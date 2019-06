Marlene Krause begleitet trauernde Kinder und Jugendliche

Wenn ein Familienangehöriger stirbt, bedeutet das immer einen tiefen Einschnitt – für Kinder und Jugendliche aber ganz besonders. Marlene Krause aus Eydelstedt hat sich zu einer speziellen Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Sie hilft Mädchen und Jungen. Auch dann, wenn es um den Tod eines ungeborenen Geschwisterchens geht – um ein Kind, das im Familiensystem fehlt.

Eydelstedt – „Trauer geht nicht weg. Sie verändert sich einfach“, weiß Marlene Krause aus Eydelstedt. Die Mutter von drei Kindern (15, sieben und fünf Jahre alt) ist mit dem Bestatter Florian Krause verheiratet. Die Grenze zwischen Leben und Tod prägt deshalb den Alltag der jungen Familie. Aus ihrem Erleben weiß Marlene Krause, dass Kinder anders trauern – und Eltern für sie in der belastenden Zeit nach einem Todesfall viel zu oft viel zu wenig Zeit haben.

Deshalb hat sich die 36-Jährige zur Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin ausbilden lassen. Im Institut für Trauerarbeit hat sie an einer 220 Unterrichtsstunden umfassenden Schulung teilgenommen – und sie mit einem Zertifikat abgeschlossen.

Viele Gestaltungsmöglichkeiten

Neun Wochenenden in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren umfasste diese Qualifizierung in Bad Bevensen. Dazu gehörte auch eine Abschlussarbeit: „Ich habe eine Projektarbeit für Kindertagesstätten und Schulen erstellt“, berichtet die Absolventin. Es ist ein Konzept, in dem es um das Thema Leben, Sterben und Erinnerung geht. In sechs Unterrichtsstunden (auf Wunsch auch mehr) befassen sich die Kinder spielerisch mit Fragen wie: Was ist Leben und woran erkenne ich, dass ich lebe?

„Da geht es zum Beispiel darum, Atem sichtbar zu machen, die eigenen Sinne zu erfahren oder den Herzschlag zu hören“, erläutert Marlene Krause. Im zweiten Block befassen sich die Kinder mit dem Thema Tod und der Arbeit eines Bestatters: „Dabei können sie eine Urne anmalen, einen Sarg aus Pappe gestalten oder auf Wunsch auch einen Friedhof besuchen.“

Schließlich bekommt die Erinnerung einen Raum: „Kinder können zum Beispiel einen Brief schreiben und ihn mit einem Luftballon in den Himmel aufsteigen lassen“, erläutert die Eydelstedterin. Die Gestaltungsmöglichkeiten seien vielfältig und individuell, sagt die Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin.

Individuelle Abstimmung

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere trauernde Kinder in einer schwierigen Situation aufzufangen – und einfühlsam Antworten zu geben auf die Fragen, die Jungen und Mädchen nach dem Tod eines Familienmitglieds belasten können: Die Einzelbegleitung umfasse in der Regel den Zeitrahmen von einer Stunde pro Woche, könne aber auch anders gestaltet werden.

Wie genau, das stimme sie individuell mit den Eltern ab, betont Marlene Krause. Und ist fest überzeugt: „Kinder gehören definitiv auf eine Beerdigung!“ Auch wenn Erwachsene argwöhnen, dass sie dort möglicherweise zu laut oder zu unbeherrscht wären. In solchen Fällen könne sie als Trauerbegleiterin unterstützen, beschreibt die 36-Jährige eines ihrer Aufgabenfelder.

„Ein Verlust ist ein Verlust“

Für trauernde Kinder sei es oft einfacher, sich einem Fremden mitzuteilen: „Sie sehen ja, dass ihre eigenen Eltern belastet sind.“ Und: Nicht nur der Tod könne Trauer auslösen – genauso eine Scheidung: „Sie bedeutet schließlich den Verlust der Kernfamilie“, erläutert die gelernte Erzieherin und Kleinstkindpädagogin.

Mit ihrer neuen Ausbildung kann sie auch Erwachsene begleiten. Zum Beispiel alleinstehende Senioren, die nach dem Tod ihres Ehepartners Trost und Halt in einem Hund gefunden hatten und nun dessen Tod verkraften müssen. „Ein Verlust ist ein Verlust“, so Marlene Krause.

Grundsätzlich gilt: Trauernde könnten sich beispielsweise in Trauercafés und Gesprächskreisen mit Menschen in der gleichen Lebenssituation austauschen. „Aber für Kinder und Jugendliche gibt es ein solches Angebot nicht. Deshalb würde ich gern für sie eine Trauergruppe in Barnstorf gründen“, sagt die 36-Jährige.

Weitere Ausbildung zur Sternenkinder-Arbeit

Zurzeit absolviert sie eine weitere Ausbildung zur Sternenkinder-Arbeit. Will heißen: Sie lernt, speziell Familien nach dem Tod eines Ungeborenen zu unterstützen. Das sei gerade für die Kinder in einer solchen Familie wichtig, sagt die Trauerbegleiterin: „Im Familiensystem fehlt jemand, auch wenn er noch nicht auf der Welt war.“

Zurzeit arbeitet Marlene Krause an einer Internetseite für ihr neues Angebot. Denn sie will sich selbstständig machen, sich vom Bestattungsinstitut ihres Mannes klar abgrenzen und für alle Interessierten da sein. Ihr Dienstleistungsangebot trägt den Titel „Herzenssterne.“