes wurde auch das Dach der Realschule so schwer getroffen, dass kein weiterer Unterricht möglich war.

Also begann er eine Lehre als Maurer und legte 1948 seine Prüfung ab. Als Maurergeselle wirkte er unter anderem auch am Bau des Diepholzer Kreishauses mit. Von 1950 bis 1953 besuchte er die Baufachschule in Osnabrück und arbeitete danach als Bauzeichner, bis er 1954 eine Anstellung bei der Wintershall fand. „Ich hatte mich zwar als Bauzeichner beworben“, erinnert sich der rüstige Rentner „aber den brauchte man nicht und so durchlief ich sämtliche praktische Abteilungen, um dann letztlich in der Lagerstätten-Technik zu arbeiten. Von 1963 bis 1970 wurde ich dann an die Gesellschaft für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung in Köln ausgeliehen. Das war eine tolle Zeit, ich war viel unterwegs. Zum Beispiel in der Schweiz, am Flugplatz Kloten bei Zürich oder in Frauenfeld am Bodensee.“

1970 kam er dann wieder nach Barnstorf zurück und widmete sich neben seiner Arbeit bei der Wintershall seinen Hobbys. So sang Fessel 33 im Jahre Werkschor, war Pressewart, widmete sich in seiner Freizeit der Fotografie, fertigte Holzarbeiten an („ich habe bestimmt 200 Holzkrippen gebaut“) und fing als freier Mitarbeiter bei der Kreiszeitung an. „Zu Anfang waren es vor allem Berichte über Sportveranstaltungen. Aus diesem Grund habe ich an einem Sportpresse-Seminar in Frankfurt teilgenommen. Unvergessen sind mir die Begegnungen mit dem Turner Eberhard Gienger und der Gymnastin Carmen Rischer.“

Und damit nicht genug, 1976 gründete Fessel die Wandergruppe im MTV-Jahn. Gestartet ist diese Gruppe mit 40 Mitgliedern. „Wir sind den ganzen Harz durchwandert, haben den Rennsteig erwandert und waren oft im Wiehengebirge unterwegs. Es hat mir immer sehr viel Freude gemacht, diese Touren auszuarbeiten. Heute sind wir nur noch zu siebt und die Wanderungen sind sehr viel kürzer geworden, denn so manch einer ist schon mit dem Rollator unterwegs“, schmunzelt er. Für ihn gehört Bewegung zum Leben einfach dazu. „Früher war ich Mitglied im Alpenverein und bin durch die Dolomiten gewandert, und ich laufe heute noch jeden Tag drei bis vier Kilometer und gehe einmal in der Woche schwimmen. Das hält mich fit.“

Nach dem Tod seiner Frau Gisela im Jahr 2006 wurde er von Redakteur Reinhold Dufner ermuntert, sich auch anderen Themen als dem Sport zu widmen und so intensivierte er seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter der Zeitung. „Ich kann mich noch gut daran erinnern“, erzählt er mit einem Augenzwinkern. „Jedes Mal, wenn im Umkreis der Schützenkönig ausgerufen wurde, bin ich noch spät abends losgefahren. Es war für alle selbstverständlich, mich anzurufen und zu sagen ,Jetzt kannst Du kommen.‘“ Und natürlich immer wieder runde Geburtstage, goldene Hochzeiten und Vereinsfeste, immer war Heinz Fessel zur Stelle.

In dieser Zeit traf er auch eine alte Bekannte wieder. Christa Jentsch aus Eydelstedt, die inzwischen auch verwitwet war, war ihm seit 1956 immer mal wieder über den Weg gelaufen. So waren sie gemeinsam im Elternbeirat der Schule, und mit seiner Frau Gisela gemeinsam im Vorstand der Herzsportgruppe. „Und seit 2019 bin ich jetzt ein Eydelstedter Bürger, ich bin zu Christa gezogen und es geht uns sehr gut. Wir unternehmen sehr viel gemeinsam. Das ist schön und bis heute war mir noch keinen Tag langweilig, auch wenn ich seit 1988 Rentner, und seit 2012 nicht mehr für die Zeitung tätig bin“, lacht der Mann im Dauer-Unruhestand, der auf seine Töchter Petra und Kerstin und seine drei Enkel und zwei Urenkel sehr stolz ist.

Dazu passt dann auch das Fest mit Familie und Freunden im Landgasthof Kolshorn in Eydelstedt, wo er in schönem Rahmen seinen 90. Geburtstag feierte. Eine besondere Freude war auch die Ehrenurkunde vom Landrat und der Präsentkorb der Gemeinde Eydelstedt, überreicht durch Bürgermeister Friedrich Bokelmann und Ratsmitglied Stefan Heitz. Auch Pastor Torben Schröder lies es sich nicht nehmen, die Glückwünsche der St. Veit Kirche zu überbringen. Dem schließt sich die gesamte Redaktion gern an.