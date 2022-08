Buez-Mitarbeiter sind verärgert: Abfall wiederholt illegal in Barnstorf abgeladen

Von: Janin Meyer

Ein großer Haufen Kirschlorbeer-Schnitt wurde an der Zuwegung zum BUEZ-Gelände illegal entsorgt. Dr. Oliver Nixdorf weist auf die bereits vorhandenen Samenstände hin, durch die sich die Pflanze invasiv vermehrt. © Janin Meyer

Die Mitarbeiter des Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrums (Buez) sind verärgert: In diesem Jahr ist besonders oft Abfall illegal vor dem Buez-Gelände abgeladen worden.

Barnstorf – „Für uns ist es ein Ärgernis. Für die Natur ist es eine Belastung“, sagt Dr. Oliver Nixdorf, ehrenamtlicher Leiter des Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrums (Buez). Er spricht über die illegale Entsorgung von Grünabfällen und Restmüll im Waldstück an der Zuwegung zum Buez. In diesem Jahr komme es besonders häufig vor, dass die Mitarbeiter des Buez dort entsprechende Entdeckungen machen.

„Woran das liegt, wissen wir selbstverständlich nicht“, sagt Nixdorf. Sieben Mal hätten Unbekannte bereits Gartenabfälle in diesem Bereich entsorgt. Während die Mitarbeiter des Buez diese selbst entsorgen, kontaktieren sie für aufgefundenen Restmüll den Bauhof. Erst vergangene Woche habe es wieder einen Vorfall gegeben. Das Entsorgen von Grünschnitt in der Natur ist an sich schon eine Ordnungswidrigkeit. In diesem Fall sei es laut Nixdorf besonders schlimm, „da das Material in Kunststoffbeuteln verpackt und zu einem hohen Anteil mit Restmüll verunreinigt war“, erklärt der Buez-Leiter. Außerdem wurde mit einem großen Haufen des Kirschlorbeers unter anderem eine Pflanze entsorgt, die potenziell invasiv und zudem nicht heimisch ist. „Das bedroht die heimische Flora“, sagt Oliver Nixdorf mit Nachdruck.

Im Fall des abgelegten Strauchschnitts hätten die Pflanzen vor dem Schnitt bereits geblüht und es hätten sich Samenstände entwickelt. „Aus den Samen sprießen ganz schnell neue Büsche“, erklärt der Leiter des Buez. Würden diese nicht rechtzeitig entdeckt, könnten sich schnell ganze Flächen von zum Beispiel Kirschlorbeer bilden, an denen kaum andere Pflanzen Platz finden. „Und für die heimische Tierwelt tun diese invasiven Pflanzen im Prinzip auch nichts“, meint Nixdorf.

„Vielleicht hängt die illegale Entsorgung mit den unterschiedlichen Öffnungszeiten von Wertstoffhof und Büro zusammen“, vermutet der Buez-Leiter. So sei der Wertstoffhof montags geschlossen, das Büro allerdings geöffnet. „Im Internet bei der Google-Abfrage findet man die Öffnungszeiten des Büros. Diese sind nicht identisch mit denen des Wertstoffhofs“, erläutert Nixdorf. Das könne selbstverständlich zu Verwirrung führen und auch Unmut auslösen, wenn Personen mit beladenem Auto oder Anhänger vor verschlossenem Tor stehen.

„Sollte jemand seinen Grünschnitt loswerden wollen, können wir das trotzdem regeln“, verspricht Nixdorf. Zwar sei das Tor zum Buez-Gelände außerhalb der Öffnungszeiten des Wertstoffhofs verschlossen, aber zu Fuß ließe sich das Gelände betreten. „Und im Normalfall trifft man dann auch jemanden von den Mitarbeitern an, der das Tor öffnen und somit den Zutritt ermöglich kann“, so Nixdorf. „Da spielt natürlich auch ein wenig der Ton die Musik“, sagt der Buez-Leiter mit einem Lächeln. Aber wer nett und höflich anfrage, hätte sicher eine Chance, in Ausnahmefällen auch zu Schließungszeiten seinen Abfall loszuwerden.

Grünabfall in der Natur zu entsorgen, kann für den Verursacher übrigens recht teuer werden. Kann die Tat zugeordnet werden oder werden die Täter direkt erwischt, sieht der Bußgeldkatalog für Niedersachsen eine Strafe in Höhe von 20 bis 40 Euro für einen Eimer voll Grünabfall vor. Für eine Kofferraumladung voll Gartenabfall können dann hochgerechnet sogar 100 bis 400 Euro fällig werden.

Öffnungszeiten Der Mini-Wertstoffhof auf dem Gelände des Buez hat folgende Öffnungszeiten:

1. April bis 30. September:

Dienstag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr. Samstag: 9 bis 12 Uhr. 1. Oktober bis 31. März:

Dienstag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr. Samstag: 9 bis 12 Uhr. Die Verwaltung des Buez ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet.