Musiktage versprechen klassischen Hörgenuss /

Berühmtes Streichquartett gibt Zusage

+ © Pfarramt Drebber Das Beste kommt zum Schluss: Das „Grieg Quartett“ tritt am 5. April in der Marienkirche auf. © Pfarramt Drebber

Drebber - Die beiden Kirchengemeinden in Drebber laden in diesem Jahr wieder zu ihren Musiktagen ein. Bereits zum sechsten Mal findet diese Konzertreihe statt, die sich über die Gemeindegrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut. Pastor Rainer Hoffmann und sein Team haben wieder ein feines Programm für die Konzerte in den beiden Kirchen zusammengestellt. Höhepunkt ist das Gastspiel des „Grieg Quartett“ aus Leipzig, das am Freitag, 5. April, um 19 Uhr in der Marienkirche auftritt.