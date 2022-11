Ein Bereich extra für Geflüchtete: Bibliothek Barnstorf gestaltet ihre Räumlichkeit um

+ © Jannick Ripking Der neue Willkommensbereich überzeugt (von links) Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm, Bibliotheksmitarbeiterin Anita Fehner, Frauke Brüning von der Barnstorfer Verwaltung, VGH-Versicherer Jens Tiemann und Bibliotheksleiterin Eva-Maria Meyer. © Jannick Ripking

Die Bibliothek Barnstorf stellt einen neuen Willkommensbereich für Geflüchtete vor. Der Bereich richte sich an alle 71 in der Samtgemeinde vertretenen Nationalitäten.

Barnstorf – Ein Willkommensbereich für Geflüchtete ist das neue Zentrum der Bibliothek Barnstorf. Dort sind die Bücherregale U-förmig um zwei Tröge aufgestellt. In den Trögen befinden sich Bilder- und Kinderbücher in vielen verschiedenen Sprachen, in den Regalen reihen sich fremdsprachige Bücher für Erwachsene auf. Zwei kleine Sessel laden zum Verweilen ein. Die Idee dahinter: „Wir wollen allen Geflüchteten zeigen, dass sie hier willkommen sind“, erklärt Bibliotheksleiterin Eva-Maria Meyer. Möglich gemacht hat das die finanzielle Unterstützung der VGH-Stiftung und des Goethe-Institutes.

Von der VGH-Stiftung gab es im Rahmen des Projektes „Räume schaffen“ 1 500 Euro. Dieses Geld nutzte die Einrichtung in Barnstorf, um die zwei neuen Medientröge anzuschaffen. „Einer kostet 750 Euro, sie sind also teuer, aber es sind auch Qualitätsmöbel“, versichert Meyer. Denn das Besondere der roten Tröge sei der stufenförmige Aufbau. Meyer: „Dadurch ist es deutlich übersichtlicher und die Bücher lassen sich leichter finden.“

Die VGH-Stiftung stellt bei dem Projekt „Räume schaffen“ für insgesamt 82 Bibliotheken eine Fördersumme in Höhe von 105 000 Euro zur Verfügung. Die Einrichtung in Barnstorf ist eine von ihnen. Anlass war und ist der Ukraine-Krieg, berichtet Eva-Maria Meyer. Sie betont jedoch: „Es geht nicht nur um unsere ukrainischen Mitbürger.“ Deswegen lassen sich im neuen Willkommensbereich der Barnstorfer Bibliothek auch Bücher auf Englisch, Arabisch, Russisch und sogar Chinesisch finden. „Die ukrainischsprachigen Bücher sind einfach nur neu dazugekommen.“ Bezahlen musste die Bibliothek nichts für sie. 20 Bücher kamen durch das Projekt „Ein Koffer voller Bücher – Aus der Ukraine in deiner Bibliothek“ kostenlos vom Goethe-Institut nach Barnstorf.

Die Beschaffung der Bücher sei allerdings gar nicht so einfach gewesen. „Die Verlage hatten kaum Bücher auf Ukrainisch“, erzählt die Bibliotheksleiterin. Zuvor habe es kaum Bedarf gegeben. „Es wurden ja wirklich alle von den Ereignissen in der Ukraine überrascht.“

Dass der neue Willkommensbereich in der Bibliothek durchaus sinnvoll ist, zeigt ein Blick in die Statistik: „In der Samtgemeinde Barnstorf sind insgesamt 71 verschiedene Nationen vertreten“, sagt Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung bei der Barnstorfer Verwaltung. „Das fängt beim deutschsprachigen Österreicher an und endet im afrikanischen Raum“, skizziert sie die Heterogenität in der Kommune.

Jens Tiemann, VGH-Vertreter in Barnstorf, ist stolz auf die Anschaffung, die durch die Förderung der VGH-Stiftung möglich wurde: „Als regionaler Versicherer wünscht man sich, die Vielfalt vor Ort fördern zu können.“ In dieser Hinsicht sei gerade die Bibliothek wertvoll, „weil man dort Kinder verschiedener Herkunft in ihrer kindlichen Unvoreingenommenheit erreichen kann.“

Alexander Grimm, Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister freut sich über das neue Angebot in der Bibliothek. Auch für ihn ist das ein Schritt in die richtige Richtung, um die Vielfalt in der Samtgemeinde zu fördern. „Ich bin froh, dass es hier Unternehmen gibt, die sich durch die Finanzierung an solchen Aktionen beteiligen“, sagt er.

Neben Büchern, die nur in einer Fremdsprache verfasst sind, gibt es im Willkommensbereich auch welche, die zweisprachig sind. Das diene nicht zuletzt dazu, geflüchteten, die deutsche Sprache näherzubringen, erklärt Bibliotheksleiterin Eva-Maria Meyer.

Davon wiederum zeigte sich Samtgemeindebürgermeister Grimm kindlich angetan. Er blätterte kurz in einem Bilderbuch, das sowohl auf Deutsch als auch Polnisch verfasst ist, und meinte schmunzelnd: „Da lerne ja sogar ich noch polnisch.“