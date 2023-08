Besonderer Besuch in Barnstorf: Gerda Schopf besichtigt das Meyer-Köster-Haus

+ © JAn Könemann Zurück im Elternhaus: Gerda Schopf, geb. Meyer-Köster (3.v.li.) besuchte gemeinsam mit ihrem ehemaligen Hausmädchen Lydia Hainke (2.v.re.) und Günter Schwarz (li.) das Meyer-Köster-Haus. In Empfang nahmen sie der 1. Vorsitzende des Heimatvereins Jürgen Rattay (re.), Inge Roshop (2.v.li.) und Helga Rödenbeck (3.v.re.). © JAn Könemann

Der Heimatverein der Samtgemeinde Barnstorf nennt das Meyer-Köster-Haus seit nunmehr 25 Jahren sein Zuhause. Zum Jubiläum kam jetzt Gerda Schopf, geb. Meyer-Köster, zu Besuch. Sie ist die letzte lebende, ehemalige Bewohnerin des alten Fachwerkhauses. Bei der Besichtigung kamen einige Kindheitserinnerungen hoch. Günter Schwarz hat für die Ausgabe Nr. 132 des Heimatblattes das Leben auf dem Meyer-Köster-Hof und seine letzten Bewohner, also auch Gerda Schopf, unter die Lupe genommen.

Barnstorfer – Das Meyer-Köster-Haus ist wohl jedem Barnstorfer ein Begriff. Seit nunmehr 25 Jahren hat der Heimatverein der Samtgemeinde Barnstorf seinen Sitz im Heimat- und Kulturhaus am Roggenberg. Zum Jubiläum kam jetzt Gerda Schopf, geb. Meyer-Köster, auf Einladung zu Besuch in ihr Elternhaus. Sie ist die letzte lebende, ehemalige Bewohnerin des bekannten Fachwerkhauses. Begleitet wurde sie von ihrem ehemaligen Hausmädchen Lydia Hainke und Günter Schwarz, der für den Heimatverein eine Broschüre über das Meyer-Köster-Haus und seine letzten Bewohner geschrieben hat.

Schopf: „Es sieht hier heute ganz anders aus als früher“

Dieses achtseitige Heft erzählt die Geschichte von Familie Meyer-Köster. Es ist auch die Geschichte von Gerda Schopf, die jetzt nach über 25 Jahren zum ersten Mal wieder in ihrem Elternhaus zu Besuch war. Damals war sie bei der Schlüsselübergabe an den Heimatverein dabei. „Es sieht heute ganz anders aus als früher“, stellte die 90-Jährige gleich zu Beginn fest. Es sei „irgendwie komisch“ zu sehen, wie sehr sich ihre ehemalige Heimat verändert hat. Die Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in Barnstorf sind aber positiv. „Wir haben viel Spaß hier gehabt“, erinnert sich Schopf, die Barnstorf im Alter von 20 Jahren verlassen hatte. Sie und ihre Geschwister seien ganz bescheiden aufgewachsen. „Aber die Erinnerungen an diese Zeit sind sehr schön“, sagt sie.

Gerda Schopf hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass das Meyer-Köster-Haus heute noch so gut erhalten ist. „Sie und ihr Mann haben der Gemeinde vor circa 30 Jahren 500 000 DM für die Sanierung des Hauses gespendet“, erzählt Jürgen Rattay, 1. Vorsitzender des Heimatvereins. Ohne diese Spende sähe das alte Fachwerkhaus heute nicht mehr so gut aus, ist er sich sicher. „Das Gebäude war schon in einem sehr schlechten Zustand vorher“, erinnert sich Rattay. Verheiratet war die ehemalige Hausbewohnerin mit Rolf Schopf, Sohn von Eduscho-Gründer Eduard Schopf. Ihr Ehemann verstarb vor fünf Jahren. Seitdem lebt die heute 90-Jährige alleine und bewusst zurückgezogen im Bremer Raum.

Schopf spendet für Nachbau der Gartenlaube

Ihre Heimat hat sie aber nicht vergessen. „Frau Schopf hat noch einmal 5 000 Euro für den Nachbau der Gartenlaube von früher gespendet“, nennt Rattay ein weiteres Beispiel dafür. Der exakte Nachbau der Gartenhütte sei letztes Jahr fertig geworden. „Da kommen Erinnerungen hoch“, beschreibt Schopf bei der Besichtigung ihre Gefühle. In der Broschüre ist sie auf einem Bild zu sehen, auf dem sie gemeinsam mit ihren Cousinen und Hund Gosko vor der „Gartenlaube“, wie es früher hieß, steht. Damals, im Jahr 1935, war sie noch ein kleines Kind. Im Anschluss schaute sich Schopf auch noch weitere Gebäude auf dem großen Grundstück am Roggenberg an – natürlich auch das alte Wohnhaus.

Der jetzige Kontakt zu Schopf kam über Günter Schwarz zustande. Für die Broschüre über das Meyer-Köster-Haus und ihre letzten Bewohner hat er lange recherchiert. „Die Recherche hat gut zwei Monate gedauert“, meint Schwarz. Außerdem habe er viele Gespräche mit Gerda Schopf geführt, um auch hier noch einmal Eindrücke und Geschichten aus erster Hand zu erfahren. „Dieses Heimatblatt ist keine Laudatio für den Meyer-Köster-Hof im Jubiläumsjahr, sondern stellt die letzten Bewohner und ihr Leben auf dem Hof in den Vordergrund“, betont Schwarz in der Broschüre.

+ Die Broschüre über das Meyer-Köster-Haus und seine letzten Bewohner ist ab sofort beim Heimatverein erhältlich. Autor Günter Schwarz (li.), Gerda Schopf und Jürgen Rattay vom Heimatverein empfehlen die Lektüre. © Jan Könemann

Finanzielle Unterstützung von Ehepaar Schop beim Kauf

Die Samtgemeinde Barnstorf hat das Meyer-Köster-Haus im Jahr 1992 von der Erbengemeinschaft Meyer-Köster gekauft – mit finanzieller Unterstützung von Gerda und Rolf Schopf. Nach der Sanierung des Hauptgebäudes zog der Heimatverein 1998 dort ein. Seitdem hat der Verein in Eigenleistung mehrere Gebäude auf dem weitläufigen Gelände errichtet, in denen die historischen, landwirtschaftlichen und handwerklichen Gegenstände ausgestellt werden. Das Hauptgebäude ist seitdem auch ein Austragungsort für Kultur- und Vereinsveranstaltungen.

Das erfreut auch Gerda Schopf. Auch wenn sich ihre einstige Heimat mittlerweile sehr verändert hat, freut sich die ehemalige Bewohnerin über den guten Zustand und die vielfältige Nutzung des Hauses durch den Heimatverein. Gemeinsam mit Jürgen Rattay, Günter Schwarz und Co. schwelgte sie beim Rundgang in Erinnerungen. Rattay: „Das war ein schöner Nachmittag.“